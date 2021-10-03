Özel röportaj: Türkiye Grand Prix'si öncesinde merak ettiğiniz her şey

Türkiye, geçen yıl seneler sonra takvime geri dönmüştü ve yarış COVID-19 pandemisi nedeniyle seyircisiz şekilde gerçekleşmişti. Intercity İstanbul Park, bu yıl arka arkaya ikinci kez takvimde yer aldı ve yarışın yaklaşık 100 bin kişilik bir taraftar grubunun önünde yapılması planlanıyor.

Yıllar sonra ilk kez seyircili şekilde yapılacak Türkiye GP ile alakalı pek çok bilinmeyen veya merak edilenler var.

Biz de 2 Ekim'de Motorsport.com Türkiye ekibi olarak Intercity İstanbul Park'a gittik ve yarışla alakalı merak ettiğiniz her şeyi Intercity İstanbul Park'ın genel müdürü Sadi Hezber'e sorduk.

Röportajı, Motorsport Network Türkiye Direktörü Cihangir Perperik gerçekleştirdi. Röportajı isterseniz aşağıdaki YouTube videosundan seyredebilir veya aşağıdan okuyabilirsiniz.

Cihangir Perperik: "Sadi, biliyorsun motor sporları severler geldikleri zaman pistte yarış araçlarını seyrediyorlar ama onun dışında neler yapabilirler? Yarış haricinde farklı etkinlikler gerçekleşecek mi? Seyirciler, Fan Zone bölümünde nelerden faydalanabilirler? Ayrıca pilotların imza töreni olacak mı?"

Sadi Hezber: "Fan Zone dediğimiz F1'in Fan Zone'u, ana tribünün hemen arkasında olacak. Orada devasa bir alanımız var sen de biliyorsun. Yaklaşık 30.000 metrekare bir alan burası. Bütün biletli misafirlerimiz bu alana (Fan Zone'a) gelebiliyorlar. Burada vakit geçirebiliyorlar. Burada büyük yeme içme stantları, küçük ve çok güzel bir sahnemiz, konser sahnemiz var. Birçok farklı merchandise (ürünler) satılacak. Hem pistin merchandise'ını alabilecekleri hem de F1 takımlarının merchandise'ını alabilecekleri dükkanlar var. Onun dışında birçok farklı gösteri ve şov var. Birkaç DJ, müzik performansı ve konser var. Ayrıca Formula 1'in getirdiği bazı etkinlikler var. Yani orada eğlenceli ve keyifli bir alan yarattık. Amaç tabii gelen misafirimiz, akşama kadar burada keyifli bir şekilde vakit geçirsin, F1 ve bizim Intercity Cup destek yarışları zamanlarında, tribünden pistteki aksiyonu izlesin. Onun dışındaki aralarda Fan Zone'da eğlensin. Güzel bir hafta sonu geçirsin, güzel vakit geçirsin. Amacımız bu, bunun için çalıştık. Güzel ve keyifli bir alan yarattık orada. Keyifli vakit geçirebilecekleri; arkadaşların, ailelerin böyle iyi vakit geçirebileceği keyifli bir alan yarattık. Bu da önemli. Bildiğiniz gibi biletlerimiz üç gün geçerli. Buraya üç gün gelecek misafirlerimiz keyifli bir vakit geçirsin istiyoruz. İnsanlara küçük bir ayrıntı vereyim; mutlaka erken gelsinler."

Seyircilere piste erken gelme önerisinde bulunan Hezber, seyircileri kendi tribünlerine götürecekleri özel shuttle yani servis araçları olacağını dile getirdi.

Sadi Hezber: "Her türlü konforlu hizmeti de sunmaya çalışıyoruz. Otopark düzenimiz olsun, iç otoparklar var, dış otoparklar var. Her ikisi de çok profesyonelce yönetiliyor. Buraya park ettikten sonra giriş kapılarına otoparkın içinden ve shuttle'larla sürekli bir ulaşım var. Toplu taşımayla gelecek misafirlerimiz için kapının neredeyse dibine kadar getiriyor. Hemen iniyorsunuz ve tesise giriyorsunuz. Bunlar aslında büyük lüksler. Bunlar, ülkemiz dışındaki pistlerde çok olmayan şeyler. İspanya'ya, Almanya'ya ve İngiltere'ye yarışa gittiğiniz zaman, kilometrelerce yürüyorsunuz. Aracınızı uçsuz bucaksız bir yere park ediyorsunuz, yürüyorsunuz, yürüyorsunuz, ne shuttle var ne başka bir şey. Bazen çamurda yürüyorsunuz vs. Fakat kimse bundan rahatsız olmuyor çünkü yarışın doğasında var bu. Fakat biz, maksimum hizmeti sağlamaya çalışıyoruz. Bu bizim için önemli. Buraya gelenler keyifli bir deneyim yaşasınlar, eğlensinler istiyoruz."

