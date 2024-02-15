Ferrari SF-24: Gelişmiş baypas kanalının neye benzediğine göz atalım
Geçtiğimiz yıl ilk kez SF-23'te gördüğümüz bu çözüm çok fazla ilgi çekmemiş ve hiçbir takım tarafından kopyalanmamıştı. Buna rağmen İtalyan ekipteki mühendisler, hava akışının daha kararlı olduğuna kanaat getirerek, bunun üzerine yoğunlaşmaya ısrarla devam ettiler. Sonrasında görüldü ki gerçekten de halonun yakınına yerleştirilmiş yuva radyatör bölmesinin altından çekilen havanın dışarı atılmasına yardımcı oluyor ve teorik olarak arka uç kısmının daha verimli olmasını sağlıyordu.
Sunulan yeni Ferrari'nin çok tutarlı bir araç olduğuna kanaat getirilmiş durumda. Kırmızı araç, çekim günü attığı ilk turlarında bazı olumlu işaretler verdi. En azından iki sürücünün, Charles Leclerc ve Carlos Sainz'in, yüzlerindeki gülümsemeye bakılırsa öyle görünüyor. Geçen yıl gördüğümüz durgun suratlardan eser kalmamış gibi. Tabii ki bu başlı başına kazanan aracın İtalyan ekibinki olduğunu söylemiyor ancak SF23'e göre kesinlikle ilerlemeler olduğu ortada.
Enrico Cardile başkanlığındaki teknik ekip, geçen yıl Sainz ile Singapur GP'sinde zafer kazanan aracı geliştirmek için tüm ayrıntılar üzerinde çalıştı. Fred Vasseur'un çıtası önemli ölçüde yükseldi: Fransız takım patronu 2024 sezonunun Lewis Hamilton'ın Maranello'ya gelişini bekleyeceğimiz bir geçiş sezonu olmayacağını söyledi.
SF-24'e göz attığımızda performans arayışını özenli bir şekilde geliştiren birtakım çözümler olduğunu görüyoruz. Ferrari diğer takımlar tarafından araştırılan ancak kopyalanması uygun bulunmayan 'baypas kanalını' kullanan tek araç olmaya devam edecek gibi gözüküyor.
Carlos Sainz, Ferrari SF-24
Photo by: Davide Cavazza
Diego Tondi'nin aerodinamik uzmanları bu fikri yeniden canlandırmakla kalmadı, aynı zamanda konsepti değerini artıracak bir çözümle geliştirdiler. Radyatör bölmelerinin altındaki hava akışını çeken ve S kanalı sayesinde gövde üzerinden atılmasını sağlayan bir hava girişi bulunuyor. SF-23'te bu akış, tankın boşluklarından çıkan sızıntılardan gelen havayı hızlandırarak radyatörlerden ısı çıkışını artırıyor.
Ferrari SF-24, dettaglio del nuovo "by pass duct"
Photo by: Ferrari
Isı tahliyesi artık kuyruk kısmında gerçekleştiği için baypas kanalı daha az türbülanslı bir şekilde çalışabiliyor. Maranello'nun mühendisleri halo ile baypas kanalının ön kısmın arasında oluşturulan bir yuvayla havanın geçişinin buradan sağlanmasını uygun gördüler.
Sonuç olarak baypas kanalından çıkan havayı hızlandıracak ve bu sayede arka kanada direkt etki ederek performansı artıracak bir akış oluşturma yolu bulunmuş oldu. Ferrari sadece bu çözümüyle kazanan takım olamayabilir ancak bu çözüm kırmızı arabanın ne kadar titizlikle geliştirildiğine önemli bir vurgu yapıyor.
Çeviri: Muzaffer Ata Biçer
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