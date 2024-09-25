4.5 milyon TL'lik RB19 simülatörü tanıtıldı
Red Bull Racing, hardcore sim yarışçılarına hitap eden ve 134.000 dolara satılan RB19 hareketli simülatörünü tanıttı.
Fotoğraf: F1 Authentics/Memento
Red Bull Racing, Formula 1 hayranlarını sevindirecek RB19 simülatörünü ve iki gösteri aracı RB18 ve RB19'u kamuoyuna sundu.
Bununla birlikte ilk kez, Red Bull Racing'in bir gösteri aracı halka açık satışa çıkarıldı.
Red Bull'un iş birliği yaptığı Memento Exclusives, bu yoğun F1 deneyimini simülatör aracılığıyla gerçeğe en yakın şekilde sunmayı amaçladı.
Fotoğraf: F1 Authentics/Memento
Memento Exclusives ve F1 Authentics'in kurucusu ve CEO'su Barry Gough, "Dünya çapında benzersiz olan Oracle Red Bull Racing Simülatörleri ve gösteri araçlarını sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. RB19, F1 tarihinin en başarılı aracı olarak hem pilotlar hem de takımlar şampiyonasını kazandı ve birçok rekor kırdı. Bu aracı hayranlara en gerçekçi şekilde sunmak şirketimizin tarihi açısından büyük bir an."
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