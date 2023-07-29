Prime'a abone ol
Önceki / Sprint shootout lastik kuralı, Stroll'ün kazasını nasıl tetikledi? Sonraki / Canlı anlatım: Belçika GP sprint yarışı
Formula 1 / Belçika GP Röportaj

Leclerc: "9. Virajdaki hata olmasaydı pole pozisyonunu alabilirdim"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, Belçika GP'sinin sprint sıralama turlarında dokuzuncu virajda hata yaptığını ve bunun da kendisini etkilediğini söyledi.

Ekleyen:
Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Ferrari pilotu Charles Leclerc, sprint sıralama turlarındaki son turunda orta sektörde epey vakit kaybetti ve dördüncü oldu.

Monakolu pilot, seansın ardından verdiği demeçte şöyle dedi: "Bugün gerçekten hayal kırıklığına uğradım."

"Dün araçtan maksimum almamıza rağmen Max çok öndeydi ama bugün pole pozisyonunu alabilecek potansiyelimiz vardı."

"Ne yazık ki 9. virajda bir hata yaptım... Aracı pistte tutmayı başarsam da yaklaşık 0.4 saniye kaybettim, bu yüzden bugün gerçekten hayal kırıklığına uğradım."

"Bugünkü sorunun araçla hiçbir ilgisi yoktu. Aksine, SF-23 harika bir his veriyordu ve gerçekten pole pozisyonunu alma potansiyelimiz vardı. Bugün ben hata yaptım."

Leclerc yarışla ilgili ise şöyle dedi: "Hata yaptım fakat bunun dışında tur çok iyiydi."

"Bence ilk ve üçüncü sektörde en iyisiydik. İkinci sektörde çok zaman kaybettim fakat bu yaptığım hatadan kaynaklandı."

"Boşa giden bir fırsat ama önümüzde Sprint Yarışı var."

"Umarım başladığımız yerden harika bir yarış çıkarabilirim. Zor koşullarda olacak çünkü burada hava sürekli değişiyor. Neler olacağını göreceğiz."

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar

Sprint shootout lastik kuralı, Stroll'ün kazasını nasıl tetikledi?

Canlı anlatım: Belçika GP sprint yarışı

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Leclerc: "2019'u tekrarlamaya çalışacağım"

Leclerc: "2019'u tekrarlamaya çalışacağım"

Formula 1
Belçika GP

Leclerc: "2019'u tekrarlamaya çalışacağım" Leclerc: "2019'u tekrarlamaya çalışacağım"

Verstappen: "İlk turu temiz geçmek önemli olacak"

Verstappen: "İlk turu temiz geçmek önemli olacak"

Formula 1
Belçika GP

Verstappen: "İlk turu temiz geçmek önemli olacak" Verstappen: "İlk turu temiz geçmek önemli olacak"

Belçika GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler

Belçika GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler

Formula 1
Belçika GP

Belçika GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler Belçika GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler

Charles Leclerc Daha fazlası
Charles Leclerc
Vasseur: "Pit trafiğinde çok sıra kaybettik"

Vasseur: "Pit trafiğinde çok sıra kaybettik"

Formula 1
Belçika GP

Vasseur: "Pit trafiğinde çok sıra kaybettik" Vasseur: "Pit trafiğinde çok sıra kaybettik"

Leclerc: "Yapacak hiçbir şeyim yoktu"

Leclerc: "Yapacak hiçbir şeyim yoktu"

Formula 1
Belçika GP

Leclerc: "Yapacak hiçbir şeyim yoktu" Leclerc: "Yapacak hiçbir şeyim yoktu"

Vasseur: "Pozisyonumuz iyi fakat Verstappen'le fark hoş değil"

Vasseur: "Pozisyonumuz iyi fakat Verstappen'le fark hoş değil"

Formula 1
Belçika GP

Vasseur: "Pozisyonumuz iyi fakat Verstappen'le fark hoş değil" Vasseur: "Pozisyonumuz iyi fakat Verstappen'le fark hoş değil"

Ferrari Daha fazlası
Ferrari
Sainz: "Üçüncülükten memnunum"

Sainz: "Üçüncülükten memnunum"

Formula 1
Belçika GP

Sainz: "Üçüncülükten memnunum" Sainz: "Üçüncülükten memnunum"

Sainz: "Bu şartlarda ilk beşe girmek güzel"

Sainz: "Bu şartlarda ilk beşe girmek güzel"

Formula 1
Belçika GP

Sainz: "Bu şartlarda ilk beşe girmek güzel" Sainz: "Bu şartlarda ilk beşe girmek güzel"

2023 Belçika GP antrenman seansı: Yağmurun etkilediği seansta Sainz lider!

2023 Belçika GP antrenman seansı: Yağmurun etkilediği seansta Sainz lider!

Formula 1
Belçika GP

2023 Belçika GP antrenman seansı: Yağmurun etkilediği seansta Sainz lider! 2023 Belçika GP antrenman seansı: Yağmurun etkilediği seansta Sainz lider!

Son Haberler

Canlı anlatım: Belçika GP

Canlı anlatım: Belçika GP

F1 Formula 1
Belçika GP

Canlı anlatım: Belçika GP Canlı anlatım: Belçika GP

Leclerc: "2019'u tekrarlamaya çalışacağım"

Leclerc: "2019'u tekrarlamaya çalışacağım"

F1 Formula 1
Belçika GP

Leclerc: "2019'u tekrarlamaya çalışacağım" Leclerc: "2019'u tekrarlamaya çalışacağım"

2023 WSBK Most 2. yarış: Toprak lider giderken düştü, Bautista kazandı

2023 WSBK Most 2. yarış: Toprak lider giderken düştü, Bautista kazandı

SBK World Superbike
Autodrom Most

2023 WSBK Most 2. yarış: Toprak lider giderken düştü, Bautista kazandı 2023 WSBK Most 2. yarış: Toprak lider giderken düştü, Bautista kazandı

2023 Belçika GP öncesi: Takım arkadaşı mücadeleleri

2023 Belçika GP öncesi: Takım arkadaşı mücadeleleri

F1 Formula 1
Belçika GP

2023 Belçika GP öncesi: Takım arkadaşı mücadeleleri 2023 Belçika GP öncesi: Takım arkadaşı mücadeleleri

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol