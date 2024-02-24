2024 Bahreyn testlerinden çıkardığımız dersler: Ferrari, Red Bull'la savaşabilecek mi?

Formula 1 sezonlarının en heyecan verici dönemi, sezon içerisinde galibiyet ve şampiyonluk mücadelesi pek yoksa sezon öncesi testleridir. Yeni Formula 1 araçlarının tanıtılmasından sonra herkes ilerleme kaydettiğinden emindir ancak diğer taraftan rakiplerinin ne kadar ilerlediğini merak eder. Çünkü güç dengeleri oluşurken kendi ilerlemeniz kadar, rakiplerin ne kadar ilerlediği de önemlidir. Ancak bu dönemlerde atılan adımlar, güç sıralamasında ilerlemenize ya da gerilemenize neden olur.

Önceki yıllarda birden fazla pistte birden fazla test dönemi gerçekleştirildiği için kıyaslama yapmak için daha fazla zaman oluyordu. Aynı şekilde takımların testlerin başında kullandığı araçlarla sonunda kullandıkları araçlar arasında büyük fark oluyordu çünkü yeni araçlar erken hazırlanıyordu, test dönemi uzun olduğu için planlanan güncellemeler sonrasında geliyordu. Yani takımlar ilk başta dayanıklılığa ve ayarlara, ardından güncellemelere ve hızlanmaya odaklanıyordu.

Günümüzde ise testler oldukça geç başlıyor ve sadece 3 günde tamamlanıyor. Öyle olunca takımların yeni araçlarını tanıtması, anlaması, dayanıklılığı geliştirmesi ve yenilikleri denemesi sadece 3 gün içerisinde olup bitiyor. Bu bir an önce heyecanın gelmesi açısından iyi bir şey ancak kış döneminin daha dolu geçmesi açısından olumsuz bir durum. Hele hele bir takımın yeni aracında büyük sorunlar yaşadığını düşünün. Geçen sene McLaren'ın başına gelen durum. Bu kadar kısa sürede büyük sorunların çözülmesinin pek mümkünatı olmuyor.

2024 lansmanlarının ardından kış testlerine girerken herkesin kafasında az çok bir güç sıralaması vardı. 2023'te 22 yarışın 21'ini kazanan Red Bull, sidepod ve motor kapağında yaptığı büyük değişikliklerle dikkatleri üzerine çekti ve yeni konseptini çalıştırması halinde gücünü koruması bekleniyordu. Mercedes, geçen seneye göre yaptığı ön kanat, sidepod ve arka süspansiyon değişiklikleriyle büyük cesaret verirken Ferrari ise daha geleneksel duruşuyla taraftarları için dile getirilmese de endişe verici durumdaydı.

Üç günlük testlerin tamamlanmasının ardından tüm takımların performansı hakkında cevaplanan bazı soru işaretleri olsa da, doğal olarak cevaplanamayan birçok soru da oldu. Detaylara inmeden önce testlerin en kısa özetini yapmam gerekirse;

Red Bull yeni konseptini sorunsuz bir şekilde çalıştırdı. Sonuçlar bunu göstermiyor olsa da hâlâ hem tek turda, hem de uzun sürüşlerde hızlı. Ferrari, ana rakipleri kadar öne çıkan değişiklikler yapmamış olsa da tek turda hâlâ hızlı (geçen sene zaten 7 pole pozisyonu almışlardı) ve uzun sürüşlerde, lastik performansı ve ömrü açısından çok daha iyi durumda. Mercedes, yaptığı değişikliklerin ardından daha iyi huylu bir araca sahip ancak performans açısından kapalı kutu çünkü diğerleri gibi yarış simülasyonları yapmadan ellerini kapalı tuttular. Aston Martin 2023'ü tamamladığı yere yakın, McLaren ise - en azından testlere göre - gerilemiş görünüyor.

Testleri değerlendirmek her zaman çok zor olmuştur. Sadece tur zamanlarına bakmak, testlerde yapılacak en büyük hatadır. Öyle olmasa, nice orta sıra ve geri sıra takımlarının yarışlarda önde olması gerekir ancak günün sonunda öyle olmuyor... Her test döneminde söylediğimiz gibi lastik farkı, derecenin günün hangi saatinde, ne kadar yakıt yüküyle atıldığı, o turun hangi amaçla atıldığı, motor modunun ve yere basma gücü seviyesinin ne durumda olduğu, lastik basıncı, vites aralıkları gibi aklınıza gelmeyecek birçok faktör, testlerde elde edilen dereceleri etkileyecek şeyler. Hatta bunlar dışında pilotun o turunu atarken seçtiği yarış çizgisi bile çok önemli çünkü pist sınırı ihlali gibi durumlara, testlerde bakılmıyor...

