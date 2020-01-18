Arctic Lapland Rallisi'nde sekizinci olan Bottas: "Bir hobi için servet harcayamam"

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
Sıradaki Etkinlik
53 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
Sıradaki Etkinlik
60 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Vietnam GP
Biletler
02 Nis
-
05 Nis
Sıradaki Etkinlik
74 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
16 Nis
-
19 Nis
Sıradaki Etkinlik
88 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
30 Nis
-
03 May
Sıradaki Etkinlik
102 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
07 May
-
10 May
Sıradaki Etkinlik
109 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monaco GP
Biletler
21 May
-
24 May
Sıradaki Etkinlik
123 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
04 Haz
-
07 Haz
Sıradaki Etkinlik
137 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
Sıradaki Etkinlik
144 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
Sıradaki Etkinlik
158 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
Sıradaki Etkinlik
165 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
Sıradaki Etkinlik
179 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
Sıradaki Etkinlik
193 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
Sıradaki Etkinlik
221 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
Sıradaki Etkinlik
228 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Sıradaki Etkinlik
242 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
Sıradaki Etkinlik
249 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Sıradaki Etkinlik
263 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
Sıradaki Etkinlik
277 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
Sıradaki Etkinlik
284 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
Sıradaki Etkinlik
298 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
Sıradaki Etkinlik
312 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Arctic Lapland Rallisi'nde sekizinci olan Bottas: "Bir hobi için servet harcayamam"

paylaşım
yorumlar
Arctic Lapland Rallisi'nde sekizinci olan Bottas: "Bir hobi için servet harcayamam"
18 Oca 2020 16:43

Arctic Lapland Rallisi'ni sekizinci sırada noktalayan Valtteri Bottas, aracın diğerlerine kıyasla aerodinamik anlamda daha kötü olduğunu, ancak rallinin kendisi için sadece bir hobi olduğu için, daha fazla para harcamak istemediğini dile getirdi.

Dünya Ralli Şampiyonası'nın başlangıcına bir hafta kaldı ve yeni sezonda Toyota ile mücadele edecek olan Kalle Rovanpera, bu hafta sonu yapılan Arctic Lapland Rallisi'nde zafere ulaşmayı başardı.

Finlandiyalı sürücü bu sayede, Monte Carlo Rallisi öncesi Toyota Yaris'te değerli deneyimler kazandı.

Diğer tarafta Valtteri Bottas, Aralık ayında Paul Ricard'da mücadele ettiği ve PH Sport tarafından hazırlanan Citroen DS3 WRC'nin direksiyonuna geçti.

Mercedes sürücüsü bu sayede formda kalmaya, eğlenmeye ve yeni şeyler keşfetmeye çalıştı.

İlk günde hata yaparak geriye düşen Bottas, aynı zamanda rakiplerine kıyasla daha eski bir araca sahip.

Geçen yıl M-Sport tarafından hazırlanan bir Ford Fiesta WRC'nin direksiyonuna geçmişti ancak bu yıl 2016 Citroen DS3 WRC'yi sürdü.

Ralli sonrası konuşan Bottas, gösterdiği performanstan memnun olduğunu, geride kalmasının temel sebebinin araç olduğunu dile getirdi.

Bottas, "Bu Citroen daha eski bir araç , daha az verimli bir aerodinamiye ve daha az güce sahip. Araç bana geçen yıldan biraz daha yavaş geliyor."

"Arabayı değiştirmek zorunda kalmamın temel nedeni ana sponsorum Konecranes'in ayrılmasıydı. 2019'da maliyetlerin önemli bir bölümünü üstlenmişlerdi. M-Sport ile çalışmaya devam etmek benim için çok pahalı patlardı. Fransız PH Sport daha mütevazı bir müşteri takımı ve bu aracı Cote d'Azur testinden biliyordum."

"PH Sport ile iyi bir anlaşma yaptık ve AKK Finlandiya Otomobil Federasyon, Abloy ve Westpro şirketleri de beni destekliyordu. Bu nedenle bu ralliye katılmak iyiydi. Ama bir hobiye servet harcamaya hazır değilim." dedi.

Çeviri: İnci Beğen

Sonraki haber
Pirelli: “18 inçlik lastikler beğenilmese de kullanılacak”

Önceki haber

Pirelli: “18 inçlik lastikler beğenilmese de kullanılacak”
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Horner, Hamilton’ın genç yeteneklerle nasıl başa çıkacağını görmek istiyor

1s
2
Formula 1

Alfa Romeo, ikinci denemesinde çarpışma testini geçti!

2s
3
Formula E

Santiago ePrix: Heyecanlı sıralama turlarında pole Evans'ın

38dk
4
Dakar

2020 Dakar Rallisi'nin motosiklet sınıfını Brabec kazandı, KTM'nin 18 yıllık serisi bitti!

5
Formula 1

Yeni simülatörü henüz hazır olmayan Ferrari: "Zamana ihtiyacımız var"

Son Videolar

17 Ocak Cuma F1 ve Motor Sporları Haberleri 07:47
Formula 1

17 Ocak Cuma F1 ve Motor Sporları Haberleri

Yenileme çalışmaları devam eden Zandvoort nasıl görünüyor? 03:07
Formula 1

Yenileme çalışmaları devam eden Zandvoort nasıl görünüyor?

Berger: “Vettel, 2020’de Leclerc’i yenebilir” - 16 Ocak Perşembe F1 ve Motor Sporları Haberleri 08:39
Formula 1

Berger: “Vettel, 2020’de Leclerc’i yenebilir” - 16 Ocak Perşembe F1 ve Motor Sporları Haberleri

F1, Azerbaycan'a 500 milyon dolar gelir sağladı - 15 Ocak Çarşamba F1 ve Motorsporları Haberleri 07:37
Formula 1

F1, Azerbaycan'a 500 milyon dolar gelir sağladı - 15 Ocak Çarşamba F1 ve Motorsporları Haberleri

Alonso: 06:48
Formula 1

Alonso: "F1'e dönüş seçeneklerim arasında" - 14 Ocak Salı F1 ve Motor Sporları Haberleri

Son Haberler

Arctic Lapland Rallisi'nde sekizinci olan Bottas: "Bir hobi için servet harcayamam"
F1

Arctic Lapland Rallisi'nde sekizinci olan Bottas: "Bir hobi için servet harcayamam"

Pirelli: “18 inçlik lastikler beğenilmese de kullanılacak”
F1

Pirelli: “18 inçlik lastikler beğenilmese de kullanılacak”

Horner, Hamilton’ın genç yeteneklerle nasıl başa çıkacağını görmek istiyor
F1

Horner, Hamilton’ın genç yeteneklerle nasıl başa çıkacağını görmek istiyor

Alfa Romeo, ikinci denemesinde çarpışma testini geçti!
F1

Alfa Romeo, ikinci denemesinde çarpışma testini geçti!

İsrail, F1'e girmeyi mi düşünüyor?
F1

İsrail, F1'e girmeyi mi düşünüyor?

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
19 Mar
Biletler
2 Nis
Biletler
16 Nis
Biletler
30 Nis
Biletler
7 May
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.