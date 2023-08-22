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Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Aston Martin Valkyrie'siyle hız yapan Verstappen'e soruşturma açılabilir

Red Bull pilotu Max Verstappen'in başı, Aston Martin Valkyrie ile hız limitlerini aşmasından ötürü dertte olabilir.

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Max Verstappen, Red Bull Racing, in Parc Ferme after Qualifying

Max Verstappen ,geçtiğimiz günlerde Fransa'da Menton'dan Provence'a giden 18 otoyolunda sürüş yapan görüldü. Hollandalı pilotun altında Adrian Newey imzalı Aston Martin Valkyrie aracı vardı.

Videonun asıl dikkat çekici ve "bazılarına göre rahatsız edici" ölümü, Verstappen'in 90 km/s hızla gidilmesi gereken yerde 124 km/s hızla gitmesiydi.

 

Sosyal medyadan yapılan eleştirilerde Verstappen'in 124 km/s hızla giderken aracı tek elle kullanması, diğer eliyle de ekrana yazı yazması da yer alıyor.

Nice Martin gazetesinin haberine göre Verstappen, üç milyon euro değerindeki yarış aracıyla hız yaparak "başkalarının hayatını tehlike attığı için" soruşturulacak.

Şimdilik konu hakkında herhangi bir doğrulama gelmedi.

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