Yine de her şey boşa değil. Özellikle pilotların birbirlerine paralel olarak yaptıkları yarış simülasyonları, güç dengelerini yorumlama açısından büyük fayda sağlıyor. Ferrari ve Red Bull, bu açıdan birbirleriyle kıyaslanabilecek sürüşler yaparken Mercedes onlar kadar uzun sürüşler yapmadı, daha kısa stintler attı. Geçen sezonun ikinci yarısında en istikrarlı ikinci takım olan McLaren de yakıt deposuyla alakalı yaşadığı sorunlar nedeniyle tam olarak istediği gibi bir kış dönemi geçiremedi.

Tek tur performansları

Testlerin en hızlı turu, 2. gün Ferrari pilotu Carlos Sainz'ın C4 lastiklerle elde ettiği 1.29.921 olurken en hızlı turlar listesinde onu 3. günün son bölümünde C4 lastiklerle en hızlı turlarını atan diğer Ferrari pilotu Charles Leclerc (1'30"322), George Russell (1'30"368) ve Zhou Guanyu (1'30"647) takip ettiler. Sauber inanılmaz bir şey bulmadıysa, test derecelerinin ne kadar aldatıcı olabileceğini buradan bile anlayabiliriz.

Red Bull pilotları ise en hızlı turlar listesinde ancak 5 ve 6. sıralarda kendilerine yer buldular. Her ikisi de C4 lastiklere kıyasla yaklaşık 0.6 sn daha yavaş olan C3 lastiklerle en hızlı turunu attı. Sergio Perez, Perşembe günü 1'30"679 elde ederken, Verstappen 1'30"755 yaptı. Verstappen'in en hızlı turu günün en sıcak anlarında, orta seviyede kullanılmış C3 lastiklerle geldi. Daha iyi koşullarda ve temiz lastikle bu derecenin 0.2-0.3 sn daha hızlı olabileceği düşünülüyor.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Sainz en hızlı turunu Perşembe günü atarken, diğer pilotların hızlı turları Cuma günü geldi. Pist şartlarının giderek daha iyiye gittiği düşünülür ancak Cuma günkü hızlı turların Sainz'ın derecesinden daha yavaş gelmesi koşulların belki de düşünüldüğü kadar iyi olmadığı yorumunu beraberinde getirdi.

Bu yüzden Cuma günü elde edilen hızlı turları birbirleriyle kıyaslayıp herkesin lastiğini teorik olarak C3'lere eşitlediğimizde Verstappen'in (temiz lastiklerle) derecesi, Leclerc'in derecesinin 0.4 sn kadar önüne geçiyor.

Şu anda Formula 1'in resmi sitesi dahil birçok önde gelen kaynağı taradığımızda Red Bull'un tek turda en yakın rakibi Ferrari'nin 0.2 ila 0.5 sn önünde olduğu yönünde tahminler bulunuyor. Onları Mercedes ve McLaren takip ederken onların arkasında Aston Martin'in olduğu düşünülüyor.

Bunlar testlerden elde edilen izlenimler ancak gördüğünüz gibi geçen senenin ikinci yarısına baktığımızda oldukça benzer sonuçlar olduğu ortaya çıkıyor. Diğer taraftan bunlar sadece bir test. Sainz'ın en hızlı turunda ne kadar yakıta sahip olduğunu, Red Bull'un ne kadar yakıtla çalıştığını ve motor modunu ne kadar açtığını bilmiyoruz. Mercedes de elini pek açık göstermedi gibi. Önümüzdeki hafta bugün gerçekleştirilecek sıralamalarda, tek tur performanslarının ne durumda olduğunu daha iyi göreceğiz.

Peki sizin tahmininiz ne? Red Bull uçup gidecek mi yoksa sıralamalarda çok daha yakın bir mücadele mi göreceğiz?

Uzun sürüşler

Testlere dair şunu söylemek istiyorum. Tek turları yorumlamak, uzun sürüşleri yorumlamaktan çok daha zor. Uzun sürüşlerde ya da yarış simülasyonlarında, araçları birbirleriyle kıyaslamak daha kolay oluyor, özellikle de tam depo yakıt alınıp 3 farklı lastik stinti ile tam bir yarış simülasyonu yapıldığında... Bu tür simülasyonlarda sürücüler depoda bir yarış yetecek kadar yakıtla başlıyorlar ve pit alanında garaja çekilmeden programlarını tamamlamaya çalışıyorlar. Dolayısıyla değişken sayısı azalmış oluyor.

