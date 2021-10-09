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Formula 1

Canlı anlatım: Türkiye GP Sıralama Turları

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Ekleyen: Cem Özel

Özet
Durum: Durdu
09:13 Yarın saat 15.00'te Türkiye GP startında görüşmek üzere, hoşçakalın!
09:12 Gelişmeleri ve demeçleri sitemizden takip edebilirsiniz
09:12 Böylelikle İstanbul Park'ta sıralama turlarını geride bırakıyoruz
09:07 Böylelikle yarın cezalarla beraber grid şu şekilde oluşacak:

BOT
VER
LEC
GAS
ALO
PER
NOR
STR
TSU
VET
HAM
OCO
RUS
MSC
RIC
LAT
GIO
RAI
MAZ
SAI
09:06
 
09:06
 
09:03 Sıralama şu şekilde oluştu:

HAM
BOT
VER
LEC
GAS
ALO
PER
NOR
STR
TSU
09:02 Yani aslında pole pozisyonu Bottas'ın oluyor!
09:02 Hamilton ilk sırada yer almasına rağmen, ceza sebebiyle yarışa 11. sıradan başlayacak
09:01 Leclerc son anda 4. sıraya yükseliyor
09:01 Bottas derecesini geliştiriyor ancak 2. sırada kalıyor!
09:00 Verstappen 3. sırada kalıyor!
09:00 Damalı bayrak sallanıyor!
08:59 Gasly 4. sırada kalıyor
08:59 Gasly en hızlı ilk sektörle geliyor!
08:58 Böylece Hamilton tur rekorunu da kırmış oluyor!
08:58 Hamilton 1:22.868 ile ilk sırada!
08:57
 
08:57 Hamilton turuna başlıyor
08:56 Sürücüler son denemeler için yavaş yavaş piste çıkmaya başlıyorlar
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