Cihangir Perperik: "Fan Zone'a bileti olmayan insanlar girebilecek mi?"

Sadi Hezber: "Hayır, sonuçta Fan Zone tesisin içinde olan bir alan. Ana tribünün arkasında yer alıyor. Kategori ayrımı olmadan, bir kişi herhangi bir Formula 1 bileti almışsa, ki bu açık alan olabilir, Silver da olabilir, Gold da olabilir, ana tribündeki Platinum da olabilir. Herhangi bir tribün bileti veya açık alan bileti varsa buraya gelebilir ama herhangi bir bileti yoksa maalesef Fan Zone'a gelemiyor."

Cihangir Perperik: "Intercity Cup yarışlarından, yani Clio, Megane ve Caterham Cup'tan bahsettik. Bu sene Türkiye GP hafta sonunda bunları görecek miyiz? Bu sene Formula 1 araçları dışında pistte ne tür araçlar veya etkinlikler göreceğiz?"

Sadi Hezber: "Bu üç kupanın toplamında, 60 Türk pilotumuz yarışıyor, sen de zaten eski pilotlarımızdansın biliyorsun; Intercity Cup yarışları, Türkiye'nin en büyük marka kupası yarışları. Her üç kategorimiz de, hafta sonu boyunca Formula 1'in destek yarışı olarak gerçekleştiriliyor olacak. Buradaki 60 Türk pilotumuz da en azından 100 bin kişilik kalabalığa performans gösteriyor ve yarışıyor olacak. Bu da tabii ki belli bir programa göre olacak. Cuma gününden başlıyor ve pazara kadar devam ediyor. Pazar mesela Platinum'un bir yarışı var, Gold'un bir yarışı var, cumartesi Platinum ve Silver'ın yarışı var. Bunların cuma ve cumartesi, antrenman ve sıralama turları var. Formula 1 gibi onun da bir takvimi ve programı var. Çok keyifli. O yüzden pistteki aksiyon durmaksızın devam ediyor. Bu, çok hoş ve keyifli bir şey."

Cihangir Perperik: "Farklı farklı tribün kategorileri var; Platinum, Gold, Silver ve açık alan gibi Örneğin Silver bilete sahip olan birisi, alt seviyedeki açık alana girebilecek mi?"

Sadi Hezber: "Maalesef bunu uygulamıyoruz. Hiçbir zaman da uygulamadık. Belki 2005 yılında uygulamış olabiliriz ama o çok efektif olmuyor. Aynı zamanda malum COVID dönemindeyiz. O yüzden herkes bulunduğu tribünden izliyor. Fakat şöyle bir güzelliği var pistimizin, bence her kategorinin ayrı bir keyif ve güzelliği var. Viraj dağılımımız ve pistin yapısından dolayı her alanda farklı bir keyif var. Açık alan da dahil seyirci alanlarında tribünlerde, karşılarında dev ekranlarımız olacak. Buradan da, tesisimiz ve pistimizin diğer taraflarındaki aksiyonu anlık olarak görüyor olacaklar. "

Cihangir Perperik: "Ekranlardan bahsetmişken, açık alanlarda ve Silver tribünlerde, taraftarların karşılarında dev ekranlar olacak mı?"

Sadi Hezber: "Tabii ki olacak, hepsinde olacak. Çok büyük ekranlar koyduk her yere. Her yerde ekran olacak. O yüzden bu da önemli bir detay."

Cihangir Perperik: "İnsanlar 'Pist eskidi. Tribünler vs. nasıl' diye soruyor. Pistin güncel durumundan biraz bahseder misin?"

