F1 pilotları, McLaren'deki takım emrini değerlendirdi

McLaren pilotu Lando Norris, geçtiğimiz hafta sonu Macaristan Grand Prix'sinde, takım arkadaşı Oscar Piastri'ye liderliği geri vermesi için takımın baskısıyla karşı karşıya kalmıştı.



Bu tür takım emirleri, F1 pilotları için her zaman zorlayıcıdır ve takımın bu tür isteklerine her seferinde uyulmaz.



2013 Malezya Grand Prix'sinde Sebastian Vettel, takım emrine karşı gelerek Mark Webber'e liderlik için atak yapmıştı.



Max Verstappen, 2022 Brezilya GP’sinde takım arkadaşı Sergio Perez’le yer değiştirmeyi reddetmişti. Bu olay, Perez’in şampiyonada ikincilik mücadelesi verdiği bir dönemde yaşandı. İddialara göre Verstappen’in karara uymama nedeni, Perez’in Monako sıralama turlarındaki kazasıyla seansın son bulmasına neden olmasıydı.



Norris, Macaristan Grand Prix'sinde yarış mühendisi Will Joseph’in giderek duygusallaşan taleplerine boyun eğdi ve Papayalar, 2021 İtalya GP’sinden bu yana ilk kez 1 ve 2'de yer aldı. O yarışta Lando Norris, takım arkadaşı Daniel Ricciardo’ya atak yapmaması konusunda talimat almıştı.



Bugünkü basın toplantısında, konu hakkında kendisine yöneltilen soruya Daniel Ricciardo şu şekilde yanıt verdi:"Bu tür şeyler zaman zaman olur,



"Önemli anlarda şampiyonluk ve takımın geleceği düşünülür. Bu tür emirler uzun vadede en akıllıca olanıdır. Ona verilen tavsiye yerindeydi çünkü o anın sıcaklığıyla her şeyi göremiyorsun."



"Sadece galibiyete odaklanıyorsunuz, hepsi bu. Ama ortada bir şampiyonluktan bahsediliyor. 'Takım olarak kazanıyoruz', 'Gelecekte Oscar'ın yardımına ihtiyacın olabilir' buna benzer şeyler."



"Ve o anın sıcaklığıyla bazen perspektife ihtiyacınız oluyor, bu önemli."



"Aynı zamanda bu bir takım oyunu. Gelecekte takımın size yardımcı olması gerekecek ve takımın emrine uyması ileride kendisine fayda sağlayacak."



"Yani evet, hepimiz kazanmak için buradayız ama bence uzun vadede kesinlikle en akıllıca olanı takım emrine uymak."



Ferrari pilotu Carlos Sainz ise, "Benim zamanımda McLaren'da bu kadar kolay 1 ve 2 için mücadele etmiyorduk ama bence takım her zaman önde gelir."

"Son 9-10 yıldır Formula 1 kariyerime bu şekilde yaklaştım."

"Oscar’a yol vermek acı verici olsa da takım emri, takım emridir."

"Durumu analiz edince, eğer size undercut fırsatı veriliyorsa, büyük olasılıkla takım arkadaşınıza yol vermeniz gerekir çünkü undercut olmasaydı önde olmazdınız."

Sauber sürücüsü Valtteri Bottas da, Mercedes'te yarıştığı dönemde birçok kez takım emirlerine uymak zorunda kalmıştı. Konu ile ilgili Bottas, "Birkaç kez bu durumu ben de yaşadım. Ancak, genellikle bu karara uymanın karşılığını gelecekte alırsınız."

Formula 1'deki geleceği belirsiz olan Kevin Magnussen ise daha samimi bir yorum yaparak, "Duruma bağlı, ama zor bir karar olurdu," dedi.



Pilotlar, takımlarına olan bağlılıklarını ve takım oyuncusu olma isteklerini vurgularken yine de bu tür kararların her zaman kolay olmadığını belirttiler.