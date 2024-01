Takım bu sezon için Daniel Ricciardo ve Yuki Tsunoda'yı elinde tutarken, geçen yıl beş yarışa katılan Liam Lawson'ı kenarda bıraktı.

Yeni kimliğiyle beraber, ABD merkezli büyük sponsorlar ve takım sahibi Red Bull'dan gelen ekstra destek, AlphaTauri'yi geçmişte olduğu gibi kardeş takımına katılacak potansiyel bir pilot eğitim alanı olarak kullanmak yerine mümkün olan en iyi sonuçları almaya odaklanmaya zorladı.

Bu değişiklik aynı zamanda eski patron Franz Tost'un dizginleri Bayer ve yeni takım patronu Laurent Mekies'in yönetim eşleşmesine devretmesiyle aynı zamana denk geliyor.

Bayer, "Hissedarlar, işleri yeniden şekillendirirken, 'Rekabetçi olmanızı istiyoruz' da dediler."

"Franz her zaman genç bir pilotun F1'e hazır olabilmesi için üç yıla ihtiyacı olduğunu söyler ve dürüst olmak gerekirse ben de buna 0 katılıyorum."

"Sporun şu anda gerektirdiği tüm karmaşıklık ve ekip olarak ne yapacağımızı, ayarları nasıl değiştireceğimizi, benzeri şeyleri tekrar anlayabilmemiz, rekabetçi olabilmemiz için sindirmeleri, işlemeleri ve ardından bize geri bildirmeleri gereken bilgi miktarı göz önüne alındığında, basitçe çok fazla zamana ihtiyaçları var." dedi.

Photo by: Red Bull Content Pool Peter Bayer, CEO of Scuderia AlphaTauri

Bayer, Lawson geçen yıl sakatlanan Ricciardo'dan görevi devraldığında duyduğu ekstra telsiz trafiğinin, çaylakların ihtiyaç duyabileceği yardımın iyi bir göstergesi olduğunu öne sürdü.

Bayer, "Genç bir sürücüyü araca bindirdiğimiz anda bunu anladım. Çünkü olan şey aslında bilgi akışının değişmesidir, Daniel gibi deneyimli bir sürücüdeyken, o mühendisi besler, mühendis de operasyon odasını besler ve onlar da bir şeyler ile geri döner."

"Genç bir sürücü için operasyon odasından mühendislere, pit duvarından sürücüye kadar her şey aynıdır. 'Şu viraja sürekli dikkat et. Şimdi geçişleri doğru yaptığından emin ol' ya da 'Daha geç fren yap, daha erken fren yap, direksiyona dikkat et, arkana dikkat et, motor frenine dikkat et. Bu arada, arkadan gelen biri var" gibi."

"Dürüst olmak gerekirse, bir tiyatrodaki gibi, gençlerle hep konuşmamız gerekiyor. Daniel ile ise sessiz. Ve bir tur sonra geri gelip 'Çocuklar, arkada bir sorun var, bakabilir misiniz?' diyor. 'Evet, gerçekten aşırı ısınma görüyoruz, diferansiyelde bir şeyler yapabiliriz.' Sorun çözülüyor."

"Ya da üç, dört tur sonra geri gelecek ve 'Stratejiyi değiştirmeyi düşündün mü? Çünkü burada bir DRS treninde sıkışıp kaldım ve beklemek yerine neden...? Evet, iyi fikir! diyoruz."

"Farkı anlıyorsunuz. Tabii ki onunla simülatörde yaptığımız çalışmalar, araç performansı, tüm bu alan farklı bir oyun."

"Yani deneyimli bir sürücü genç bir sürücüyü kanatları altına alıyor. Ve bu genç sürücünün bile hazırlıklı olması gerekiyor." dedi.

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images Yuki Tsunoda, Scuderia AlphaTauri and Daniel Ricciardo, Scuderia AlphaTauri

Bayer, bundan böyle takımın rakiplerini örnek alacağını ve kurallarla sınırlı olmayan iki yaşındaki bir araçta genç sürücülerle daha fazla özel test yapacağını açıkça belirtti.

Mevcut yüksek yere basma kuvveti düzenlemelerinin ilki olan 2022 araçları artık bu tür testler için kullanılabilecek.

Bayer, "Bu da gelecek yıl bizim için yeni bir alan olacak. Şu anda kazandığımız paranın bir kısmını genç sürücüleri mümkün olan en iyi şekilde hazırlayabilmek için kullanmak istiyoruz."

"Bence Oscar Piastri bunun en iyi örneği. Alpine ile kaç yüz ya da binlerce mil koştu bilmiyorum ama geldi ve arabayı anladı. Dinamikleri anladı, düğmeleri anladı ve bu çok büyük bir fark yaratıyor ve böylece sizi tamamen bağlıyor."

"Liam ve Isack [Hadjar] ve potansiyel olarak [Ayumu] Iwasa için büyük bir programımız var. Onları da mümkün olduğunca çok çalıştırdığımızdan emin olmak istiyoruz. Bir önceki aracın 2022 model olması ilginç, yani nihayet uygun bir araç." dedi.