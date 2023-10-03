Alpine F1 takımı, 2022 yılında 26,2 milyon pound kâr elde etti
Alpine Formula 1 takımı 2022 yılında 26,2 milyon pound kâr elde etmeyi başardı.
Yeni isim sponsoru BWT'nin gelişi ve şampiyonadaki dördüncülüğün getirdiği para ödülü ile Alpine, 2021'de 201.485.000 pound olan gelirini geçen yıl 249.038.000 pound'a çıkararak %23,6'lık bir kazanç elde etti.
Takımın genel operasyonları için harcadığı parayı yansıtan satış maliyeti ise %21,6 oranında artarak 145.264.000 pound seviyesinden 170.395.000 pound seviyesine yükseldi.
Takım, "İşletmelerinin enflasyondan etkilendiğini, ancak ikinci yılın mali düzenlemeleri ve maliyet kontrolüne disiplinli yaklaşımın, işletim kârını %37 arttırdığını ve sonuç olarak 36,6 milyon poundluk bir işletim kârı elde edildiğini" belirtiyor.
Bu rakam, 2021'den 9,5 milyon pound daha yüksekti, ancak vergi sonrası kârakamı olan 26.214.000 sterlin, aslında 2,9 milyon pound daha düşüktü.
Rakamlar aynı zamanda Renault'nun takımın gelirine katkısının 2022'de 60,6 milyon pound'dan 42,2 milyon pound'a düştüğünü gösteriyor, bu da diğer kaynaklardan gelen gelirin aslında arttığını yansıtıyor.
Enstone'daki çalışan sayısı, takımın büyümesini sürdürdüğü 2021'den 2022'ye artarak 871'e yükseldi, bu artışın çoğunluğu idari pozisyonlarda gerçekleşti ve artışın yalnızca 14 kişisi mühendislik ve üretim alanındaydı.
Aston Martin'in 2022'de sadece 504 kişiyi istihdam ettiği düşünüldüğünde, Alpine ile aralarında dikkat çekici bir fark mevcut.
Esteban Ocon, Alpine A523
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
Ancak bu durum, Silverstone merkezli ekibin şu anda vites kutusu ve diğer sistemleri Mercedes'ten satın alması, üretim ve diğer hizmetleri dışarıdan temin etmesiyle açıklanıyor.
2022 sezonunda Renault kısa süreliğine takımın tam mülkiyetine sahip oldu. Mart ayında, Genii tarafından elde tutulan küçük hisse satın alındı.
Fakat yaz itibariyle takımın, %20'lik hissesi Otro Capital, RedBird Capital Partners ve Maximum Effort Investments adlı üç finans kuruluşu tarafından satın alındı. Bu hissedarlar arasında Hollywood yıldızı Ryan Reynolds da bulunuyor.
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