Özel röportaj: Türkiye Grand Prix'si öncesinde merak ettiğiniz her şey

Türkiye, geçen yıl seneler sonra takvime geri dönmüştü ve yarış COVID-19 pandemisi nedeniyle seyircisiz şekilde gerçekleşmişti. Intercity İstanbul Park, bu yıl arka arkaya ikinci kez takvimde yer aldı ve yarışın yaklaşık 100 bin kişilik bir taraftar grubunun önünde yapılması planlanıyor.

Yıllar sonra ilk kez seyircili şekilde yapılacak Türkiye GP ile alakalı pek çok bilinmeyen veya merak edilenler var.

Biz de 2 Ekim'de Motorsport.com Türkiye ekibi olarak Intercity İstanbul Park'a gittik ve yarışla alakalı merak ettiğiniz her şeyi Intercity İstanbul Park'ın genel müdürü Sadi Hezber'e sorduk.

Röportajı, Motorsport Network Türkiye Direktörü Cihangir Perperik gerçekleştirdi. Röportajı isterseniz aşağıdaki YouTube videosundan seyredebilir veya aşağıdan okuyabilirsiniz.

Cihangir Perperik: "Sadi, biliyorsun motor sporları severler geldikleri zaman pistte yarış araçlarını seyrediyorlar ama onun dışında neler yapabilirler? Yarış haricinde farklı etkinlikler gerçekleşecek mi? Seyirciler, Fan Zone bölümünde nelerden faydalanabilirler? Ayrıca pilotların imza töreni olacak mı?"

Seyircilere piste erken gelme önerisinde bulunan Hezber, seyircileri kendi tribünlerine götürecekleri özel shuttle yani servis araçları olacağını dile getirdi.

Sadi Hezber: "Her türlü konforlu hizmeti de sunmaya çalışıyoruz. Otopark düzenimiz olsun, iç otoparklar var, dış otoparklar var. Her ikisi de çok profesyonelce yönetiliyor. Buraya park ettikten sonra giriş kapılarına otoparkın içinden ve shuttle'larla sürekli bir ulaşım var. Toplu taşımayla gelecek misafirlerimiz için kapının neredeyse dibine kadar getiriyor. Hemen iniyorsunuz ve tesise giriyorsunuz. Bunlar aslında büyük lüksler. Bunlar, ülkemiz dışındaki pistlerde çok olmayan şeyler. İspanya'ya, Almanya'ya ve İngiltere'ye yarışa gittiğiniz zaman, kilometrelerce yürüyorsunuz. Aracınızı uçsuz bucaksız bir yere park ediyorsunuz, yürüyorsunuz, yürüyorsunuz, ne shuttle var ne başka bir şey. Bazen çamurda yürüyorsunuz vs. Fakat kimse bundan rahatsız olmuyor çünkü yarışın doğasında var bu. Fakat biz, maksimum hizmeti sağlamaya çalışıyoruz. Bu bizim için önemli. Buraya gelenler keyifli bir deneyim yaşasınlar, eğlensinler istiyoruz."