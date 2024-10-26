Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Canlı anlatım
Formula 1 Meksika GP

Canlı sohbet: Meksika GP 2. antrenman seansı

2024 Meksika Grand Prix'si 2. antrenman seansının sohbet sayfası.

Ekleyen: Enes Erdemirel

Öne Çıkan Yorumlar

Çok Okunanlar

1.
Verstappen: "Benim için 'unutulması gereken' bir gün oldu"

Verstappen: "Benim için 'unutulması gereken' bir gün oldu"

Formula 1
Meksika GP
Verstappen: "Benim için 'unutulması gereken' bir gün oldu"
2.
Meksika GP 2. antrenman: Sainz zirvede, Russell bariyerlerde!

Meksika GP 2. antrenman: Sainz zirvede, Russell bariyerlerde!

Formula 1
Meksika GP
Meksika GP 2. antrenman: Sainz zirvede, Russell bariyerlerde!
3.
Meksika GP 1. antrenman seansı: Russell lider, Albon ile Bearman çarpıştı!

Meksika GP 1. antrenman seansı: Russell lider, Albon ile Bearman çarpıştı!

Formula 1
Meksika GP
Meksika GP 1. antrenman seansı: Russell lider, Albon ile Bearman çarpıştı!
4.
Albon: "Kazada suçlu Ferrari"

Albon: "Kazada suçlu Ferrari"

Formula 1
Meksika GP
Albon: "Kazada suçlu Ferrari"
5.
Meksika GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Meksika GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Formula 1
Meksika GP
Meksika GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Son Haberler

Sainz: "Q3'te iki tane 'mükemmel' tur attım!"

Sainz: "Q3'te iki tane 'mükemmel' tur attım!"

Meksika GP
Sainz: "Q3'te iki tane 'mükemmel' tur attım!"
Norris: "Üçüncü sıradan memnunum"

Norris: "Üçüncü sıradan memnunum"

Meksika GP
Norris: "Üçüncü sıradan memnunum"
Verstappen: "Büyük baskı altındaydım ve ikinci olmayı beklemiyordum"

Verstappen: "Büyük baskı altındaydım ve ikinci olmayı beklemiyordum"

Meksika GP
Verstappen: "Büyük baskı altındaydım ve ikinci olmayı beklemiyordum"

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye