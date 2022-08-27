Formula 1 Haberler
Canlı: Belçika GP sıralama turları
2022 Belçika GP'si sıralama turlarının canlı anlatımı için sizlerleyiz.
Ekleyen: altaygoksf
Özet
Durum: Durdu
Sainz röportaj için mikrofon karşısına geçerken biz de anlatımı burada noktalıyoruz.
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Yarın 16.00'da görüşmek üzere, hoşça kalın!
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Yarın 16.00'da görüşmek üzere, hoşça kalın!
Pilotlar yavaş yavaş röportajlara geçiyorlar, bizler de röportajları en kısa sürede sizlere ulaştırmak için Motorsport Türkiye olarak buradayız.
Pole pozisyonu kupası şu anlık Verstappen'e gidecek, ancak resmi dökümanlarda Sainz kariyerinin ikinci pole pozisyonunu elde etmiş olacak.
Alpine pilotları günün en iyi takım çalışmasına imza attılar belki de, bunun yanı sıra Leclerc de Sainz'a önemli derecede hava koridoru verdi ancak derecesini geliştiremedi İspanyol pilot.
İlk turunda Ocon'a hava koridoru vererek takım arkadaşını Norris'in önüne geçiren Alonso, tek turunda iyi bir zaman elde ediyor ve yarın podyum şansına sahip!
Böylece günün en hızlı zamanı MAX VERSTAPPEN'E ait olsa da, cezası nedeniyle pole pozisyonu CARLOS SAINZ'a gidiyor!
Son 2.30 dakika, son zaman turları başlayacak! Bakalım cezalıların arasından pole pozisyonunu elde eden olacak mı, takım arkadaşlarına kimler yardım edecek?
Ocon 4. sırada, Alonso ise epey zaman kaybettikten sonra zaman turunu bıraktı, bir hata yapmış olabilir İspanyol pilot.
Son 1 dakika! Bakalım son bölüme çıkan birçok ismin cezalı olduğu bu heyecanlı günde pole kime gidecek?
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