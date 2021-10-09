Canlı anlatım: Türkiye GP 3. antrenman seansı
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Ekleyen: Cem Özel
Özet
Durum: Durdu
06:06 Saat 15.00'te sıralama turlarında görüşmek üzere, hoşçakalın!
06:05 Böylelikle İstanbul Park'ta 3. antrenman seansını da geride bırakıyoruz
06:04 Seans sonucu:
06:03
06:01 Verstappen son turuyla ikinciliğe yükselirken, Perez üçüncü oluyor
06:01 Seansın lideri 1:30.447 ile Gasly oluyor
06:00 Seansın sonuna geliyoruz!
05:59 Verstappen yeniden pistte
05:58 Son 2 dakika
05:57 Leclerc, kuru zemin lastiklerini deneyebileceklerini söylüyor
05:53 Son dakikalara girilirken Sainz, Leclerc, Schumacher ve Ocon pistte
05:48 Alonso ilk virajda çok geç frenlemeyle beraber dışarı taşıyor
05:46 Perez, arka düzlükte son hızda gelen Tsunoda'nın önüne kırıyor ancak Japon sürücü yavaşlamayı başarıyor
05:45 Perez de 0.237sn geride ikinci
05:45 Gasly 1:30.447 ile ilk sırada
05:43 Verstappen de aracından iniyor
05:42 Leclerc de 9. virajda spin atıyor
05:41 Hamilton aracından inmiş durumda
05:41 Gasly 0.078sn geride ikinciliğe yükseliyor
05:40 Son 20 dakikaya girilirken sıralama:
VER
LEC
SAI
RAI
GAS
BOT
VET
PER
RIC
OCO
GIO
NOR
ALO
STR
MAZ
TSU
HAM
MSC
LAT
RUS
VER
LEC
SAI
RAI
GAS
BOT
VET
PER
RIC
OCO
GIO
NOR
ALO
STR
MAZ
TSU
HAM
MSC
LAT
RUS
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