Leclerc: "Hubert'in ölümünden sonra Spa'ya dönmek 'zor' olacak"

Geçen sene Belçika'da yapılan ilk Formula 2 yarışında Hubert, Raidillon'un çıkışında yüksek hızla yaptığı kazada hayatını kaybetmişti.

Fransız pilotun ölümü, geçen sene yapılan Belçika Grand Prix'sinde herkesi, ancak özellikle Hubert ile beraber büyüyen ve kendisini yakından tanıyan genç sürücüleri büyük bir şekilde etkilemişti.

Hubert'in kazasından bir gün sonra yapılan yarışta, F1 kariyerindeki ilk galibiyetini alan Leclerc'in Belçika'daki piste geri dönmesi pek de kolay olmayacaktı.

Organizasyon öncesinde yapılan Ferrari organizasyonunda konuşan Leclerc şunları söyledi: "Spa-Francorchamps pisti benim kalbimde çok özel bir yere sahip. İlk galibiyetimi burada almış olsam da, geçen sene arkadaşımız Anthoine'ı da bu pistte kaybetmiştik."

"Buraya geri dönmek çok zor olacak ve tüm hafta sonu boyunca aklımızda o olacak."

Hubert'in en yakın arkadaşlarından bir tanesi, motor sporları merdivenini beraber çıktıkları sırasında kendisi ile yaşayan Pierre Gasly'di.

AlphaTauri sürücüsü, F1'de bulunan herkesin bu hafta sonunda, Hubert'e olanları aklında bulunduracağı konusunda hiçbir şüphesi olmadığını söyledi.

Gasly açıklamalarında şunları söyledi: "Bu sene Belçika'ya geri dönmek üzücü bir şey olacak, çünkü tam bir sene önce Anthoine'ı, Spa'da yapılan F2 yarışındaki korkunç kazada kaybettik."

"Onunla kartingde yedi yaşındayken beraber yarışırdık, 13 yaşımdan 19 yaşıma kadar beraber Fransız motor sporları federasyonunun organize ettiği okula gidiyorduk ve altı yıl boyunca aynı evi paylaştık. Bence padoktaki herkes onu düşünüyor olacaktır."

Pek çok sürücü de, Hubert'i ve kendisinin geçen sene yaşadığı kazayı hiçbir zaman unutmayacaklarını söylediler.

McLaren pilotu Carlos Sainz şunları söyledi: "Bu sene Spa'ya geri gittiğimizde hepimiz, geçen sene hayatını kaybeden Anthoine'ı hatırlayacağız.

"Kendisi, bizim aramızdan çok erken ayrılan, heyecan verici bir genç yetenekti ve onu, nerede yarışırsak yarışalım her zaman hatırlayacağız, ancak Spa'da daha da çok hatırlayacağız."

Lando Norris ise şunları söyledi: "Tüm yarış komünitesi, olanlardan dolayı şaşırmıştı ve üzülmüştü, ve bu sene yeniden yarışmaya geldiğimizde o, her zaman bizim aklımızda olacak."

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