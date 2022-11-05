Horner: "Red Bull, Norris ile F1 koltuğu hakkında 'birkaç kez' konuştu"

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Norris, Amerika Birleşik Devletleri GP'si öncesinde Alman yayın kuruluşu Auto Motor und Sport ile yaptığı röportajda, McLaren ile yeniden kontrat imzalamadan önce Red Bull ile konuştuğunu açıkladı.

Şubat ayında Norris, McLaren ile kendisini en azından 2025 sezonunun sonuna kadar takımda tutacak olan griddeki en uzun vadeli kontratlardan birini imzaladı.

Norris, yeni McLaren anlaşmasını imzalamadan önce diğer takımlarla 'ufak görüşmeler' yapıldığını, ancak hiçbir şeyin ileri gitmediğini söyledi.

Autosport/Motorsport.com tarafından Norris ile yapılan görüşmeler hakkındaki soruya Red Bull takım patronu Horner, "Lando ile yıllar içinde birkaç kez konuştuk."

"Ancak her konuşmamızda, ertesi gün McLaren ile sözleşme imzaladı."

"McLaren ile uzun vadeli bir sözleşmesi var ve birkaç yıl daha orada kalacak gibi görünüyor.” dedi.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, congratulates Lando Norris, McLaren, 3rd position, in Parc Ferme Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

2018'de Toro Rosso [AlphaTauri] Norris F2'de yarışırken, Britanyalı pilotun bir sonraki yıl McLaren ile F1'e adım atacağını açıklamadan önce Norris ile ilgileniyordu.

Norris, Meksika Grand Prix hafta sonundaki Red Bull görüşmeleri hakkında, uzun vadeli McLaren anlaşmasının Red Bull ile yapılan görüşmelerle bir ilgisi olmadığını söyledi.

Norris, "Sözleşmemin sonuna geldiğim için bu görüşmeleri yaptım ve açıkçası yoğun bir şekilde de konuşmadık."

"Herkes bir noktada tüm takımlarla görüşmeye çalışır, bu yüzden onlarla görüştüm. Birkaç kişiyle daha görüştüm ancak bu sadece bir sohbet gibiydi. Doğrudan 'Ne yapabiliriz?' gibi değil de, daha çok iletişim halinde olmaktı; bazen her şey bu kadar basittir."

“Sözleşmemin sonuna geldiğim zaman, benim için şu an ya da gelecekte hangi seçeneklerin var olduğunu görmek istedim."

“Sadece Red Bull ile görüşmedim. Her pilot, neler olabileceği konusunda birçok farklı takımla görüşür." dedi.

2019'da McLaren ile F1'e girmesinin ardından Norris, o yıl ve 2021'de takım ile kontratlar imzaladı. Britanyalı pilot, takımla 'her zaman mutlu olduğunu' belirtti.

Norris, “Henüz kimseyle görüşmeden önce, her zaman McLaren ile görüştüm. Bu hep böyleydi."

"Benim için en iyi şey, bu kontratla beraber önümüzdeki üç, dört, beş yıl boyunca F1'de kalabilmek konusunda bir güvencem olması."

“Benim için en iyi duygu bu. Sizi bulunduğunuz ortamlarda daha rahat kılıyor." dedi.