Sadi Hezber: "Pist bu arada eski bir pist değil. Pist hâlâ oldukça yeni jenerasyon bir pist. Fakat tabii ki Formula 1 gibi bir organizasyonda hiçbir şeyin riskini alamayız. Buraya gelecek bu 100 bin kişinin neredeyse yarısı yurt dışından geliyor. Yurt içinden kendi vatandaşımız geliyor. Hiçbir kişinin riskini almamız mümkün değil. Bu yüzden de tribünlerin tüm bakımlarını gerçekleştirdik. Tüm çelik ve yapı bakımlarını gerçekleştirdik. Yürüme yollarının ve yürüme merdivenlerinin hepsinin ahşaplarını yeniledik. Çok ciddi bir operasyon bu ve tamamlanmak üzere. Yani bugün yarın tamamen bitecek. Tüm bunlar ciddi işler, işimizi çok ciddiye alıyoruz. Yani gelen misafirlerimizin iyi vakit geçirmesi bizim için çok önemli, iyi ve güvenli vakit geçirmeliler. Bunun dışında tabi işin teknik tarafında da ayrı bir boyut var. Sonuçta Formula 1 de gelişiyor. Teknik anlamda sürekli yeni kurallar geliyor. Otomobiller hızlanıyor. Araçların hızlanmasından dolayı FIA'nın pistlerden bazı talepleri oluyor. Şu anda mesela pek çok viraja double kerb istiyorlar. Bu sebeple birçok viraja double kerb yapıyoruz. Bu da çok ciddi bir maliyet ve çok ciddi bir iş. Bunları yapmaya çalışıyoruz. Onun dışında yarış kontroldeki ekranlarımızı yeniledik. Formula 1'in olması, Intercity İstanbul Park'ın da küçük dokunuşlarla modifiye edilmesini sağlıyor. O bakımdan Intercity İstanbul Park olarak, hiçbir masraftan ve detaydan kaçınmıyoruz. Burada, elimizi taşın altında koymuşken hakkını da vermek gerekiyor. Bu organizasyonu en doğru, en sorunsuz ve en güzel şekilde yapmamız lazım. Bu sayede geçen seneki gibi en iyi organizasyon, en iyi ve en keyifli yarış seçilmek istiyoruz. Bunun için çaba sarf ediyoruz. Bu da ülke tanıtımı için Türkiye'nin, İstanbul'un dünyadaki duruşu ve görünüşü için çok önemli."

Cihangir Perperik: "İnsanların en çok merak ettiği konulardan birisi otopark olayı. Önerilen ve en konforlu seçim toplu taşıma ile gelmek. Araçlarla gelecek kişiler içinse otoparklar, iç otopark ve dış otopark olmak üzere ikiye ayrılıyor. Peki seyirciler iç ve dış otoparklardan nasıl faydalanabilirler?"

Sadi Hezber: "İç otoparkları sadece Biletix'ten biletini alan kişiler kullanabiliyor. Biletini seçerken bir 'Otopark bileti istiyor musun yoksa istemiyor musun?' sekmesi var. Bunu da seçip otopark biletini almak gerekiyor. Otopark da aslında bir bilet gibi ana kapıda kontrol edilen bir konu. Eğer kişinin bileti yoksa 'içeri girip de otopark bileti alayım' diye bir olay yok, böyle bir kurgu yok. Eğer geliyorsa, otopark bileti olacak ve iç otoparka park edecek. Eğer otopark bileti almamışsa, dış otoparkları kullanabilir. Eğer yarış bileti de almamışsa misafirimiz, bu da mümkün. Aracını dış otoparka park edebilir ve alabilir. Şimdi burada dış otopark, iç otopark diyoruz ama ama bunlar böyle yan yana otoparklar. "

Cihangir Perperik: "Fakat ana yolun dışında değil mi? Sonuçta ana girişin dışında kalıyor."

Sadi Hezber: "Tesisin kendini çevreleyen bir sınırı var. Bunun içinde kalan otoparklara iç otopark, bunun hemen yanında olanlara dış otopark diyoruz. Dış otopark denildiği zaman hemen böyle sanki böyle 5 km ötede bir otopark gibi algılanmasın. Hatta bazı dış otoparklarımızda tesise girmek bile daha kolay."

Cihangir Perperik: "Peki bu dış otoparklarda da shuttle olacak mı?"

Sadi Hezber: "Tabii ki. Dış otoparkların uzak noktalarında olacak. Çünkü dediğim gibi dış otoparka park ediyorsunuz. Böyle bir 100 metre, 200 metre ilerde hemen piste giriş kapısı var. Buradan geçtiğinizde de hemen tesis içerisine giriyorsunuz. Bilet kontrolünüzü yapıyorlar ve içeridesiniz. Orada HES kodu ve COVID durumuna bakılıyor, ardından içeri giriyorsunuz. Sistemi olabildiğince pratikleştirmeye çalışıyoruz ama o heyecanla, o Formula 1 heyecanıyla 'ben illa ki iç otoparka gireceğim' durumuna hiç gerek yok."

