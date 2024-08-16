Alonso: "2025'e odaklanmalıyız"
Fernando Alonso, Aston Martin'in sezonun geri kalanında gelişime odaklanarak 2025'e daha güçlü bir başlangıç yapması gerektiğini vurguladı.
Fernando Alonso, Aston Martin'in sezonunun geri kalanında aracın gelişimine odaklanması gerektiğini belirtti.
İspanyol pilot, takımın bu süreçte iyi hazırlanarak 2025 sezonunda daha istikrarlı bir performans sergilemesini istiyor.
Alonso, mevcut durumda Aston Martin'in ilk dört takım ile rekabet edemeyeceğini ancak AMR24'ün gelişimine devam etmeleri gerektiğini düşünüyor.
Fernando Alonso, Aston Martin AMR24
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
"İlk dört takım şu anda ulaşılmaz durumda, bu yüzden gelişimimize ve gelecek yıl için kendimizi iyileştirmeye odaklanmamız gerekiyor."
"Amacımız ve benim kişisel arzum, geliştirme sürecinde daha rahat bir yön bulmak ve kış arası öncesinde ne yaptığımıza dair daha fazla güven kazanmaktır."
"Böylece 2025 daha normal bir yıl olur."
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