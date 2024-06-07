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Canlı anlatım
Formula 1 Kanada GP

Canlı sohbet: Kanada GP 2. antrenman seansı

2024 Kanada Grand Prix'sinin ikinci antrenman seansının sohbet sayfası.

Ekleyen: Abdullah Çelik

Durum: başlamak üzere

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