Alonso: “Startlar, 20 yıldır en güçlü olduğum nokta”

Alpine pilotu Alonso, 9. sıradan başladığı Fransa Grand Prix’sinde bir kez daha puan barajı içinde yer alarak 8. sırada finiş gördü. Alonso, spora geri döndükten sonra sezonun başlarında biraz zorlanıyor gibi gözükse de bunun doğru olmadığını söylemişti.

Bakü ve Fransa’da üst üste puan alan 2 kez dünya şampiyonu tekrardan iyi bir form yakalamayı başardı. Yarışın ardından konuşan Alonso, takıma iyi puanlar getirdiği için mutlu olduğunu belirtti.

Alonso, “Bizim için iyi bir pazar günüydü, takım için iyi puanlar elde ettim. Cebimize, 4 puan daha eklemiş olduk.”

“Dokuzuncu başladık ve sekizinci bitirdik. Yarışı iyi bir şekilde yönettik ve hem Ferrari’lerin hem Aston Martin’lerin önünde finiş gördük. Bence puan ve sonuç açısından iyi bir yarıştı. Bu yüzden, oldukça mutluyum.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Alonso, 20 yıllık yarış kariyerinde startların, en güçlü noktası olduğunu söyledi.

"Bu, benim 20 yıldır en güçlü olduğum nokta! Öyleyse neden şimdi bu devam etmesin ki? Startlar, yarışın en çok doğaçlama yapmanızı gerektiren kısmıdır. Yaratıcı olmak gerekir. Lastik performansı değil, araç performansı değil; sadece kendiniz ve içgüdünüz önemlidir.”

“Bu yüzden, bundan keyif alıyorum ve her zaman ilk turlarım güçlü olduğum bir nokta oldu. Ayrıca şu anda araçta, startlarda ve lastikler konusunda daha rahatım. Yani evet, şimdiye kadarki startlarımdan memnunum."

Ardından Alonso’ya, şu anki performansları göz önünde bulundurulduğunda, Alpine’in bu sene takımlar şampiyonasında üçüncü veya dördüncü olup olamayacağı soruldu.

İspanyol pilot, "Evet, bence McLaren ve Ferrari ilk yarışa kıyasla çok daha güçlüler. Bu yüzden ne yazık ki bu pozisyonda olabileceğimizi sanmıyorum.”

“Ancak ne olacağını bilemezsiniz çünkü Portekiz'de ve burada Ferrari’den yarış temposu olarak daha hızlı olduğumuzu gördünüz. Bu yüzden, umut vadeden bazı pistler var.”

“Fakat, bence zor olacak. Şu anda Aston Martin ve AlphaTauri'nin arkasındayız, onlar da gerçekten çok güçlü. Bu yüzden, takımlar şampiyonası epey ilginç olacak.”

“Her hafta sonu olabildiğince puan kazanmaya ve istikrarlı olmaya çalışacağız.” yorumlarını yaptı.

Fernando Alonso, Alpine A521 1 / 1 Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images