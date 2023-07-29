Leclerc: "9. Virajdaki hata olmasaydı pole pozisyonunu alabilirdim"
Ferrari pilotu Charles Leclerc, Belçika GP'sinin sprint sıralama turlarında dokuzuncu virajda hata yaptığını ve bunun da kendisini etkilediğini söyledi.
Ferrari pilotu Charles Leclerc, sprint sıralama turlarındaki son turunda orta sektörde epey vakit kaybetti ve dördüncü oldu.
Monakolu pilot, seansın ardından verdiği demeçte şöyle dedi: "Bugün gerçekten hayal kırıklığına uğradım."
"Dün araçtan maksimum almamıza rağmen Max çok öndeydi ama bugün pole pozisyonunu alabilecek potansiyelimiz vardı."
"Ne yazık ki 9. virajda bir hata yaptım... Aracı pistte tutmayı başarsam da yaklaşık 0.4 saniye kaybettim, bu yüzden bugün gerçekten hayal kırıklığına uğradım."
"Bugünkü sorunun araçla hiçbir ilgisi yoktu. Aksine, SF-23 harika bir his veriyordu ve gerçekten pole pozisyonunu alma potansiyelimiz vardı. Bugün ben hata yaptım."
Leclerc yarışla ilgili ise şöyle dedi: "Hata yaptım fakat bunun dışında tur çok iyiydi."
"Bence ilk ve üçüncü sektörde en iyisiydik. İkinci sektörde çok zaman kaybettim fakat bu yaptığım hatadan kaynaklandı."
"Boşa giden bir fırsat ama önümüzde Sprint Yarışı var."
"Umarım başladığımız yerden harika bir yarış çıkarabilirim. Zor koşullarda olacak çünkü burada hava sürekli değişiyor. Neler olacağını göreceğiz."
Charles Leclerc, Ferrari SF-23
Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images
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