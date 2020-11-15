Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
13 Kas
Yarış devam ediyor . . .
Canlı takip et
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
27 Kas
FP1:
12 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
04 Ara
FP1:
19 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
11 Ara
FP1:
25 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Formula 1

Canlı Anlatım: Türkiye GP

paylaşım
yorumlar

Ekleyen: Efe Kahya

Özet
Durum: Canlı
05:48 1.42.525 Alex Albon'dan yeni hızlı tur zamanı
05:48 Verstappen pitte
05:48 Perez'den dokuzuncu virajda minik bir hata ve Verstappen geçmeye çalıştı ancak arka düzlükte spin atarak üçüncülüğü kaybederek Hamilton'ın arkasına düşüyor.
05:47 Albon'dan yeni en hızlı tur zamanı: 1.43.350. Taylandlı pilot hızlı bir şekilde Perez'in arkasında sıkışan Verstappen'i yakalamaya başladı.
05:46 Pist şu an temiz.
05:46 İlk sektörde sarı bayrak.
05:46 Ferrari'de sorun yok, Albon altıncı virajda Vettel'i geçmiş. Leclerc 1.44.173 ile yeni en hızlı tur zamanını elde etti.
05:45 Alex Albon 1.45.092 ile en hızlı tur zamanını yakalıyor.
05:44 Bottas ise arkada spin atmış durumda.
05:44 Verstappen de Perez'in hemen arkasında.
05:44 Hamilton sekizinci virajda Vettel'in hemen arkasına geri geldi çünkü Albon da Vettel'i geçti. Acaba Ferrari de bir zaman mı kaybetti?
05:43 Hamilton takım radyosu: "Frenler çalışmıyor dostum"
05:43 12. virajda Hamilton atak yapıyor ancak dışarı taştı, Albon bu arada Hamilton'ı geçiyor.
05:43 Hamilton ve Vettel birbirlerine çok yakınlar, arkadan Albon onlara yaklaşmaya çalışıyor. Tehlikeli bir üçlü
05:42 Sanal güvenlik aracı zamanı bitiyor ve yeşil bayrakla yarış hızına dönüyoruz!
05:41 Giovinazzi'nin aracı dokuzuncu virajın öncesinde servis yolunda kaldı. Araç temizlenmek üzere.
05:38 Sanal Güvenlik Aracı piste geliyor.
05:38 İkinci sektörde sarı bayrak var ve Giovinazzi'de bir sorun var.
05:37 Albon pite geldi ve altıncı sırada yarışa geri döndü.
05:37 Vettel'den 12. virajda hata geliyor, ancak Alman pilot Hamilton'ın önünde kalmayı başardı.
Daha fazla göster
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Fatih Altaylı'nın yerine bu akşam başka birisi görevlendirildi

17s
2
Formula 1

Formula 1'i tanıyalım: Bayraklar

6 Oca 2018
3
Formula 1

Fatih Altaylı, Türkiye GP'de yarış hakemi olacak

3g
4
Formula 1

Formula 1'i tanıyalım: Güvenlik aracı

21 Oca 2018
5
Formula 1

Hamilton: "Türkiye, hayatımdaki en keyifsiz sıralamalardan birisiydi"

18s

Son Haberler

Son dakika: AlphaTauri ceza aldı, Gasly en arkadan başlayacak
F1

Son dakika: AlphaTauri ceza aldı, Gasly en arkadan başlayacak

Canlı Anlatım: Türkiye GP
F1

Canlı Anlatım: Türkiye GP

Giovinazzi ve Russell, gride çıkış turunda kaza yaptılar!
F1

Giovinazzi ve Russell, gride çıkış turunda kaza yaptılar!

İstanbul Park'ta yağmur yeniden başladı!
F1

İstanbul Park'ta yağmur yeniden başladı!

Türkiye GP öncesi kullanılmayan lastikler ve strateji tahminleri
F1

Türkiye GP öncesi kullanılmayan lastikler ve strateji tahminleri

Son Videolar

2020 Türkiye GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
16s

2020 Türkiye GP grid pozisyonları

The newly proposed F1 2023 salary cap explained 05:41
Formula 1
18s

The newly proposed F1 2023 salary cap explained

Türkiye GP: Red Bull ve AlphaTauri İstanbul caddelerinde 01:52
Formula 1
13 Kas 2020

Türkiye GP: Red Bull ve AlphaTauri İstanbul caddelerinde

F1 Türkiye GP Tarihçesi - Intercity İstanbul Park Hakkında Bilmeniz Gerekenler 04:52
Formula 1
13 Kas 2020

F1 Türkiye GP Tarihçesi - Intercity İstanbul Park Hakkında Bilmeniz Gerekenler

F1 pilotlarının takvimde görmek istedikleri muhteşem pistler 05:40
Formula 1
11 Kas 2020

F1 pilotlarının takvimde görmek istedikleri muhteşem pistler

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

  • İlan
  • İletişim
  • Yakuplu Mahallesi Kavaklı Caddesi
    Güney Konakları A Blok Kat:3 Daire:5
    Beylikdüzü İstanbul
© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.