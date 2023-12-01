Elkann: "İki pilotumuzla da sözleşme imzalamaya istekliyiz"

İtalyan Leo Turrini bir hafta kadar önce her iki pilotla da 2024 sonrası için yeni anlaşmalar yapılacağının yakında teyit edileceğini söylemişti.

Torino'da Agnelli ailesine ait Exor mağazaları için düzenlenen bir yatırımcı gününde Ferrari başkanı John Elkann, F1 pilotlarıyla ilgili ortaya atılan sözleşme haberlerinin doğru olduğunu belirtti.

Italpress haber ajansının aktardığına göre Elkann, "Sainz ve Leclerc mi? Kesinlikle kalıyorlar. Bizim tarafımızdan onlarla yola devam etme konusunda oldukça istekliyiz."

"Sezon hayal kırıklığı yarattı çünkü şampiyonayı üçüncü sırada bitirdik."

"Ancak şampiyonanın son çeyreğinde ikincilik için ciddi bir mücadele verdik. Red Bull ile yarıştık ve birçok pole pozisyonu aldık."

"Öte yandan, pilotlar şampiyonası söz konusu olduğunda, çok fazla kaza ve şanssızlık nedeniyle rekabetçi olamadık."

"Şimdi yeniden başlamalı ve önümüzdeki yıllarda bu pole pozisyonlarını şampiyonluk için galibiyete dönüştürmeliyiz." dedi.