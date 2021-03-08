Hamilton'ın Mercedes'teki kaderi Monako GP'ye kadar belli olacak

Mercedes, uzun süren tartışmaların ardından yeni sezon için Lewis Hamilton'la yeni kontrat imzaladı ancak bu kontrat sadece bir yılı kapsıyor.

Yine de taraflar, 2022'den itibaren birlikte çalışmaya sıcak bakıyorlar. Hamilton'ın yeni anlaşması bazı spekülasyonları sona erdirirken, bazı söylentilerin de çıkmasına neden oldu.

Şimdi hem Hamilton hem de takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın kontratı 2021 sonunda sona erecek.

Motorsport.com İtalya, Hamilton'ın geleceğinin Monako GP haftasında netleşeceğini ve o yarışla beraber takımda kalıp kalmayacağının belli olacağını öğrendi.

Hamilton, takımda kalmaya devam etmesi halinde, George Russell gibi bir isimle takım arkadaşı olmayı göze almış olacak. Çünkü iddiaya göre Mercedes, 2021'den sonra Russell'ı takıma getirmeyi planlıyor.

Eğer Hamilton takımda kalırsa, Valtteri Bottas ekibe veda edecek. Hamilton emekli olursa o zaman Russell-Bottas kadrosu ortaya çıkabilir.

Ayrıca Red Bull pilotu Max Verstappen de bu denkleme dahil olabilir.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Hamilton'la ilgili kararı yılın başında vereceklerini doğruladı.

Wolff, "2020'deki gibi zamanımızın tükendiği ve sezonun başlangıcı için yeterince vaktin kalmadığı rahatsız edici bir durumdan kaçınmak amacıyla, kontrat görüşmelerine daha erken başlayacağımız konusunda anlaştık."

"Tam da bu nedenle Lewis ile sadece bir yıllık bir sözleşme imzaladık. Bu sayede yarışlardaki ve yarışların dışındaki geleceğini daha uzun ve daha adil bir süre boyunca görüşme fırsatımız olacak."

"Eğer Lewis yarışmaya devam ederse, bunu birlikte yapmak isteyeceğimizi düşünüyorum."

"Valtteri'ye baktığımızda ise, onunla tam olarak neye sahip olduğumuzu biliyoruz ve bunu takdir ediyoruz."

"Ancak önemli değişikliklerle karşı karşıyayız çünkü araçlar ve kurallar değişecek. Bu yüzden ekibin geleceği için doğru kararı vermek zorunda kalacağız."

"Bu, aynı zamanda önce iki pilotumuzla görüşeceğimiz ve ardından hangi yöne gideceğimizi göreceğimiz anlamına geliyor." dedi.