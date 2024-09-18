Briatore: "Newey ve Sainz'ı Alpine'e getirmeye çalıştım"
Flavio Briatore, Carlos Sainz ve Adrian Newey'i Alpine'e katabilmek için girişimlerde bulunduğunu açıkladı.
Flavio Briatore and Carlos Sainz Sr
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Alpine Yönetici Danışmanı Flavio Briatore, Carlos Sainz ve Adrian Newey ile anlaşabilmek için görüşmelerde bulunduğunu söyledi.
Ancak bu girişimlerin başarılı olmadığını belirten Briatore, takımın geleceği için daha farklı stratejiler üzerinde çalıştığını dile getirdi.
Briatore şunları söyledi: "Carlos Sainz ve Adrian Newey'i kadroya katmaya çalıştım ancak görüşmeler iyi gitmedi."
"Zaten hızlı ve yetenekli pilotlarımız var, sorun araçta. Pilot satın almak yerine onları yetiştirmeyi tercih ederim. Michael Schumacher ve Fernando Alonso ile bunu yaptım."
"Doohan'ın 2025'te bize güven vermesini umuyorum. Her zaman rakiplerden %30 daha düşük bütçeyle şampiyonluklar kazandım ve sihirli formülü unutmadım."
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