Cihangir Perperik: "Bunu ilk yıllardan biliyorum. Toplu taşıma ile geçenler, siz araba ile beklerken size el sallayabilir. Bunu gördük."

Sadi Hezber: "Bu yüzden mutlaka toplu taşıma ile gelmeye özen gösterin. Çünkü gerçekten çok konforlu ve rahat. IETT ile çok ciddi bir sefer planlaması yaptık. Zaten sosyal medya hesaplarımız üzerinden bunları paylaşıyoruz. Misafirimiz, özel otobüsüne biniyor ve hemen kapıda iniyor. Yani bu, aslında başka hiçbir ülkedeki Formula 1 yarışında olmayan, buraya özgü bir şey. Hatta Formula 1 yönetimi ile de konuştuğumuzda, bize "Bunu nasıl planladınız' diye soruyorlar. Böyle böyle böyle yapacağız diyoruz, şaşırıyorlar. Hani başka ülkeler işin ruhunda var yürümek diyorlar. İşte bir otobüsün bıraktığı noktadan belki de 2-3 kilometre yürüyorlar, bizde böyle bir şey yok kapıya kadar getiriyor. Bu önemli bir detay. Bu yüzden kişinin toplu taşıma ile gelmesi çok faydalı. Ayrıca otoparkın içerisinde de sınırlı bir kapasite var, günün sonunda burası sonsuz büyüklükte bir tesis değil. İçeri sokabileceğiniz aracın kapasitesi belli. Yani dolunca, bitiyor. Bundan dolayı illaki araçla gelecekseniz ve otopark biletinizi alacaksanız acele edin, biletinizi almamışsanız mutlaka bileti alırken otopark biletinizi de seçin. Misafirimiz otopark biletini, yarış biletini alırken alabilir. Bilet kapasitemizde artırıma gittik. Onun detayını da sosyal medyada yazdık. Eğer daha önce yarış bileti aldılarsa, onun özel bir referans kodu var, onu girerek şu anda Biletix üzerinden otopark bileti alabiliyorlar. Bunu da kullanabilirler ama dediğim gibi, çok az bilet kaldı. Yani çok çabuk bitiyor çünkü yanılmıyorsam 3000 kapasiteli bir alan açtık ve bitmek üzere. O yüzden illaki içeri park etmek isteyen kişiler varsa acele etmeliler. Fakat bana sorsanız ben dış otoparka park ederim. Sonrasında ana kapıdan yürüyerek, ana giriş kapısına giderim. Sonrasında da tribünüme girerim."

Cihangir Perperik: "Bu arada iki giriş mi olacak? Birincisi otomobillerin girdiği ana kapı, diğeri ana tribünün arkasındaki üst geçiş."

Sadi Hezber: "Eğer iç otoparka girmek istiyorsanız, ana kapıdan giriyorsunuz. Formula 1 personeli oradan geliyor. Bunun dışında D kapımız var. Bir B kapımız var. Bunlar da seyirciyi aldığımız kapılar."

Cihangir Perperik: "Bunlar otomobilsiz yani?

Sadi Hezber: "Toplu taşımadan ve dış otoparklardan gelen misafirlerimizi buralardan alıyoruz. İçeride, sürekli olarak gidip gelen shuttle'larımız var. Yani içeriye giriyorsunuz. Güvenlik noktalarından geçiyorsunuz, shuttle'a biniyorsunuz, istediğiniz tribüne gidiyorsunuz. Shuttle orada sürekli olarak gidip geliyor. Çok sayıda shuttle var ve durmaksızın gidip geliyorlar. Çünkü mesela Silver 8'de izliyorsunuz, seans bitti ve Fan Zone'a gitmek istiyorsunuz, iniyorsunuz tribünden, shuttle'a biniyorsunuz ve gidiyorsunuz. Yürümek isterseniz yürüyerek gidebilirsiniz. Yani her türlü seçenek var."

Cihangir Perperik: "Üç kapıda da bilet satışı olacak mı?"

Sadi Hezber: "İki kapıda olacak. Çünkü bir kapıda (ana girişte) yalnızca bileti olan kişileri alacağız."

Cihangir Perperik: "Bu önemli bir nokta. Yani Intercity'nin o meşhur ana giriş kapısı vardır ya, İstanbul Park yazar, oraya biletsiz gelirseniz yandınız! Orada bilet satışı olmayacak."

