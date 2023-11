F1, Las Vegas GP 2. antrenman seansından önce neden seyircileri tribünlerden çıkarttığını açıkladı

Las Vegas'ta hafta sonunun birinci gününde pist üstü aksiyonu yerel saatle gece 4'te bitebildi, yani Vegas'ta ilk gün planlanandan 3 saat daha geç noktalandı. Bu gecikmenin nedeni, pistteki tüm rögar kapaklarının incelenmesi ve güvenli hale getirilmesi için yapılan çalışmaydı.

Birinci antrenman seansında Esteban Ocon'un gevşettiği ve Carlos Sainz'ın da üzerinden geçmesiyle yerinden fırlayan rögar kapağı, bu iki ismin de aracına hasar verdi ve 3 saatlik bir gecikmeye neden oldu.

Domenicali ve Wilms, FP2'ye devam etme kararının "etkinliğin geri kalanının sportif bütünlüğünü sağlamak için tüm taraflarca desteklendiğini" vurgularken, sürücülere ve ekiplere sabırları için teşekkür etti.

Gecikmeli 2. antrenman seansının başlamasından bir saat önce seyircilerin alandan çıkarılmasıyla ilgili tartışmalı konuya ilişkin olarak da açıklamalarda bulunan Domenicalli ve Wilm, bu olayın güvenlik ve ulaşım çalışanlarının yasal olarak görevde kalabilecekleri saatlerle ilgili personel sorunlarından kaynaklandığını doğruladılar.

Ayrıca, bugünkü sıralama turlarının da yerel saatle 01.00'den sarkması durumunda bu sefer aynı durumun yaşanmayacağı ve gerekli önlemlerin alındığını da ekliyorlar.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İkinci antrenman seansının başlangıcının 02.30'a ertelenmesi çalışanlarımız ve taraftarlarımız için risk yaratmıştır."

"LVGP'nin yetkisi altındaki taraftar alanlarını 1.30'da kapatma ve taraftarları evlerine gönderme kararı aldık.

"Bunun nedenini açıklamamıza izin verin. İlk olarak, uzun süredir hizmet veren ve önümüzdeki üç gece boyunca çalışmaları istenen kamu güvenliği ve güvenlik görevlilerimiz konusunda endişeliydik.

"İkinci olarak, taraftarlarımızı otellerine geri götürmekten sorumlu olan ulaşım çalışanlarımız için endişeliydik. Federal yasalara göre, yasal ve güvenli bir şekilde otobüs kullanabilecekleri süreyi aşıyorlardı."

"Son olarak, konaklama ve temizlik personelimizin önümüzdeki günlerde taraftar deneyiminin herkes için en iyi şekilde olmasını sağlaması için misafir alanlarımızı temizlemesine ihtiyaç vardı."

"Bunun hayal kırıklığı yarattığını biliyoruz. Hayranlarımızın bu açıklamadan yola çıkarak şunu anlamalarını umuyoruz: Tüm katılımcıların güvenliği ve yarış hafta sonu boyunca taraftar deneyimi de dahil olmak üzere birçok menfaati dengelemek zorundayız."

"Hepimiz konserler, maçlar ve hatta diğer F1 yarışları gibi hava durumu veya teknik sorunlar nedeniyle iptal edilen etkinliklerde bulunduk. Bunlar oluyor ve insanların anlayış göstereceğini umuyoruz."

Cuma gecesi için yapılan değişiklikler hakkında da konuşan Domenicali ve Wilms şunları ekledi: "Uzatılmış bir program durumunda mümkün olan en iyi deneyimi taraftarlara sunabilmek için güvenlik, ulaşım ve ağırlama alanlarında personel planlarımızı ayarlamak üzere gece boyunca çalıştık."

Photo by: Francois Tremblay

Work and discussion is undertaken to fix the loose water valve covers on track