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Formula 1 Haberler

Canlı: Belçika GP sıralama turları

2022 Belçika GP'si sıralama turlarının canlı anlatımı için sizlerleyiz.

Canlı: Belçika GP sıralama turları

Ekleyen: altaygoksf

Özet
Durum: Durdu
Sainz röportaj için mikrofon karşısına geçerken biz de anlatımı burada noktalıyoruz.

Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Yarın 16.00'da görüşmek üzere, hoşça kalın!
Pilotlar yavaş yavaş röportajlara geçiyorlar, bizler de röportajları en kısa sürede sizlere ulaştırmak için Motorsport Türkiye olarak buradayız.
Pole pozisyonu kupası şu anlık Verstappen'e gidecek, ancak resmi dökümanlarda Sainz kariyerinin ikinci pole pozisyonunu elde etmiş olacak.
Pilotlar kapalı parka dönüyorlar, birazdan röportajlara geçecekler.
Alpine pilotları günün en iyi takım çalışmasına imza attılar belki de, bunun yanı sıra Leclerc de Sainz'a önemli derecede hava koridoru verdi ancak derecesini geliştiremedi İspanyol pilot.
İlk turunda Ocon'a hava koridoru vererek takım arkadaşını Norris'in önüne geçiren Alonso, tek turunda iyi bir zaman elde ediyor ve yarın podyum şansına sahip!
Tam sıralama:

VER SAI
PER LEC
OCO ALO
HAM RUS
ALB NOR

Cezalılar çekildikten sonra:

SAI PER
ALO HAM
RUS ALB
Böylece günün en hızlı zamanı MAX VERSTAPPEN'E ait olsa da, cezası nedeniyle pole pozisyonu CARLOS SAINZ'a gidiyor!
Sainz ve Perez turlarını tamamlıyorlar ve dereceler gelişmiyor!
Hamilton Alonso'nun arkasında 7. sırada! Russell 8. sırada!
Alonso 6. sırada!
Perez ikinci sektörde kötü bir zaman elde etti!
Burada pole pozisyonunu kaybetmiş olabilir! Yavaş bir turla geliyor!
Sainz hafifçe çakıla çıktı az önce!
Perez Sainz'a göre daha iyi bir turla geliyor!
Albon damalı bayrağa ulaşıyor ve 6. sırada!
Sainz hava koridorunu alıyor ve Leclerc Les Combes'ta çekiliyor!
Sainz zaman turuna başlıyor! Leclerc hava koridoru vermek için pistte!
Son 1 dakika! En önde Sainz var, hemen arkasında ise Ocon ve Alonso var.
Verstappen araçtan iniyor! Leclerc de pitte kaldı, aynı şekilde Norris'te. Cezalı Ocon ise pistte.
Son 2.30 dakika, son zaman turları başlayacak! Bakalım cezalıların arasından pole pozisyonunu elde eden olacak mı, takım arkadaşlarına kimler yardım edecek?
Alonso hariç herkes zaman turu kaydetti. Sıralama:

VER SAI
PER LEC
OCO NOR
RUS ALB
HAM ALO
Leclerc ilk zaman turunun ardından 4. sırada. Son 5 dakika.
VER ve PER pitte.
Albon pitte.
Norris 5, Russell 6, Albon 7. sırada. Zaman turu kaydetmeyen isimler Leclerc ve pite dönen Alonso.
Ocon, ana rakibi Norris'ten 1 saniye daha hızlı!
Ocon 4. sırada, Alonso ise epey zaman kaybettikten sonra zaman turunu bıraktı, bir hata yapmış olabilir İspanyol pilot.
Sainz 1.44.297 ile ikinci sırada.
1.43.665! Verstappen lider!
Perez 1.44.462 ile lider.
Verstappen ikinci sektörde de Sainz'dan hızlı!
Albon'dan 1.46.369 geldi.
Sainz ilk sektörde hava koridorunu aldı fakat Verstappen'i geçemedi.
Leclerc yanlış lastiklerle piste gönderildiğini söylüyor!
İlk sektörde en hızlı isim Verstappen.
Leclerc muhtemelen Sainz'a hava koridorunu verecek.
Perez zaman turuna başlıyor.
Sıralama turları iki dakika önce başladı, Leclerc hariç herkes pistte.
Son 1 dakika! Bakalım son bölüme çıkan birçok ismin cezalı olduğu bu heyecanlı günde pole kime gidecek?
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