Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Canlı anlatım
Formula 1 İtalya GP

Canlı sohbet: İtalya GP Sıralama Turları

2024 İtalya Grand Prix'si sıralama turlarının sohbet sayfası.

Ekleyen: Abdullah Çelik

Öne Çıkan Yorumlar

Çok Okunanlar

1.
İtalya GP Sıralama Turları: Norris pole'de, Piastri ikinci, Verstappen 7. oldu!

İtalya GP Sıralama Turları: Norris pole'de, Piastri ikinci, Verstappen 7. oldu!

Formula 1
İtalya GP
İtalya GP Sıralama Turları: Norris pole'de, Piastri ikinci, Verstappen 7. oldu!
2.
İtalya GP 1. antrenman seansı: Antonelli kaza yaptı, Verstappen lider!

İtalya GP 1. antrenman seansı: Antonelli kaza yaptı, Verstappen lider!

Formula 1
İtalya GP
İtalya GP 1. antrenman seansı: Antonelli kaza yaptı, Verstappen lider!
3.
Antonelli'nin kazasını açıklayan "şaşırtıcı" hız verileri

Antonelli'nin kazasını açıklayan "şaşırtıcı" hız verileri

Formula 1
İtalya GP
Antonelli'nin kazasını açıklayan "şaşırtıcı" hız verileri
4.
İtalya GP 2. antrenman seansı: Hamilton lider, Norris ikinci

İtalya GP 2. antrenman seansı: Hamilton lider, Norris ikinci

Formula 1
İtalya GP
İtalya GP 2. antrenman seansı: Hamilton lider, Norris ikinci
5.
İtalya GP 3. antrenman seansı: Hamilton lider, Russell ikinci!

İtalya GP 3. antrenman seansı: Hamilton lider, Russell ikinci!

Formula 1
İtalya GP
İtalya GP 3. antrenman seansı: Hamilton lider, Russell ikinci!

Son Haberler

Brown: "Bence yarın epik bir mücadele göreceğiz"

Brown: "Bence yarın epik bir mücadele göreceğiz"

İtalya GP
Brown: "Bence yarın epik bir mücadele göreceğiz"
Horner: "Araçta yolunda gitmeyen bir şeyler var"

Horner: "Araçta yolunda gitmeyen bir şeyler var"

İtalya GP
Horner: "Araçta yolunda gitmeyen bir şeyler var"
Sainz: "Önden kayma sorunu daha iyi bir pozisyona mal oldu"

Sainz: "Önden kayma sorunu daha iyi bir pozisyona mal oldu"

İtalya GP
Sainz: "Önden kayma sorunu daha iyi bir pozisyona mal oldu"

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye