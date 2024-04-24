Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Çin GP

Antonelli, Imola gibi erken bir tarihte Williams ile F1'de yarışabilir

İngiliz gazeteci Joe Saward, Williams'ın Logan Sargeant'ın yerine Kimi Antonelli'yi yarıştırabileceğini yazdı.

Ezel Tan
Andrea Kimi Antonelli Mercedes W12 kullanıyor

Saward, Williams sürücü kadrosundaki olası değişiklikler hakkında yeni bir yazı kaleme aldı.

Saward'ın verdiği bilgiye göre Williams şu anda beklentileri karşılayamayan Logan Sargent'ın yerine bir isim arıyor.

Saward, "Mercedes şu anda 2025 yılında Lewis Hamilton yerine Kimi Antonelli'yi direksiyona geçirmenin ne kadar iyi bir fikir olduğunu değerlendiriyor."

"17 yaşındaki İtalyan pilot kısa süre önce Avusturya'da 2021 Mercedes W12'nin direksiyonunda iki günlük bir test yaptı ve önümüzdeki haftalarda 2022 W13'ün direksiyonuna geçmesi planlanıyor."

"Takım Antonelli'yi F1'e getirmek istiyor, ancak bunun onun için çok ileri bir adım olabileceğinden endişe ediyorlar ve 2026'da Mercedes'e katılmadan önce küçük bir takımla biraz zaman geçirmesinin en iyisi olacağını düşünüyorlar."

Andrea Kimi Antonelli in the paddock

Andrea Kimi Antonelli in the paddock

Fotoğraf: JEP / Motorsport Images

"Antonelli, şu anda yeni bir sürücü arayan Williams'a kiralanabilir. Williams önümüzdeki 18 ay için Kimi'yi alabilir, ancak sorun şu ki süper lisans almak için yeterince büyük değil."

"25 Ağustos'a kadar 18 yaşına girmeyecek. Fakat Williams, 17 yaşında Formula 1'de yarışmaya başlayan Max Verstappen'i gerekçe göstererek FIA'dan istisna yapmasını isteyebilir. Antonelli gerekli tüm niteliklere sahipse yarışmasına izin verilmeli."

"Şampiyonada özellikle İtalya'dan yeni bir yükselen yıldızın gelmesi Formula 1 için büyük bir artı olacaktır. FIA'nın olumlu bir kararı harika bir hikaye olurken, ret kararı federasyona karşı yeni bir olumsuzluğa neden olacaktır."

"Antonelli süper lisans alırsa, 19 Mayıs gibi erken bir tarihte Williams'ın direksiyonuna geçebilir. Imola, Antonelli'nin Formula 1'deki ilk yarışına çıkması için ideal bir yer."

"Logan Sargent Miami'de kendi yarışında taraftarlarının karşısına çıkacak ve sonra da ayrılmak zorunda kalacak... Tüm bunlar acımasızca görünebilir ancak Formula 1 en iyinin en iyisiyle ilgilidir ve Sargeant'ın önünde pek çok fırsat vardı."

"Bence Williams ona adil davrandı. Takım onun başarılı olmasını gerçekten istiyordu çünkü Amerikalı bir sürücünün başarısı takım ve sporun geneli için harika bir haber olurdu."

"Fakat bu sezon puan mücadelesi çok çetin geçiyor." dedi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Marko: "Verstappen her geçen yıl daha da iyiye gidiyor"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
F1 Komisyonu bugün toplanıyor

F1 Komisyonu bugün toplanıyor

Formula 1
Çin GP
F1 Komisyonu bugün toplanıyor
Kawasaki, 2024 sonunda WSBK fabrika takımını kapatacak

Kawasaki, 2024 sonunda WSBK fabrika takımını kapatacak

World Superbike
Kawasaki, 2024 sonunda WSBK fabrika takımını kapatacak
Alman basını: "Hulkenberg, Audi ile anlaştı, resmi açıklama yakın"

Alman basını: "Hulkenberg, Audi ile anlaştı, resmi açıklama yakın"

Formula 1
Çin GP
Alman basını: "Hulkenberg, Audi ile anlaştı, resmi açıklama yakın"

Son Haberler

Özel Haber: F1, puan sistemi değişikliklerine ilişkin kararını erteledi

Özel Haber: F1, puan sistemi değişikliklerine ilişkin kararını erteledi

F1 Formula 1
Özel Haber: F1, puan sistemi değişikliklerine ilişkin kararını erteledi
Adrian Newey, Red Bull'dan ayrılmaya hazırlanıyor!

Adrian Newey, Red Bull'dan ayrılmaya hazırlanıyor!

F1 Formula 1
Adrian Newey, Red Bull'dan ayrılmaya hazırlanıyor!
Schumacher, Alpine'in WEC lastik ısıtma prosedürlerini optimize edebileceğinden emin

Schumacher, Alpine'in WEC lastik ısıtma prosedürlerini optimize edebileceğinden emin

WEC WEC
Imola
Schumacher, Alpine'in WEC lastik ısıtma prosedürlerini optimize edebileceğinden emin
Pedrosa: "Geçen yılın ardından tekrar yarışmayı beklemiyordum"

Pedrosa: "Geçen yılın ardından tekrar yarışmayı beklemiyordum"

MGP MotoGP
İspanya GP
Pedrosa: "Geçen yılın ardından tekrar yarışmayı beklemiyordum"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye