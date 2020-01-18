Arctic Lapland Rallisi'nde sekizinci olan Bottas: "Bir hobi için servet harcayamam"

Dünya Ralli Şampiyonası'nın başlangıcına bir hafta kaldı ve yeni sezonda Toyota ile mücadele edecek olan Kalle Rovanpera, bu hafta sonu yapılan Arctic Lapland Rallisi'nde zafere ulaşmayı başardı.

Finlandiyalı sürücü bu sayede, Monte Carlo Rallisi öncesi Toyota Yaris'te değerli deneyimler kazandı.

Diğer tarafta Valtteri Bottas, Aralık ayında Paul Ricard'da mücadele ettiği ve PH Sport tarafından hazırlanan Citroen DS3 WRC'nin direksiyonuna geçti.

Mercedes sürücüsü bu sayede formda kalmaya, eğlenmeye ve yeni şeyler keşfetmeye çalıştı.

İlk günde hata yaparak geriye düşen Bottas, aynı zamanda rakiplerine kıyasla daha eski bir araca sahip.

Geçen yıl M-Sport tarafından hazırlanan bir Ford Fiesta WRC'nin direksiyonuna geçmişti ancak bu yıl 2016 Citroen DS3 WRC'yi sürdü.

Ralli sonrası konuşan Bottas, gösterdiği performanstan memnun olduğunu, geride kalmasının temel sebebinin araç olduğunu dile getirdi.

Bottas, "Bu Citroen daha eski bir araç , daha az verimli bir aerodinamiye ve daha az güce sahip. Araç bana geçen yıldan biraz daha yavaş geliyor."

"Arabayı değiştirmek zorunda kalmamın temel nedeni ana sponsorum Konecranes'in ayrılmasıydı. 2019'da maliyetlerin önemli bir bölümünü üstlenmişlerdi. M-Sport ile çalışmaya devam etmek benim için çok pahalı patlardı. Fransız PH Sport daha mütevazı bir müşteri takımı ve bu aracı Cote d'Azur testinden biliyordum."

"PH Sport ile iyi bir anlaşma yaptık ve AKK Finlandiya Otomobil Federasyon, Abloy ve Westpro şirketleri de beni destekliyordu. Bu nedenle bu ralliye katılmak iyiydi. Ama bir hobiye servet harcamaya hazır değilim." dedi.

Çeviri: İnci Beğen