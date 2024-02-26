Jacques, "Wolff, Antonelli riskini almayacaktır"

Antonelli henüz 17 yaşında olmasına rağmen uzun süredir Mercedes'in geleceği olarak gösteriliyor. Genç pilot 2019'da Mercedes genç pilotlar programına dahil olmuştu.

Gençler sıralamasında fırtına gibi esen İtalyan pilotun bu yıl Formula 3'ü atlayarak Formula Bölgesel Avrupa Şampiyonası'ndan doğrudan Prema için yarışacağı Formula 2'ye geçmesine karar verildi.

Önümüzdeki sezondan itibaren bir sonraki adımının Formula 1 olabileceği ve hatta Lewis Hamilton'ın Mercedes yarış koltuğu olabileceği öne sürülüyor.

Hamilton bu ayın başlarında bu yılın sonunda Mercedes'i Ferrari ile değiştireceğini açıklamış ve Wolff da yeni bir Formula 1 pilotu arayışına girmişti.

Bazı uzmanlar takım patronunu Antonelli üzerinde bir kumar oynamaya çağırırken, Formula 2 yorumcusu Jacques Wolff'un bunu çok büyük bir risk olarak göreceğine inanıyor.

Feeder Series Podcast'e konuşan Jacques, "Antonelli'nin 2025 sezonuna Mercedes takımında başlama şansının olması için şampiyonayı tamamen domine etmesi gerekir."

"Wolff'un ne kadar iyi olursa olsun birini bu duruma sokacağını düşünmüyorum."

"Wolff bana bu tür bir riski alacak bir takım patronu gibi gelmiyor. Bir sürücü ne kadar yetenekli olursa olsun, bir Sauber'de [Charles] Leclerc, Williams'ta bir Russell yapmak daha kolay." dedi.

Bunun yerine Wolff'un Lewis Hamilton'ın "yerini dolduracak" mümkün olan en güçlü sürücüyle anlaşması gerektiğine inanıyor.

Jacques, "İster bir Dünya Şampiyonu, ister bir yarış galibi, isterse de parlak bir yetenek olsun. Takımı ayağa kaldıracak bir şeye ihtiyacınız var."

"Bu ya büyük çaplı bir isim ya da büyük bir yetenek olmalı ama ben Antonelli'nin sezona Mercedes'le başlayacağını düşünmüyorum." dedi.

Ancak, Wolff'un daha önce Russell'a yaptığı gibi onu Williams yarış koltuğuna oturtmak, Williams'ın Formula 2'de Zak O'Sullivan ve Franco Colapinto gibi genç yetenekleri olduğu için kolay bir iş olmayabilir.

Jacques, "Williams'ın genç pilotlarına saygı duyacağını düşünüyorum." dedi.

Hamilton'ın açıklanmasının ardından Wolff'a Antonelli ile ilgili sorular soruldu ve Avusturyalı isim dedikoduları alevlendirmek istemediği için bir tarafa yakın olmadığını açıkça belirtti.

Wolff, "Kimi 11 yaşından beri Mercedes ile beraber. Genç sürücü programındaydı ve gençler kariyeri çok başarılıydı."

"Bence şu aşamada en önemli şey F2'ye konsantre olması."

"Eğer onun aklını çelmeye başlarsak ya da medyada onun hakkında dedikodular çıkarırsak, bu onun F2 sezonuna yardımcı olmayacaktır." dedi.