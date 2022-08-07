Palmer: "Mercedes, Ferrari'nin hataları sayesinde potansiyelini en üst düzeye çıkarabilir"

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Macaristan Grand Prix'si, iki takım için de farklı geçti. Gümüş Oklar, Lewis Hamilton ve George Russell'ın 2 ve 3. sıralarda bitirmesi sayesinde arka arkaya ikinci çift podyumlarını elde ettiler. Carlos Sainz ve Charles Leclerc ise ikinci ve üçüncü sıradan başladıkları yarışta 4 ve 6. sıralara düştüler.

Bu yarışla birlikte Mercedes, Markalar Şampiyonası'nda Ferrari ile arasındaki farkı sadece 30 puana indirmiş oldu ve Palmer, İtalyan takımın strateji sorunlarının bunun ana nedeni olduğuna inanıyor.

Palmer, Formula1.com köşe yazısında, "Mercedes'in sahip olduğu önemli bir avantaj var: Onlar, Ferrari'nin hatalı strateji tercihleri sayesinde potansiyelini en üst düzeye çıkarabilir."

"Ferrari Budapeşte'de dördüncü ve altıncı sıradan daha iyi sonuçlar alamadıkları için yine stratejilerini suçlayabilir. Neredeyse açıklanamaz bir şekilde Leclerc, 10 ve 11. başlayan Red Bull'ların arkasında bitirdi." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Foto Colombo Images

Palmer, Leclerc'in strateji seçimi konusunda Ferrari'den cevaplar aramaya devam etmesini bekliyor.

Palmer, "Açıkçası, tek pit stop yapmayanların sert lastik kullanmaması gerekir ve tek pit stop yapılsa bile bu [sert lastiğe geçmek] verilmesi uygun bir karar değildir."

"Ferrari'nin bu sefer Leclerc'i pite alarak ne yapmak istediğini görebiliyordunuz. Yarışın liderliğini korumak için Verstappen'in erken pitine cevap verdiler ve bu yüzden de yumuşak veya sert lastik kullanmak zorunda kaldılar."

"Bu durumda pit yapmak, felaket bir hata olan sert lastikleri takmak anlamına geliyordu."

"Leclerc pite gelmeseydi ve pist pozisyonunu kaptırmış, Sainz veya Hamilton'ın yumuşak lastiğe geçme stratejisini seçmiş olsaydı, muhtemelen yarışı kazanırdı ya da kesinlikle en azından zafer için savaşırdı.

"Bu, Monakolu pilot için kaçan başka bir yarış galibiyetiydi ve eminim yaz tatiline girerken bir açıklama arıyordur." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Ferrari