Canlı Anlatım: Türkiye GP
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Ekleyen: Efe Kahya
Özet
Durum: Canlı
05:48 1.42.525 Alex Albon'dan yeni hızlı tur zamanı
05:48 Verstappen pitte
05:48 Perez'den dokuzuncu virajda minik bir hata ve Verstappen geçmeye çalıştı ancak arka düzlükte spin atarak üçüncülüğü kaybederek Hamilton'ın arkasına düşüyor.
05:47 Albon'dan yeni en hızlı tur zamanı: 1.43.350. Taylandlı pilot hızlı bir şekilde Perez'in arkasında sıkışan Verstappen'i yakalamaya başladı.
05:46 Pist şu an temiz.
05:46 İlk sektörde sarı bayrak.
05:46 Ferrari'de sorun yok, Albon altıncı virajda Vettel'i geçmiş. Leclerc 1.44.173 ile yeni en hızlı tur zamanını elde etti.
05:45 Alex Albon 1.45.092 ile en hızlı tur zamanını yakalıyor.
05:44 Bottas ise arkada spin atmış durumda.
05:44 Verstappen de Perez'in hemen arkasında.
05:44 Hamilton sekizinci virajda Vettel'in hemen arkasına geri geldi çünkü Albon da Vettel'i geçti. Acaba Ferrari de bir zaman mı kaybetti?
05:43 Hamilton takım radyosu: "Frenler çalışmıyor dostum"
05:43 12. virajda Hamilton atak yapıyor ancak dışarı taştı, Albon bu arada Hamilton'ı geçiyor.
05:43 Hamilton ve Vettel birbirlerine çok yakınlar, arkadan Albon onlara yaklaşmaya çalışıyor. Tehlikeli bir üçlü
05:42 Sanal güvenlik aracı zamanı bitiyor ve yeşil bayrakla yarış hızına dönüyoruz!
05:41 Giovinazzi'nin aracı dokuzuncu virajın öncesinde servis yolunda kaldı. Araç temizlenmek üzere.
05:38 Sanal Güvenlik Aracı piste geliyor.
05:38 İkinci sektörde sarı bayrak var ve Giovinazzi'de bir sorun var.
05:37 Albon pite geldi ve altıncı sırada yarışa geri döndü.
05:37 Vettel'den 12. virajda hata geliyor, ancak Alman pilot Hamilton'ın önünde kalmayı başardı.
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