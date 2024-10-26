Canlı anlatım
Formula 1 Meksika GP
Canlı sohbet: Meksika GP sıralama turları
2024 Meksika Grand Prix'si sıralama turları seansının sohbet sayfası.
18+, Şartlar ve Koşullar, Sorumlu Kumar Oynayın
Ekleyen: Enes Erdemirel
Çok Okunanlar
1.
2.
3.
4.
Son Haberler
Norris: "Verstappen, 20 saniyelik ceza ile 'hak ettiğini aldı'"
Meksika GP
Norris: "Verstappen, 20 saniyelik ceza ile 'hak ettiğini aldı'"
Horner: "Verstappen'e verilen cezalar acımasızcaydı"
Meksika GP
Horner: "Verstappen'e verilen cezalar acımasızcaydı"
Perez: "Lawson tüm yaptıklarına rağmen ceza almıyor"
Meksika GP
Perez: "Lawson tüm yaptıklarına rağmen ceza almıyor"
Öne Çıkan Yorumlar