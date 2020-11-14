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Formula 1

Canlı Anlatım: Türkiye GP 3. antrenman seansı

paylaşım
yorumlar

Ekleyen: Kemal Şengül

Özet
Durum: Durdu
05:03 Saat 15:00'te görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın!
05:03 Charlec Leclerc ikinci ve Alex Albon üçüncü oldu.
05:02 Seans sona eriyor! Max Verstappen birinci oldu.
04:57
 
04:57 Giovinazzi bu kez son bölümde spin atıyor ve garaja geliyor.
04:55 Hamilton'ı da pistte görüyoruz! Son 5 dakika.
04:54 Giovinazzi spin atıyor ancak bir yere çarpmadan geri dönmeyi başardı.
04:52 Ve Kvyat, Giovinazzi, Raikkonen ve Gasly pistte.
04:50 Son 10 dakikaya girdik.
04:47
 
04:46 Şu anda pistte hiçbir aksiyon yok. Son 5-6 dakikalık bölümde belki hareketlenme görebiliriz.
04:42
 
04:41 Sürücülerin çoğunluğu araçlarından indiler ve şartların düzelmesini bekliyorlar.
04:35
 
04:34 Sürücülerin hiçbirisi risk almak istemeyecektir.
04:34
 
04:33 Sağanak yağmur başlıyor!
04:32 Sainz büyük bir spin attı ancak bir yere çarpmadan geri dönebildi.
04:32
 
04:31 Pistte Sainz, Raikknoen ve Norris var.
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