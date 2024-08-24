Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Canlı anlatım
Formula 1 Hollanda GP

Canlı sohbet: Hollanda GP Sıralama Turları

2024 Hollanda Grand Prix'si sıralama turlarının sohbet sayfası.

Ekleyen: Abdullah Çelik

Öne Çıkan Yorumlar

Çok Okunanlar

1.
Hollanda GP 2. antrenman: Russell zirvede, Piastri ikinci!

Hollanda GP 2. antrenman: Russell zirvede, Piastri ikinci!

Formula 1
Hollanda GP
Hollanda GP 2. antrenman: Russell zirvede, Piastri ikinci!
2.
Hollanda GP 1. antrenman seansı: Norris lider, Verstappen ikinci!

Hollanda GP 1. antrenman seansı: Norris lider, Verstappen ikinci!

Formula 1
Hollanda GP
Hollanda GP 1. antrenman seansı: Norris lider, Verstappen ikinci!
3.
Hollanda GP Sıralama Turları: Norris pole'de, Verstappen ikinci!

Hollanda GP Sıralama Turları: Norris pole'de, Verstappen ikinci!

Formula 1
Hollanda GP
Hollanda GP Sıralama Turları: Norris pole'de, Verstappen ikinci!
4.
Verstappen: "Geride oluşumuz sürpriz değil"

Verstappen: "Geride oluşumuz sürpriz değil"

Formula 1
Hollanda GP
Verstappen: "Geride oluşumuz sürpriz değil"
5.
Hollanda GP 3. antrenman seansı: Kırmızı bayrakla uzun bir ara verilen seansta Gasly lider, Magnussen ikinci!

Hollanda GP 3. antrenman seansı: Kırmızı bayrakla uzun bir ara verilen seansta Gasly lider, Magnussen ikinci!

Formula 1
Hollanda GP
Hollanda GP 3. antrenman seansı: Kırmızı bayrakla uzun bir ara verilen seansta Gasly lider, Magnussen ikinci!

Son Haberler

Vowles: "Sargeant'ın kazası için daha kötü bir zaman olamazdı"

Vowles: "Sargeant'ın kazası için daha kötü bir zaman olamazdı"

Hollanda GP
Vowles: "Sargeant'ın kazası için daha kötü bir zaman olamazdı"
Resmi: Albon sıralama turlarından diskalifiye edildi!

Resmi: Albon sıralama turlarından diskalifiye edildi!

Hollanda GP
Resmi: Albon sıralama turlarından diskalifiye edildi!
Resmi: Hamilton, engelleme sebebiyle üç sıra grid cezası aldı!

Resmi: Hamilton, engelleme sebebiyle üç sıra grid cezası aldı!

Hollanda GP
Resmi: Hamilton, engelleme sebebiyle üç sıra grid cezası aldı!

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye