Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
13 Kas
Yarış:
20 Saat
:
37 Dakika
:
49 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
27 Kas
FP1:
12 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
04 Ara
FP1:
19 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
11 Ara
FP1:
26 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Formula 1

Canlı Anlatım: Türkiye GP sıralama turları

paylaşım
yorumlar

Ekleyen: Efe Kahya

Özet
Durum: Canlı
08:31 Böylece elenen isimler sırasıyla Norris, Vettel, Sainz, Leclerc ve Gasly oldular.
08:31 Leclerc de 14. sırada çizgiyi geçiyor.
08:31 Vettel ise McLarenleri ayıran isim oluyor.
08:31 Norris de elendi.
08:31 Öyle de oldu. Giovinazzi 5. oldu, Raikkonen an itibariyle 8.
08:30 İki Alfa birden üçüncü seansa geçebilirler.
08:30 Gasly zamanını geliştiremedi ve elendi. 15. sırada.
08:30 Riskte olan pilot Giovinazzi.
08:30 Sainz 11. olarak elendi.
08:29 Seans tamamlandı.
08:29 Vettel ise 1.56.090'ı yakalayarak 11.liğe çıktı.
08:29 Albon 1.52.282 ile ikinciliğe çıktı. Red Bull'lar kanatlandı.
08:28 Red Bull kanatlandırır?
08:28 Verstappen 1.50.293'e indi.
08:28 Vettel yeşil ilk sektörle geliyor.
08:28 Sainz 1.56.943 ile 10.luğa yükseliyor.
08:27 Leclerc en iyi turunu geliştirmiş olsa da hâlâ 10. sırada olan Ocon'dan 1 saniye yavaş.
08:27 Leclerc ve Vettel hâlâ ilk 10'un dışındalar.
08:27 Seans bitimine 2 dakika kalmış durumda.
08:26 Bottas 1.53.767 ile ikinciliğe yükseldi, Hamilton ise 1.53.877 ile üçüncü. Seanstaki değişim Red Bull pitlerinden hızlı.
Daha fazla göster
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Formula 1'i tanıyalım: Bayraklar

6 Oca 2018
2
Formula 1

Türkiye GP sıralama turları kırmızı bayrakla durduruldu!

1s
3
Formula 1

İstanbul Park pistinin asfaltının yenilenmesi hata mıydı?

19s
4
Formula 1

2020 F1 yarışları hangi kanalda yayınlanacak?

8 ay
5
Formula 1

2020 Formula 1 kuralları - Neler değişti?

9 ay

Son Haberler

Türkiye GP sıralama turları kırmızı bayrakla durduruldu!
F1

Türkiye GP sıralama turları kırmızı bayrakla durduruldu!

Wolff: "Mercedes, Hamilton'la görüşmelerde köşeye sıkışmadı"
F1

Wolff: "Mercedes, Hamilton'la görüşmelerde köşeye sıkışmadı"

Canlı Anlatım: Türkiye GP sıralama turları
F1

Canlı Anlatım: Türkiye GP sıralama turları

Red Bull, 2020 motor kararını Kasım ayı sonuna kadar verecek
F1

Red Bull, 2020 motor kararını Kasım ayı sonuna kadar verecek

Seidl: "Bugünkü şartlar dünden daha kötü"
F1

Seidl: "Bugünkü şartlar dünden daha kötü"

Son Videolar

Türkiye GP: Red Bull ve AlphaTauri İstanbul caddelerinde 01:52
Formula 1
13 Kas 2020

Türkiye GP: Red Bull ve AlphaTauri İstanbul caddelerinde

F1 Türkiye GP Tarihçesi - Intercity İstanbul Park Hakkında Bilmeniz Gerekenler 04:52
Formula 1
13 Kas 2020

F1 Türkiye GP Tarihçesi - Intercity İstanbul Park Hakkında Bilmeniz Gerekenler

F1 pilotlarının takvimde görmek istedikleri muhteşem pistler 05:40
Formula 1
11 Kas 2020

F1 pilotlarının takvimde görmek istedikleri muhteşem pistler

Emilia-Romagna GP: Grid pozisyonları 01:01
Formula 1
1 Kas 2020

Emilia-Romagna GP: Grid pozisyonları

F1 takımları 2021'e nasıl hazırlanıyor? 07:22
Formula 1
30 Eki 2020

F1 takımları 2021'e nasıl hazırlanıyor?

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

  • İlan
  • İletişim
  • Yakuplu Mahallesi Kavaklı Caddesi
    Güney Konakları A Blok Kat:3 Daire:5
    Beylikdüzü İstanbul
© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.