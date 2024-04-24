Antonelli, Imola gibi erken bir tarihte Williams ile F1'de yarışabilir

Saward, Williams sürücü kadrosundaki olası değişiklikler hakkında yeni bir yazı kaleme aldı.

Saward'ın verdiği bilgiye göre Williams şu anda beklentileri karşılayamayan Logan Sargent'ın yerine bir isim arıyor.

Saward, "Mercedes şu anda 2025 yılında Lewis Hamilton yerine Kimi Antonelli'yi direksiyona geçirmenin ne kadar iyi bir fikir olduğunu değerlendiriyor."

"17 yaşındaki İtalyan pilot kısa süre önce Avusturya'da 2021 Mercedes W12'nin direksiyonunda iki günlük bir test yaptı ve önümüzdeki haftalarda 2022 W13'ün direksiyonuna geçmesi planlanıyor."

"Takım Antonelli'yi F1'e getirmek istiyor, ancak bunun onun için çok ileri bir adım olabileceğinden endişe ediyorlar ve 2026'da Mercedes'e katılmadan önce küçük bir takımla biraz zaman geçirmesinin en iyisi olacağını düşünüyorlar."

Andrea Kimi Antonelli in the paddock Fotoğraf: JEP / Motorsport Images

"Antonelli, şu anda yeni bir sürücü arayan Williams'a kiralanabilir. Williams önümüzdeki 18 ay için Kimi'yi alabilir, ancak sorun şu ki süper lisans almak için yeterince büyük değil."

"25 Ağustos'a kadar 18 yaşına girmeyecek. Fakat Williams, 17 yaşında Formula 1'de yarışmaya başlayan Max Verstappen'i gerekçe göstererek FIA'dan istisna yapmasını isteyebilir. Antonelli gerekli tüm niteliklere sahipse yarışmasına izin verilmeli."

"Şampiyonada özellikle İtalya'dan yeni bir yükselen yıldızın gelmesi Formula 1 için büyük bir artı olacaktır. FIA'nın olumlu bir kararı harika bir hikaye olurken, ret kararı federasyona karşı yeni bir olumsuzluğa neden olacaktır."

"Antonelli süper lisans alırsa, 19 Mayıs gibi erken bir tarihte Williams'ın direksiyonuna geçebilir. Imola, Antonelli'nin Formula 1'deki ilk yarışına çıkması için ideal bir yer."

"Logan Sargent Miami'de kendi yarışında taraftarlarının karşısına çıkacak ve sonra da ayrılmak zorunda kalacak... Tüm bunlar acımasızca görünebilir ancak Formula 1 en iyinin en iyisiyle ilgilidir ve Sargeant'ın önünde pek çok fırsat vardı."

"Bence Williams ona adil davrandı. Takım onun başarılı olmasını gerçekten istiyordu çünkü Amerikalı bir sürücünün başarısı takım ve sporun geneli için harika bir haber olurdu."

"Fakat bu sezon puan mücadelesi çok çetin geçiyor." dedi.