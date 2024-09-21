Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Canlı anlatım
Formula 1 Singapur GP

Canlı sohbet: Singapur GP sıralama turları

2024 Singapur Grand Prix'si sıralama turlarının sohbet sayfası.

Ekleyen: Abdullah Çelik

Öne Çıkan Yorumlar

Çok Okunanlar

1.
Singapur GP sıralama turları: Norris pole'de Verstappen ikinci!

Singapur GP sıralama turları: Norris pole'de Verstappen ikinci!

Formula 1
Singapur GP
Singapur GP sıralama turları: Norris pole'de Verstappen ikinci!
2.
WSBK İtalya 1. yarış: Kırmızı bayrakla biten yarışta zafer Petrucci'nin oldu

WSBK İtalya 1. yarış: Kırmızı bayrakla biten yarışta zafer Petrucci'nin oldu

World Superbike
Cremona
WSBK İtalya 1. yarış: Kırmızı bayrakla biten yarışta zafer Petrucci'nin oldu
3.
Ferrari'nin hatası Leclerc'in işini zorlaştırmış

Ferrari'nin hatası Leclerc'in işini zorlaştırmış

Formula 1
Singapur GP
Ferrari'nin hatası Leclerc'in işini zorlaştırmış
4.
Van der Mark: "İtalya'da Toprak'ın rakiplerinden biraz puan alabilirsek iyi bir hafta sonu olacak"

Van der Mark: "İtalya'da Toprak'ın rakiplerinden biraz puan alabilirsek iyi bir hafta sonu olacak"

World Superbike
Cremona
Van der Mark: "İtalya'da Toprak'ın rakiplerinden biraz puan alabilirsek iyi bir hafta sonu olacak"
5.
Sainz, FIA tarafından incelemeye alındı!

Sainz, FIA tarafından incelemeye alındı!

Formula 1
Singapur GP
Sainz, FIA tarafından incelemeye alındı!

Son Haberler

Perez: "Neleri yanlış yaptığımızı biliyoruz ve Austin'de geri döneceğiz"

Perez: "Neleri yanlış yaptığımızı biliyoruz ve Austin'de geri döneceğiz"

Singapur GP
Perez: "Neleri yanlış yaptığımızı biliyoruz ve Austin'de geri döneceğiz"
Stella: "Gelişim konusunda agresif kalmalıyız"

Stella: "Gelişim konusunda agresif kalmalıyız"

Singapur GP
Stella: "Gelişim konusunda agresif kalmalıyız"
Wolff, Horner'ın Russell yorumu hakkında: "Durumu karıştırmaya çalışıyor"

Wolff, Horner'ın Russell yorumu hakkında: "Durumu karıştırmaya çalışıyor"

Singapur GP
Wolff, Horner'ın Russell yorumu hakkında: "Durumu karıştırmaya çalışıyor"

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye