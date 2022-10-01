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Formula 1 / Singapur GP Haberler

Alonso: "Podyumdan iki sıra uzağız, neden büyük hayaller kurmayalım ki?"

Sıralama turlarını 5. sırada tamamlayan Fernando Alonso, yarın yağmur yağması durumunda çılgın bir yarış olabileceğini söylerken; podyumdan sadece 2 pozisyon uzakta olduklarını da vurguladı.

Can Çarpıcı
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Alonso: "Podyumdan iki sıra uzağız, neden büyük hayaller kurmayalım ki?"
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Alonso, Singapur hafta sonunda ilk seanstan bu yana oldukça rekabetçi bir görüntü çizdi ve sıralama turlarında yağmur etkisini gösterse de güçlü performansını sürdürdü. 

Koşulların sürekli olarak değiştiği sıralama turlarını liderin 0.5 saniye gerisinde 5. sırada tamamlayan Alonso, stresli bir seansın geride kaldığını söylüyor. 

Yarın yağmur yağması durumunda birçok şeyin yaşanabileceğini vurgulayan çifte şampiyon, güncellemelerle birlikte aracın bir adım ileri gittiğini de ekliyor. 

Sıralama seansının ardından konuşan Alonso, şunları söyledi: "Kesinlikle stresli bir seanstı. Eğlenceli diyebilir miyim bilmiyorum, tam sınırdaydı. Çünkü risk ve stres çok yüksekti. Q3'ün başında herkes yumuşak lastiklere geçti ve herkes cesur davrandı çünkü yumuşak lastiklere geçmek sadece bir tahmindi."

"Günün sonunda yumuşak lastiklere geçmenin doğru karar olduğu görüldü ama her tur, bir öncekinden daha hızlı gitmek; her viraja girdiğinde aracın pistte kalacağını ve pistin daha kuru olacağını ummak oldukça stresli."

"Umuyorum yarın yarış daha sakin geçer. Eğer yarın pist kuru olursa, geçiş yapmak zor olur. Bu yüzden ilk 5'te start alacak ve McLaren'dan daha çok puan toplayacak olmak güzel. Ana hedefimiz de bu [McLaren'dan daha çok puan toplamak]."

"Eğer yarın yağmur yağarsa, elbette birçok şey yaşanabilir. Yağmur yağarsa bizim için çok iyi bir yarış da olabilir çok kötü bir yarış da olabilir. Yağmur varsa yarın çok riskli olacak ama podyumdan sadece iki sıra gerideyiz. Yani neden bu gece büyük hayaller kurmayalım ki?" 

Fernando Alonso, Alpine A522

Fernando Alonso, Alpine A522

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

"Güncelleme ileri doğru bir adım atmamızı sağladı ve bu adımla mutluyum. Bence bu güncelleme paketini gerçekten hissetmemiz için Suzuka'yı beklememiz lazım çünkü Singapur'da her tur pist değişiyor. Verileri tam okuyamıyorsunuz. Ayrıca hissiyat olarak da Monza ile Singapur çok farklı olduğundan, aracı yorumlamak çok zor." 

"Güncelleme aracı kesinlikle hızlandırdı ama baktığımız zaman aracı belki de 0.1 sn kadar daha hızlandırdı ve Norris'le aramda 0.7 saniye var. Önümdeki Sainz'la aramda ise 0.5 saniye var. Yani bugün Bahreyn'deki aracı sürsem de muhtemelen bu pozisyonda olurdum."

"Burada birçok viraj var. Monza'dan geliyoruz. Yani 6 virajdan 23 viraja çıktı, bu yüzden aracı hissetmeli ve lastikleri turun ikinci bölümüne koruyabilmek için ilk bölümde akıllıca sürmelisiniz. Cadde pistlerinde bu tarz ufak şeyler önemli oluyor." 

"Araca güvenmeniz ve bu güveni antrenman turlarında oluşturmanız gerek. Singapur'da nedense hayatım boyunca hızlı oldum. Avustralya'da da hep hızlıyımdır. Spa'da o kadar iyi değilimdir. Yani 22 yılın ardından F1'de hâlâ öğrenmem gereken şeyler var. Fakat bazı özellikler hep aynı kalıyor." 

Ayrıca okuyun :
Fernando Alonso, Alpine A522

Fernando Alonso, Alpine A522

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

 

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