3. Gün Ö.S. uzun sürüş ortalamaları

Takım Tur zamanı ortalaması Toplam tur Lastik Red Bull 1m37.256s 16 tur C3 Aston Martin 1m37.699s 14 tur C3 Ferrari 1m37.882s 20 tur C3 McLaren 1m38.586s 15 tur C3

Mercedes hariç 2023'ün önde gelen pilotlarının 3. gün öğleden sonra kaydettiği zamanlara baktığımızda, sezon açılışında yumuşak lastik olarak kullanılacak C3 lastiklerde Red Bull ve Verstappen için işler beklendiği gibi görünüyor. Verstappen'in 16 turluk bölümünün ortalaması Aston Martin'de Alonso ve Ferrari'de Leclerc'in ortalamasından tur başına yaklaşık yarım saniye daha iyi. Leclerc'in daha kısa bir stintte ortalamasının daha iyi geleceğini söyleyebiliriz. McLaren'da Piastri'nin stintinin ise diğerlerine göre daha yavaş kaldığı bariz.

2. Gün Ö.S. uzun sürüş ortalamaları

Stint 1

Takım Tur zamanı ortalaması Toplam tur Lastik Ferrari 1m38.199s 16 tur C3 Aston Martin 1m38.524s 19 tur C3 Red Bull 1m38.649s 14 tur C3

Stint 2

Takım Tur zamanı ortalaması Toplam tur Lastik bileşimi Ferrari 1m37.306s 19 tur C2 Aston Martin 1m38.335s 19 tur C1 Red Bull 1m38.458s 19 tur C2

Stint 3

Takım Tur zamanı ortalaması Toplam tur Lastik bileşimi Ferrari 1m35.420s 20 tur C1 Red Bull 1m37.129s 22 tur C1 Aston Martin 1m37.922s 19 tur C2

Ferrari, Sainz'ın yarış koşusuyla ikinci günde göz alıcı bir tempo sergiledi Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images

Daha yukarıda söylediğim gibi, özellikle aynı anda aynı koşullarda başlayan ve benzer uzunluklara sahip olan yarış simülasyonları daha belirleyici işaretler veriyor. Ferrari taraftarlarını ve kampını asıl heyecanlandıran sürüşler, testlerin ikinci günü öğleden sonraki tam yarış simülasyonunda geldi. Bu bölümde Red Bull (Sergio Perez), Ferrari (Carlos Sainz) ve Aston (Lance Stroll) benzer zamanlarda yarış simülasyonu yaptılar.

Aston Martin Stroll'ü ilk başta C3 lastiklerle piste çıkarırken ardından C1'lere geçirdi ve son stintte C2'leri taktı. Bu arada C3 lastiklerin, çoğu F1 yarışının orta lastikleri olduğunu hatırlatmakta fayda var. Aynı dönemde Red Bull ve Ferrari ise pilotlarını sırasıyla C3, C2 ve C1 lastiklerle piste çıkardı.

Bu bölümde yapılan simülasyonlarda Ferrari, her stintte Red Bull'un bariz önündeydi. C3 avantajı 0.450sn, C2 avantajı 1.152 sn, C1 avantajı ise 1.709 sn'ydi.

Burada Ferrari ve Red Bull arasında ortaya çıkan fark aşırı büyük. 2023'ten 2024'e geçişte Red Bull'un bu kadar gerilemesi pek beklenen bir durum değil. Hatta şöyle bir hesaplamadan bahsedeyim; Twitter'daki Formula 1 Data Analysis hesabının yaptığı çalışmaya göre Sainz'ın 2. gün öğleden sonra yaptığı bu yarış simülasyonundaki ortalaması, Verstappen'in geçen seneki yarış ortalamasından tur başına 0.59, Ferrari'nin geçen seneki en iyi aracının ortalamasından ise tur başına 1.46sn daha iyi.

Bu, Red Bull 2024'te anormal bir şekilde yavaşlamadıysa veya sorun yaşamadıysa ya daha fazla yakıtla piste çıktığını (10 kg yakıt, tur başına 0.3 sn kaybettirir) ya da motor gücünü kısıp dereceleri belli seviyede tutmaya çalıştığını işaret ediyor. Red Bull için böyle bir durum olsa bile Ferrari bu zamanların önemli bir yönünden cesaret alabilir.

