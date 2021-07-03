Mazepin, Haas F1 aracının aerodinamik paketiyle "oldukça kaybolmuş" hissediyor

Kış aylarında Haas F1 takımıyla anlaşarak, Formula 2'den Formula 1' yükselen Mazepin; bu sezon gerçekleştirilen 8 yarışta takım arkadaşını sadece bir kez geçebilmişti.

Rus pilot, geçtiğimiz hafta sonu takım arkadaşının aracına kıyasla daha ağır bir araç sürdüğünü belirterek, bunun performansını etkilediğini söylemişti ve "Herkesin farklı düşünceleri olabilir ve bu düşünceler doğru olabilirler ama bu ağırlık farkının büyük bir etkisi olduğuna eminim." ifadelerini kullanmıştı. Mazepin'in daha hafif olacak yeni şasisi yaz arasından sonra gelecek.

Mazepin, geçtiğimiz hafta sonu antrenman turlarında Haas VF-21 aracında birçok araç ayarı denedi ancak hiçbirinden istenilen performansı alamadı.

Rus pilot, bunun ardından sıralama turları için hafta sonuna başladığı temel araç ayarlarına geri döndü.

Avusturya Grand Prix'si öncesi gerçekleştirilen antrenman seanslarının ardından konuşan Mazepin, "limitleri zorlayan" araç ayarlarıyla çalışmanın "oldukça sinir bozucu" olmaya başladığını belirtti.

"Muhtemelen bu aracın sürdüğüm en zor aerodinamik paketlerden birine sahip olduğunu söyleyebilirim."

"Ayarlarla ilgili temel sorun, verdikleri geri bildirimin gerçekten hiçbir anlam ifade etmemesi. Bu nedenle bu konuda oldukça kaybolmuş durumdayım." "Junior Formulalarda daha çok aero dengesi, daha çok arkadan kayma demekti. Ancak F1'de bu, kesinlikle böyle değil. Bu lastiklerin tur boyunca farklı yönlerle çalışmasına neden oluyor ve ayrıca lastik ısıtmayı da etkiliyor." "Yani çok sıkıcı olmak istemiyorum ama ayarlar oldukça limitte ve karmaşık."

Nikita Mazepin, Haas VF-21 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Mazepin, Red Bull Ring'deki ilk iki antrenman seansını da sonuncu sırada tamamladı. Problemlerini çözmek için neler yapması gerektiği sorulan Mazepin, biraz mühendislik dersi alarak, mühendis ekibiyle daha iyi iletişim kurabilmek istediğini dile getirdi.

"Sanırım biraz mühendislik derslerine ihtiyacım var. Her zaman sürücülerin kendi işini ve mühendislerin kendi işini yaptığını düşünen bir yaklaşımım vardı ama bence şu an, ekibimle farklı bir dili konuşuyoruz."

"Takıma aracı nasıl daha iyi yapabileceğini anlatmayı anlamak için biraz ders çalışacağım. Çünkü bence aracın şu anki çalışma şekli çok ümit verici değil."

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