Sadi Hezber: "Yanmadılar da, oradaki güvenlikler onları U döndürüyor ve dış otoparklara yönlendiriyor. Bunun bilincinde gitmek daha rahat bir deneyim sağlayacak. Yani direkt dış otoparka gitmelisiniz, tabelaları dikkatli okumalısınız, çünkü o heyecanla bazen okunamayabiliyor."

Cihangir Perperik: "Peki piste geldiğimizde bizi COVID'le alakalı ne bekliyor. Kapıda neleri göstermemiz lazım? Neleri gösteremezsek kapıdan giremeyeceğiz?"

Sadi Hezber: "Şu anda bir alışveriş merkezinde nasıl giriyorsanız o şekilde. Mesela HES kodunuzu gösteriyorsunuz. Ne istiyor sizden? Mesela 2 tane aşınız var mı diyor. Eğer iki tane aşınız yoksa, 48 saati kapsayan bir negatif PCR testi istiyor. Bir alışveriş merkezine girerken de bunu gösteriyorsunuz."

Cihangir Perperik: "Yani HES kodu yeterli oluyor öyle değil mi? Onu okutacağız ve geçeceğiz."

Sadi Hezber: "Eğer o HES kodunda iki aşınız yoksa, PCR'ın da yoksa, o zaman riskli kabul ediliyorsunuz. O zaman maalesef siz giremiyorsunuz. Bizde de durum bu şekilde. HES kodunuzu gösteriyorsunuz ve eğer HES kodu 'tamam' diyorsa, o zaman içeri geçiyorsunuz. Aynı zamanda bir ateş ölçümü vs. de oluyor. Bunları da yapıyoruz, bu açıdan her türlü önlemi aldık. Sağlık bakanlığımızın da burada görevlileri var. Bizim de görevlilerimiz var. Misafirlerimizi ciddi anlamda büyük bir ekiple karşılıyoruz. Tabii ki bu, ekstradan bir kontrol noktası olacak. Bu yüzden de hani bir süre sırada beklemek gerekebilir. Bunu doğal karşılamak lazım çünkü pandemi maalesef iki yıldır hayatımızın içerisinde. Gönül isterdi girmeseydi ama maalesef böyle bir durum var. Bu sebeple biz de kanun ne diyorsa sağlık bakanımız ne diyorsa, bunu uygulamamız lazım. Bu şekilde de uygulanıyor."

Cihangir Perperik: "Taraflar bildiğiniz üzere piste gelirken bir sürü malzeme getirirler. Su ve bayrak getirirler, meşale getirirler. Özellikle açık alan için söylüyorum, sandalye ve şemsiye getirirler. Bunlarda nasıl bir kısıtlama var."

Sadi Hezber: "Kuralları dikkatlice okusunlar. Bunlar önemli. Dışarıdan yiyecek, içecek getirmek, şemsiye getirmek, mesela o yanan meşaleyi getirmek vs. bunları getirmek yasak. Bayrağa bir bakmak lazım. Çünkü onun bir standardı var. Burada sonuçta bir risk var. Mesela şemsiye dediğimiz şey, uçabilir, yarışı engelleyebilir, durdurabilir, bu tarz şeylerin olmaması için bunu yapıyoruz. Mesela şemsiyeyi nasıl sabitlediğiniz önemli, sonuçta çok çabuk uçabilen bir şey. Plajlarda bile görüyorsunuz, uçup başkalarına zarar verebiliyor."

Cihangir Perperik: "Peki el şemsiyesi?"

Sadi Hezber: "O daha riskli. O yüzden mutla böyle bir yağmurluk almalarını öneriyoruz. Çünkü el şemsiyesi daha çabuk uçabilen bir şey. Uçtuğu zaman da hem başkası için risk yaratabilir hem de otomobillere gelebilir. Burası da rüzgârlı bir alan. Yanlarında mutlaka yağmurluk, üşümeyecekleri bir mont olsun. Hava çok sıcak da olabilir. Hafif serin de olabilir çünkü İstanbul'un havası hiç belli olmuyor. Bir gün 30 derece, bir gün 20 derece olabilir. O bakımdan hazırlıklı gelsinler. "

Cihangir Perperik: "Bunlar önemli. Mesela bugün 2 Ekim. Bugün burada basın toplantısı vardı. Yarışa tam bir hafta kaldı ve 15 derece kadar bir hava var. Hafif yağmur da var. Mutlaka yanınızda yağmurluk ve bir polar gibi bir şey bulundurun. Hadi bir sonraki soruya geçelim. Şimdi her tribünde ve açık alanda tuvaletin yanı sıra yeme içme alanları olacak mı ya da rahat şekilde kullanılabilecek mi?"

