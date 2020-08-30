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Formula 1 / Belçika GP / Son dakika

Mercedes, hızlı olan Ricciardo etkeninin farkında

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Mercedes, hızlı olan Ricciardo etkeninin farkında
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör

Mercedes, Belçika Grand Prix'sinde düşük yere basma kuvveti üzerine ayarlanmış ve bu sebeple düzlüklerde bir tehdit olabilecek Renault pilotu Daniel Ricciardo'ya dikkat etmeleri gerektiğinin farkında.

Düşük sürtünme kuvveti aranan Spa-Francorchamps'da Ricciardo'nun Renault aracı beklentileri aştı ve Avustralyalı pilot, Fransız üreticinin Formula 1'e üretici olarak geri döndüğünden beri aldığı en iyi sıralama pozisyonunu almayı başardı. 

Takım arkadaşı Esteban Ocon'un sadece iki sıra önünde dördüncü olan Ricciardo, önündeki araçların sorun yaşamasıyla beraber podyum yarışına dahil olabilir.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Renault'nun performans karakteristikleri sebebiyle Ricciardo'nun öndekiler için sorunlu olabileceğini söyledi.

Wolff şu açıklamalarda bulundu: "En ilginç isimlerden biri ise, düşük yere basma kuvveti konfigürasyonuna sahip olan ve düzlüklerde açık ara en hızlı isim olan Ricciardo olmalı."

"Bana göre birkaç sene önce Force India ile olan duruma benzer bir şey olabilir, ilk viraja birkaç araçla beraber girebiliriz. Bu da stratejiyi farklılaştıracaktır."

Ricciardo ise Mercedes ve Red Bull'un yarış temposunda daha hızlı olduğunu, ancak bu durumun kendisini bir şey denemekten uzak tutmayacağını söyledi.

"Tabii ki de Max ve iki Mercedes, çoğu zaman, bu seneki Pazar günlerinde kendi liglerini oluşturdular." diyen Ricciardo ekledi: "Bu yüzden yarışın tamamında onlarla yarışmam için ekstra bir şey olması gerekecek."

"Ancak birinci ve üçüncü sektörde çok güçlüyüz. Bu yüzden eğer öne geçebilirsek, belki de savunma yapabileceğimiz bir bölge oluşturabiliriz."

"Bence onlar ikinci sektörde çok güçlüler, ancak ikinci sektörde çok fazla geçiş fırsatı bulunmamakta. Bu yüzden Max'ın ve Mercedes pilotlarının, yakın oldukları sürece, işini zorlaştırmaya çalışacağım. 

Ancak sonuç olarak Renault'ya getireceği artılara rağmen Ricciardo, gridin arkalarında öğrendiği bilgileri Belçika GP'sinde fırsat kovalamada kullanacağını söyledi.

"Gerçek şu ki her zaman kendime hedefler belirleyeceğim ve dördüncü de başlasam 14. de başlasam, yarışa her zaman aynı olumlulukla ve özgüvenle çıkacağım."

"Ancak pole pozisyonundaki pilotu bu kadar yakından gördüğünüzde durum daha heyecan verici oluyor. Uğruna savaşacağınız daha fazla şey oluyor."

"Tabii ki de puan almak da oldukça önemli. Öne yaklaştıkça hafta sonunu daha çok puanla kapatma şansınız oluyor."

"Ancak bildiğiniz gibi dördüncüyüm. Pole pozisyonunu çaprazımdan göreceğim! Bunu görmek bile, ve orada olduğumu bilmek bile, dediğim gibi kolumu uzatsam orada olacağım sanki, gerçekten çok güzel bir şey. Eğer yataktan çıkmakta zorlanıyorsanız, sıralamalarda önde olmak buna çok yardımcı oluyor."

"Ve ayrıca daha çok televizyona çıkıyorsunuz, bu da gayet iyi bir şey."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Belçika GP
Pilotlar Daniel Ricciardo Şimdi al , Max Verstappen Şimdi al
Takımlar Renault F1 Team
Editör Jonathan Noble

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