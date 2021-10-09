Canlı anlatım: Türkiye GP Sıralama Turları
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Ekleyen: Cem Özel
Özet
Durum: Durdu
09:13 Yarın saat 15.00'te Türkiye GP startında görüşmek üzere, hoşçakalın!
09:12 Gelişmeleri ve demeçleri sitemizden takip edebilirsiniz
09:12 Böylelikle İstanbul Park'ta sıralama turlarını geride bırakıyoruz
09:07 Böylelikle yarın cezalarla beraber grid şu şekilde oluşacak:
BOT
VER
LEC
GAS
ALO
PER
NOR
STR
TSU
VET
HAM
OCO
RUS
MSC
RIC
LAT
GIO
RAI
MAZ
SAI
BOT
VER
LEC
GAS
ALO
PER
NOR
STR
TSU
VET
HAM
OCO
RUS
MSC
RIC
LAT
GIO
RAI
MAZ
SAI
09:06
09:06
09:03 Sıralama şu şekilde oluştu:
HAM
BOT
VER
LEC
GAS
ALO
PER
NOR
STR
TSU
HAM
BOT
VER
LEC
GAS
ALO
PER
NOR
STR
TSU
09:02 Yani aslında pole pozisyonu Bottas'ın oluyor!
09:02 Hamilton ilk sırada yer almasına rağmen, ceza sebebiyle yarışa 11. sıradan başlayacak
09:01 Leclerc son anda 4. sıraya yükseliyor
09:01 Bottas derecesini geliştiriyor ancak 2. sırada kalıyor!
09:00 Verstappen 3. sırada kalıyor!
09:00 Damalı bayrak sallanıyor!
08:59 Gasly 4. sırada kalıyor
08:59 Gasly en hızlı ilk sektörle geliyor!
08:58 Böylece Hamilton tur rekorunu da kırmış oluyor!
08:58 Hamilton 1:22.868 ile ilk sırada!
08:57
08:57 Hamilton turuna başlıyor
08:56 Sürücüler son denemeler için yavaş yavaş piste çıkmaya başlıyorlar
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