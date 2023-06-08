Hamilton, Apple TV+ belgeselini doğruladı: "Kameraların sizi takip etmesi garip hissettiriyor" 

Apple TV+, geçtiğimiz yıl Lewis Hamilton hakkında yeni bir belgesel hazırlamak için anlaşma imzaladığını duyurmuştu. Hamilton da geçtiğimiz hafta sonu verdiği demeçlerde bu anlaşmayı doğruladı ve belgesel hakkında açıklamalarda bulundu.

Bu belgesel, İngiliz film yapımcısı Matt Kay tarafından yönetilecek ve yapımcılığını Hamilton, Penni Thow, One Community ve Box to Box Films üstlenecek.

Box to Box Films, aynı zamanda Drive to Survive, Senna ve Maradona gibi dizi/filmlerin yapımcılığını da üstlenmişti.

Belgesel, Hamilton ve ekibine tam erişim imkanına sahip olacak. Pist üstünde ve pist dışında yapılacak çekimlerde, yıldızlardan oluşan bir konuk röportaj kadrosu olacak.

Belgesel hakkında konuşan İngiliz pilot, şunları söyledi: "Bu belgeseli daha önce duyurduğumu düşünüyordum."

"Belgeseli Apple ile birlikte hazırlıyoruz. Kameraların etrafınızda sizi takip etmesi garip hissettiriyor. Bu benim hayatımla, kariyerimle ve geldiğim yere yolcuğumla ilgili bir belgesel."

"Çocuklara tıpkı Ayrton Senna’nın belgeseli gibi gelecek nesillere yol gösterici olmasını istiyorum. Belki bu belgesel, okuldan eve gelip bir şeyler hayal eden sonraki çocuklar için yeni ve taze bir şey olur."

"Umarım o çocuklar bunu izlerler ve harika şeyler yapmak için esinlenirler.’’

Çeviri: Cihan Berkay Mahçup

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 2nd position, signs autographs for fans after the race Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images