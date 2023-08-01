Abiteboul: "Alpine'deki değişikliklerin nedeni sabır kaybı ve kibir"

Alpine çok hareketli bir 18 ay geçirdi. Takım, Aston Martin'den Otmar Szafnauer'i yeni takım patronu olarak göreve getirdi ve kendisine Fransız ekibi "şampiyon olabilecek hale getirme" görevi verildi.

Buna ek olarak, Fernando Alonso ve Oscar Piastri gibi önemli isimlerin kaybı sonrası Esteban Ocon'un yanına Pierre Gasly getirildi.

Çok geçmeden Szafnauer görevden alındı. Bu 18 ay içinde Alpine, Szafnauer dışında Marcin Budkowski (takım patronu), Alain Prost (danışman), Laurent Rossi (Alpine CEO'su, Renault'daki diğer pozisyon), Alan Permane (sportif direktör) ve Pat Fry'a (teknik direktör) veda etti.

Enstone merkezli takımda olup bitenler hakkında deneyimi olan biri de Renault F1 takımının eski patronu Cyril Abiteboul.

Abiteboul 2014'ten 2020'ye kadar Renault'nun başındaydı.

France Info'ya konuşan Abiteboul, "Bu durum sonuçlardan duyulan memnuniyetsizliği ve büyük olasılıkla Renault Grubu yönetiminin sabrının tükendiğini gösteriyor."

Esteban Ocon, Alpine A523 Fotoğraf: Alpine

"Sabırsızlığa ek olarak belki de sezon başında biraz kibir ya da aşırı özgüven vardı."

"Eğer gerçeklerle yüzleşmezseniz, birçok konuda kendinizi kandırabilirsiniz. Kendi içinizde anlattığınız ve kendinizi kandırdığınız hikaye bir noktada çok pohpohlayıcı olabilir." dedi.

Alpine, Rossi önderliğinde hep "100" yarışlık bir plana dikkat çekti. Hedef bu yüz yarışın yani dört sezonun sonunda şampiyon olmaktı.

Şu anda Hyundai'nin WRC'deki takım patronu olan Abiteboul, "Neden 120 değil, neden 80 değil?"

"Onları anlamıyorum. Böyle bir planla ortaya çıkıyorsanız, yanılırsınız çünkü Formula 1'de diğerlerinin ne yaptığını bilemezsiniz."

"Aston Martin'in devasa yatırımları, Red Bull'un inanılmaz ivmesi... Bunların hiçbiri Laurent Rossi'nin 99. Grand Prix'si geldi diye durmaz."

"Önceki yönetim ekibi benim ayrılışımdan sonra her şeye sıfırdan başlamakta ısrar etti, bu da yaklaşık 15 kişinin işten çıkarılması anlamına geliyordu."

"Tüm rekabetçi sektörlerde olduğu gibi Formula 1'de de bunu hafife alıyoruz. Eğer 15 kişiyi kaybederseniz ve yerlerine yenilerini alırsanız, her şeyin yoluna girmesi iki ya da üç yıl alır."

"Laurent Rossi'nin yapmak istediği değişikliğin sonuçlarını henüz göremedik bile." dedi.

Abiteboul'a göre Alpine'de takım ruhu ve kültürü eksik.

"Alpine'de eksik olan şey takım ruhu ve kültürü."

"Yatırımlar yapıldı, kaynaklar, hedefler belirlendi, Alpine markasıyla iş stratejisi oluşturuldu. Hepsi var. Bir ekip her şeye sahip olduğunda, tüm bunların ötesinde -kendilerini- ileriye götürecek birine ihtiyaç duyar. Bin kişiyi bir araya getirebilen bir bireyin gücü çok birleştiricidir."