Zira Sainz, C3 ile geçirdiği bölümde 1:36.725'lik turla başlayıp 1:39.126 ile bitirse de, C2 ve C1 etaplarında, geçen yıl Ferrari'nin sonunu getiren daha sert bileşiklerle uzun bir etaptan sonra bile 1:37 ve 1:35 aralığında kalabildi.

Tüm stintlerde elde edilen ortalamalara, stint başlangıcındaki ve sonundaki derecelere bakıldığında Ferrari kendi açısından umutlanabilir. Ancak diğer taraftan Red Bull tarafında büyük bir şok yaşanmıyorsa - ki açıklamalar ve pist üstünden izlenimler böyle bir şey olmadığını işaret ediyor - bu durumda onların bir şeyleri kıstığını ve ellerini tamamen göstermediklerini söyleyebiliriz.

Ferrari 2024 F1 açılışında bir sürpriz yapabilir mi yoksa Red Bull gerçek potansiyelini geri mi çekiyor? Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images

Testlerin ikinci günündeki birbirleriyle kıyaslanabilir yarış simülasyonlarının ardından son günün son bölümünde de bazı yarış simülasyonu çalışmaları oldu. Bu bölümde Ferrari'de Leclerc, Red Bull'da ise Verstappen direksiyondaydı ve ikisinin de dereceleri birbirlerine oldukça yakındı. Ancak Leclerc'in son stinti seans bittiği için çok kısa kesildi. Diğer taraftan Verstappen'in bu sümülasyonu, Perez'in bir önceki günkü simülasyonundan çok daha iyiydi. Merak edilen takımlardan birisi olan Aston Martin ile Fernando Alonso bu bölümde yarış simülasyonu yaptı. Onun ortalamasına göre Alonso'nun yarışı Red Bull ve Ferrari'nin yaklaşık 16 sn gerisinde tamamlayacağını söyleyebiliriz.

Testlerin son gününde Red Bull, Aston Martin, McLaren, Williams, RB, Sauber ve Haas tam bir yarış simülasyonu tamamlarken, Ferrari'nin simülasyonu yarıda kaldı. Mercedes ve Alpine ise yarış simülasyonu yapmadı. Bu yüzden Mercedes, hem tek turda hem de uzun sürüşlerde yeni sezona girerken kapalı kutu olarak ön plana çıkıyor. Testlerde anti dive etkili yeni ön süspansiyon da deneyen Mercedes, geçmiş senelere de bakarsak sıralamalarda bir anda pole pozisyonu ve yarışta galibiyet mücadelesi verirse, kimse şaşırmasın.

Bir diğer kapalı kutu ise McLaren. Takım, yeni sezona muhtemelen geçen senelerde olduğu gibi gerilerden başlamayacak ancak testlerde elde edilen verilere göre McLaren'in bir sürpriz olmazsa gerilediği yönünde düşünce var. Oscar Piastri'nin yarış simülasyonunda hem yavaş kaldığı, hem de çok fazla lastik aşınması yaşadığı görüldü. Lando Norris ise yaşanan sorunlar nedeniyle hazırlıklar açısından pek mutlu değildi.

Özetleyecek olursak; uzun sürüşlerde de tek turda olduğu gibi Red Bull'un önde olduğu, onun arkasında Ferrari'nin yer aldığı düşünülüyor. Ancak Formula 1'in resmi internet sitesine göre uzun sürüşlerde Mercedes, çok az farkla da olsa Ferrari'nin önünde yer alarak sürpriz yapabilir. Onun arkasında ise McLaren ve Aston Martin'in oluşturduğu grup var.

Bana sorarsanız her şey Red Bull'un elini gizleyip gizlemediği, gizliyorsa ne kadar gizlediğine bağlı olacak. Çok fazla şeyi gizliyorsa, ne yazık ki geçen seneye çok benzer bir sezon izleyebiliriz gibi duruyor. Ancak olur da testlerdekine benzer bir tablo ortaya çıkarsa ve F1.com'un tahmin ettiği gibi Ferrari ve Mercedes'le arasında 0.2 sn'lik bir fark varsa, bu durumda belki günün sonunda kazanan yine Red Bull olur ancak çok daha fazla yarışta galibiyet mücadelesi ve farklı kazanan görebiliriz.

Testlerde atılan tüm tur derecelerine, stintlere ve lastik gibi bilgilere buradaki tablodan ulaşabilirsiniz.

Son olarak önemsiz bir bilgi daha vereyim: Ferrari; 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarından sonra ilk defa bir kış testleri dönemini lider olarak tamamladı.