Canlı Anlatım: Türkiye GP sıralama turları
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Ekleyen: Efe Kahya
Özet
Durum: Canlı
08:31 Böylece elenen isimler sırasıyla Norris, Vettel, Sainz, Leclerc ve Gasly oldular.
08:31 Leclerc de 14. sırada çizgiyi geçiyor.
08:31 Vettel ise McLarenleri ayıran isim oluyor.
08:31 Norris de elendi.
08:31 Öyle de oldu. Giovinazzi 5. oldu, Raikkonen an itibariyle 8.
08:30 İki Alfa birden üçüncü seansa geçebilirler.
08:30 Gasly zamanını geliştiremedi ve elendi. 15. sırada.
08:30 Riskte olan pilot Giovinazzi.
08:30 Sainz 11. olarak elendi.
08:29 Seans tamamlandı.
08:29 Vettel ise 1.56.090'ı yakalayarak 11.liğe çıktı.
08:29 Albon 1.52.282 ile ikinciliğe çıktı. Red Bull'lar kanatlandı.
08:28 Red Bull kanatlandırır?
08:28 Verstappen 1.50.293'e indi.
08:28 Vettel yeşil ilk sektörle geliyor.
08:28 Sainz 1.56.943 ile 10.luğa yükseliyor.
08:27 Leclerc en iyi turunu geliştirmiş olsa da hâlâ 10. sırada olan Ocon'dan 1 saniye yavaş.
08:27 Leclerc ve Vettel hâlâ ilk 10'un dışındalar.
08:27 Seans bitimine 2 dakika kalmış durumda.
08:26 Bottas 1.53.767 ile ikinciliğe yükseldi, Hamilton ise 1.53.877 ile üçüncü. Seanstaki değişim Red Bull pitlerinden hızlı.
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