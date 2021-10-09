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Formula 1

Canlı anlatım: Türkiye GP 3. antrenman seansı

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Ekleyen: Cem Özel

Özet
Durum: Durdu
06:06 Saat 15.00'te sıralama turlarında görüşmek üzere, hoşçakalın!
06:05 Böylelikle İstanbul Park'ta 3. antrenman seansını da geride bırakıyoruz
06:04 Seans sonucu:

 
06:03
 
06:01 Verstappen son turuyla ikinciliğe yükselirken, Perez üçüncü oluyor
06:01 Seansın lideri 1:30.447 ile Gasly oluyor
06:00 Seansın sonuna geliyoruz!
05:59 Verstappen yeniden pistte
05:58 Son 2 dakika
05:57 Leclerc, kuru zemin lastiklerini deneyebileceklerini söylüyor
05:53 Son dakikalara girilirken Sainz, Leclerc, Schumacher ve Ocon pistte
05:48 Alonso ilk virajda çok geç frenlemeyle beraber dışarı taşıyor
05:46 Perez, arka düzlükte son hızda gelen Tsunoda'nın önüne kırıyor ancak Japon sürücü yavaşlamayı başarıyor
05:45 Perez de 0.237sn geride ikinci
05:45 Gasly 1:30.447 ile ilk sırada
05:43 Verstappen de aracından iniyor
05:42 Leclerc de 9. virajda spin atıyor
05:41 Hamilton aracından inmiş durumda
05:41 Gasly 0.078sn geride ikinciliğe yükseliyor
05:40 Son 20 dakikaya girilirken sıralama:

VER
LEC
SAI
RAI
GAS
BOT
VET
PER
RIC
OCO
GIO
NOR
ALO
STR
MAZ
TSU
HAM
MSC
LAT
RUS
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