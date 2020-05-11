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Formula 1 / Son dakika

Magnussen: "F1 pilotları uzun ara nedeniyle paslanmayacak"

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Magnussen: "F1 pilotları uzun ara nedeniyle paslanmayacak"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
11 May 2020 15:30

Kevin Magnussen, pilotların uzun bir aradan sonra Formula 1'e dönecek olmalarına rağmen, ilk yarışta herhangi bir zorluk çekmeyeceklerini söyledi.

F1'in patronları Red Bull Ring'de bir "biyosfer" hazırlama planı üzerinde çalışıyor. Bu sayede Avusturya Grand Prix'si 5 Temmuz'da planlandığı gibi devam edebilecek.

Yarışın seyircisiz şekilde gerçekleşmesi gerekecek ve yarışın güvenli şekilde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla yarışa katılan herkese kapsamlı protokoller ve testler uygulanacak.

Böylelikle Abu Dhabi GP'den tam 7 ay sonra Formula 1, Temmuz ayında aksiyona geri dönecek. Şubat ayındaki altı günlük testte sürücüler F1 araçlarını kullansa da, bu süreçte resmi bir yarışta yer almadılar.

Ancak Haas sürücüsü Magnussen, yarışlar tekrar başladıktan sonra herhangi bir sorun yaşanmasını beklemediğini söyledi.

Sky Sports F1'e verdiği röportajda Magnussen, "Bu beni korkutmuyor, hatta benim için heyecan verici olduğunu bile söyleyebilirim."

"Çok uzun zamandır yarışlardan uzağız. Ama bunu yapmayı unutmadığımı da biliyorum. Yani paslanmıyorsunuz. Biraz paslanabilirsiniz ama o kadar da paslanmıyorsunuz." dedi.

Magnussen 2014 yılının ardından F1'e bir yıl ara vermek zorunda kaldı ve 2016 yılında Renault ile Formula 1'e geri döndü. Bu süreçte çeşitli testler yaptı ama bir yıldan fazla bir süre boyunca hiçbir yarışa katılamadı.

Magnussen, "2015'i yarış aracının dışarısında geçirdim ve bu, gerçekten hiçbir şekilde araç sürmediğim bir yıldı."

"İki test günüm vardı, biri DTM'de, biri LMP1 aracındaydı. Ancak Formula 1 aracında hiçbir test olmadı."

"Fakat 2016'daki kış testinde, Formula 1 aracına döndüğümde çok fazla tur atmadık. Sanki normal bir kış döneminin ardından araca girmiş gibi hissettim. Çabucak alışıyorsunuz ve herkes için de durum aynıydı. Geri dönmek güzel ve oldukça heyecan verici."

Magnussen, yarışların güvenliğini sağlamak adına F1'in tüm protokollerini uygulamasının kolay olmayacağını, ancak bunu yerine getirebileceklerini düşünüyor.

Magnussen, "Bunu yapmak büyük bir iş gerektirecek. Ama yarışlara dönmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım."

"Bunu herkes için güvenli bir şekilde yaptığımızdan emin olmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Elbette mükemmel değil, ama uzun süre yarışmamaktan daha iyi. Hepimiz bir araya gelirsek, bunu yapabileceğimizi düşünüyorum.

"Önlemlerin ne olacağını ve ne yapmamız gerektiğini göreceğiz, ama duyduğum kadarıyla zaten çok şey oluyor ve çok farklı olacak. 

"Bunu sabırsızlıkla bekliyorum ve piste geri dönmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Kevin Magnussen
Editör Luke Smith

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