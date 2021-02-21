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Hulkenberg: "2022'de F1'e dönmek istiyorum"

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GQ dergisine özel açıklamalarda bulunan Nico Hulkenberg, nihai hedefinin gelecek yıl Formula 1 gridine tam zamanlı olarak dönmek olduğunu belirtti.

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Hulkenberg: "2022'de F1'e dönmek istiyorum"

Nico Hulkenberg, Formula 1'de geçirdiği uzun yılların ardından 2019 sonunda Formula 1'e veda etmek zorunda kaldı.

Renault ile kontratını uzatmayan ve ardından 2020'i kenarda geçiren Hulkenberg, "Formula 1'de geçirdiğim yılların ardından, yılı kenarda geçirmek büyük bir değişiklik oldu. Neredeyse hayatımda yeni bir sayfa açmak gibiydi. Şahsen bu arayı biraz da bilinçli olarak istedim. Sonuç olarak herkes için zor bir yıldı. Kişisel anlamda, salgınla başa çıkma şeklimden memnunum." dedi.

Hulkenberg her ne kadar bilinçli olarak yılı kenarda geçirdiğini söylese de, istediği teklifin gelmediğini de kabul ediyor.

"Doğru, bu gelmedi. Görüşmeler vardı ama hiçbiri bana uymuyordu. Bu yüzden kendime 'hiç dönememe riski olsa bile, ne pahasına olursa olsun devam etmeye çalışma' dedim. Orada geçirdiğim 10 yılın ardından, özellikle zayıf bir takımda yarışmaya devam etmek isteyen biri değilim. Bu yüzden bilinçli olarak 'hayır' dedim ve bu ara, tam da ihtiyacım olduğu zamanda geldi."

Hulkenberg, sonrasında Sergio Perez ve Lance Stroll virüse yakalandığı için üç kez Racing Point'le piste çıktı.

"Başlangıçta pek çok insan bunu kesinlikle kabul etmem gerektiğini düşündü. Ancak aynı zamanda bunun riskli bir şey olduğunu biliyordum. Bunu yaparsam ne kaybedebilirdim? Sonuçta başaramazsam beni yakardı ve 2021'de geri dönüş şansım daha kötü olurdu. Yine de risk alamazsanız hiçbir şey kazanamazsınız. Zaten bunu detaylıca düşünecek kadar vaktim de yoktu. Kendi kendime 'hadi yap, kendine ve yeteneklerine güven' dedim. Ayrıca geçen yıl Racing Point'in iyi bir araca sahip olduğu biliniyordu. Günün sonunda, ben safkan bir yarışçıyım. Yarışmak benim tutkum ve sanatım. Özgüven, kararımdaki belirleyici faktördü."

"Tabii ki geri döndüğünüz zaman, sistem olarak bir şok durumu yaşıyor. Sıralama turları ve yarıştan önce biraz antrenman yapma fırsatım oldu. İlk birkaç tur zor olsa da, bu bile bana yardım etti. Çabucak hızlandım ve araca karşı hislerimi geliştirdim. Çok fazla düşünmemeli ve kendinizden şüphe etmemelisiniz. Sadece işinizi yapmalısınız. Ben alışılmışın dışındaki zorlukları severim ve imkansızı mümkün kılmaktan hoşlanırım."

Nico Hulkenberg, Racing Point RP20, passes his team on the pit wall at the end of the race

Nico Hulkenberg, Racing Point RP20, passes his team on the pit wall at the end of the race

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Nico Hulkenberg, Racing Point

Nico Hulkenberg, Racing Point

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Hulkenberg, Racing Point'in teklifini kabul ederken yeterince fit olmadığını da kabul ediyor.

"Kilo almamıştım ama her zamanki kadar fit de değildim. Aslında yarışabilecek kadar fit değildim. Yine de hazırlanmak için spor salonunda antrenman yapmanız yeterli değil, bunu aracı sürerek kazanırsınız. Çünkü aracı kullanırken vücudunuza binen yükler çok farklı ve özel. Bunu herhangi bir spor salonunda veya antrenmanda hissedemezsiniz. Kaslarım on yıldır buna alışık olsa bile, yarıştan sonraki günlerde son derece bitkindim."

Hulkenberg, gösterdiği iyi performansa rağmen yeni sezonda da gridde yer almayacak ve bu, yeteneğinden çok başka şeylerle ilgili.

"Burada en iyi takımlarla gridin geri kalanı arasında bir ayrım yapmak zorundasınız. Orta ve arka gruptaki takımlarda bazen siyaset ve mali yönler belirleyici bir rol oynayabiliyor. Bunu şahsen ben de yaşadım. 2010 yılındaki ilk sezonumdan hemen sonra Williams mali sorunlar nedeniyle beni gönderdi ve yerime iyi miktarda para getiren Maldonado geldi. Tabii ki hem acı verici hem de sinir bozucuydu. Yine de bunları kontrol edemem ki. Sadece istediğim gibi sürebilirim. Çabucak önüme baktım, geleceğe odaklandım ve kontrol altında tutabileceğim şeylere odaklandım. Geri kalan şeylerin her biri zaman ve enerji israfı. Gelecek sezona bakarsak durum bu. Uzun zamandır bu işin içindeyim ve bunun beni üzmesine izin veremem."

Hulkenberg'in yeni sezonda Aston Martin'in yedek pilotu olacağı söyleniyor.

Hulkenberg, "Formula 1'in etrafında kalmak ve 2022 için kalıcı bir kokpit bulmak istiyorum. Bu yıl neler olacağını kim bilebilir?" dedi.

 

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Editör Kemal Şengül

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