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Formula 1 / Son dakika

Surer: "Haas, Mazepin konusunda doğru olanı yaptı"

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Surer: "Haas, Mazepin konusunda doğru olanı yaptı"
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, Editör

Eski F1 pilotu, Nikita Mazepin gibi genç yarışçıların hata yapmasının oldukça normal olduğunu düşünüyor.

Arrows ve Brabham gibi eski F1 takımlarında yarışan İsviçreli eski yarış pilotu Marc Surer Formula1News.co.uk'e yaptığı açıklamalarda, Haas'ın Nikita Mazepin olayını ele alış şeklinin çok doğru olduğunu söyledi.

Tecrübeli pilot, medya ve kamuoyu tarafından önceki nesillere göre daha fazla gözetim altında oldukları için yeni nesil pilotlar adına üzülüyor.

Surer günümüz yarışçıları için de üzüldüğünü dile getirdi.

Surer, “Bizim zamanımızda neler yaptığımızı düşünüyorum, mesela Rio'da bazı kulüplerdeki gizli buluşmalarımız gibi... Bunlar hakkında konuşmamak bir onur meselesiydi. Açıkçası bu zamanlar geride kalmış gözüküyor."

“Mazepin'in yaptığı tek aptalca şey (bir kadınla araç içerisindeki videosunda) bunu sosyal medyaya koymaktı, bu bir hataydı ama gençken hem hata yaparsın hem de eğlenirsin."

"Bu yüzden Haas'ın 'bunu bir daha yapma ve bunun hakkında bir daha konuşmayacağız' diyerek tam olarak doğru şeyi yaptığını düşünüyorum." dedi.

Nikita Mazepin, Instagram hikayesinde bir modelin vücuduna ellerken bir video yayınlamış ve bu sebeple geçen ay öfke dolu tepkilere maruz kalmıştı.

Rus yarış pilotu gönderiyi çabucak silip bir özür dilemişti. Haas F1 Takımıysa bu 'iğrenç' olayı kınayarak konuyu halledeceklerini söylemişti.

23 Aralık'ta Haas, bu olaya rağmen Mazepin'in 2021'de takımla yarışmaya devam edeceğine dair bir açıklama yapmıştı.

Sosyal medyadaki eleştiri ve öfke yağmuruna yol açan bu duyurunun ardından Nikita Mazepin'in koltuğunu kaybetmesi çağrısında bulunan bir imza kampanyası başlatıldı ve şimdiye kadar 45.000'den fazla kişi tarafından imza toplandı.

Bununla birlikte Mazepin, Match TV'ye verdiği demeçte eleştirilmeye alıştığını söyleyerek: “Yarış dünyasıyla ilgisi olmayan, farklı muameleye maruz kaldığım şeyler var. Buna alıştım ve kesinlikle rahatsız olmuyorum."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Zeynep Temel

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