Sadi Hezber: "Burası bir Formula 1 pisti ve yeni jenerasyon bir pist. Yapılırken bu kapasiteye göre yapılmış ve gerçekten de her tribünün arkasında geniş pırıl pırıl büyük tuvalet alanlarımız mevcut. Bunlar hani böyle portatif tuvaletler değil. Bildiğiniz yapı şeklinde büyük tuvalet alanları. O yüzden çok rahat olsunlar. Ana tribünlerin arkasındaki o büyük Fan Zone'da, bütün tribün misafirlerinin ve açık alan misafirlerinin girebileceği Fan Zone'da, pek çok yeme içme noktası var. Burada aynı standartlarda güzel bir menü oluşturduk. Buradan keyifli şekilde içeceklerini ve yiyeceklerini alabilecekler. Bunun dışında aynı menü her tribünün arkasında var. Açık alanlarda da yeme içme noktaları var. Buralardan mesela su alabilirler, örneğin hamburger alabilireler. Eğer misafirimiz, tribünden ayrılmak ve Fan Zone'a gitmek istemiyorsa, o zaman orada gerçekten doyabileceği bir yemek yiyebilir. İşte hamburger olacak, sosis olacak, köfte olacak, vs. Böylece ihtiyacını kendi tribünün altında bulunan bölgeden giderebilecek. Bu yüzden gün boyu burada vakit geçirebilecekleri, keyif alabilecekleri, eğlenebilecekleri, müzik dinleyebilecekleri, çeşitli etkinlik ve oyunlarda keyifli vakit geçirebilecekleri, isterlerse merchandise alışverişi yapabilecekleri, bunları yaparken de dünyanın en büyük organizasyonlarından biri olan efsane 20 pilotu canlı canlı seyredebilecekleri bir ortam olacak."

Cihangir Perperik: "Piste bisikletle gelecekler için bir planlama yapıldı mı? İkincisi ise engelli vatandaşlarımız için ne tür kolaylıklar sağlandı?"

Sadi Hezber: "Engelli vatandaşlarımız bize info e-mail adresimizden (info@intercitypark.com) ulaşabilir. Onlar için tabii ki izleyebilecekleri alanlar, rahat imkanlarımız mevcut. Bunu dışında bisiklet konusuna gelirsek, açıkçası tribüne sonuçta bisikleti sokmayacaklar. Bisiklet park alanı gibi bir şey de aslında çok sağlıklı yürümüyor. Özellikle de bu kadar kalabalık bir etkinlik için durum böyle. Fakat bisikletlerini bağlayabilecekleri yerler var, onları bağlayabiliyorlar. Fakat ben yine de toplu taşımayı öneririm. Çünkü şöyle düşünün, bütün gün, akşama kadar burada vakit geçireceksiniz. Akşam buradan çıkarken o da ayrı bir zorluk olacak."

Cihangir Perperik: "Yarış bittikten sonra Monza'da olduğu gibi kapılar seyircilere açılacak mı? Yani taraftarlar podyumu görmek için piste inebilecek mi?"

Sadi Hezber: "Piste inişi maalesef yapmıyoruz. İtalya'daki konu farklı. Eğer biz Avrupa'daki yarışların hemen ardından gerçekleşseydik veya o yarış serisinde yer alsaydık farklı olurdu. Eskiden, 7 yıllık dönemi hatırlarsınız. Takımlar Monako'dan sonra bize geliyordu. Dolayısıyla biz Avrupa yarışlarının devamı gibiydik ve tamamen gemi yoluyla geliyorlardı. Şimdi biz denizaşırı dedikleri, teknik ekipmanların havadan geldiği bir yeriz. Bize Rusya'dan gelecekler, hatta ekipmanlar geldi. Bu yarış biter bitmez de Amerika'ya gidecekler. O yüzden bu malzemeler yarış bittiği an hemen paketlenip start finiş düzlüğüne istiflenmeye başlıyor. O yüzden maalesef bunu yapmak mümkün değil. İleride eğer takvime uzun vadeli olarak girme durumumuz gerçekleşirse ve pandemi koşulları de bunu biraz izin verirse, ki büyük ihtimalle öyle olur, o zaman bu dediğiniz olabilir ama bu sene için bu yok."