Verstappen: ''Norris ile Avusturya'daki kazayı daha sonra konuşacağız.''

Avusturya GP'de, Max Verstappen ve Lando Norris'in yaşadığı temas nedeniyle iki sürücünün de lastikleri patladı ve Verstappen yarışı beşinci sırada bitirirken, Norris de yarış dışı kaldı. Böylece, iki pilot da zafere ulaşamamış oldu.

Britanya Grand Prix'si hızla yaklaşırken, sürücülerin Red Bull Ring'de neler olduğunu oturup tartışması kritik bir önem taşıyor.

Avusturya Grand Prix'sinden sonra Max Verstappen, aralarındaki yanlış anlaşılmayı gidermek için Norris ile konuşması gerektiğini birkaç kez belirtti.

Hollandalı sürücü, Avusturya GP'de yaşanan bu olay hakkında, ''Bunu konuşacağız.'' dedi ve sözlerine devam etti:

''Şu an sanırım doğru zaman değil ama biliyorsunuz biz yarış pilotlarıyız.''

''Lando ile aramızda küçük bir yaş farkı var. Bu yüzden buradaki diğer sürücülere kıyasla alt kategorilerde birbirimizle yarışmadık. Bu olayı atlatacağız ve devam edeceğiz.''

Avusturya GP'deki olay yaşanana kadar Verstappen ve Norris iyi arkadaşlardı. Bu da, Formula 1'in acımasız doğası nedeniyle nadir görülen bir durum.

Ancak Verstappen'a göre, bu durum ilişkileri etkilememesi gerekiyor. Norris ile çarpışmadan sonra yaşananları atlatıp atlatamayacakları sorulduğunda, ''Zor olmamalı. Yani hepimiz yarış pilotuyuz. Tabii ki birbirinize çarpmak istemezsiniz ama liderlik için savaşırken zorlu mücadeleler olur.''

''Avusturya'da oldu ve bu utanç verici. Ben sinirlendim. Lando sinirlendi.''

''Avusturya'daki olayı konuşacağız ama şu an doğru zaman değil. Sakinleşmeyi beklemek daha iyi.'' cevabını verdi.

Red Bul takım patronu Christian Horner, iki sürücünün sürüş tarzına bakıldığında, özellikle McLaren pilotunun Red Bull takımıyla arasındaki performans farkını kapattığı göz önüne alındığında, iki sürücünün arasındaki çarpışmayı 'kaçınılmaz' olarak nitelendirdi. Ancak Verstappen, Horner ile aynı fikirde değil.

Norris ile çarpışmanın kaçınılmaz olup olmadığı sorulduğunda Verstappen, ''Böyle düşünmemelisiniz. Aynı zamanda kaçınılmaz olacağını hiç düşünmedim. Yakın mücadelelerde bazen böyle şeyler olur ve asla olmasını istemezseniz diyebilirim.'' yanıtını verdi.