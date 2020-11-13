Canlı Anlatım: Türkiye GP 2. antrenman seansı
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Ekleyen: Efe Kahya
Özet
Durum: Canlı
08:01
08:01 Bottas turunu tamamladı ve 1.28.905 ile üçüncülüğe yükseldi.
08:00 Seansın bitimine yarım saat kalmış durumda ve Max Verstappen 1.28.330 ile ilk sırada yer alıyor. En çok tur atan pilot ise Charles Leclerc.
08:00 Stroll çizgiyi geçiyor ve 1.30.297 ile sekizinciliği aldı.
07:58 Hemen ardından Hamilton turunu tamamladı ve 1.29.274 ile üçüncülüğe yükseldi. Pist hızlı bir şekilde gelişmekte.
07:58 Ve turunu tamamlayan Verstappen 1.28.330 ile Leclerc'i liderlik için geçiyor.
07:57 İkinci sektörde de Verstappen'den mor geldi.
07:57 Verstappen ilk sektörde mor zamanla geliyor.
07:57 Şu anda çizgiyi geçen Stroll ise 1.31.284 ile dokuzunculuğu aldı.
07:56 Hamilton ise yeni turunda dördüncü sıraya yerleşti. Hamilton'ın turu, Leclerc'ten 1.1 saniye yavaş.
07:55 Sainz takım radyosu: "Sol dikiz aynam kırıldı."
07:55 Verstappen turunu tamamladı ve 1.28.984 ile ilk sıraya yerleşti. Verstappen 28'lere inen ilk pilot olsa da Leclerc, ilk sektörde mor sektörü aldıktan sonra 1.28.731 ile Verstappen'i geçti.
07:54 İlk 6 sırada Red Bull, Ferrari ve AlphaTauri pilotları bulunmakta. Verstappen ise yeni turunda en hızlı ilk sektör ile geliyor.
07:53 Sebastian Vettel, Mark Webber ile kaza yaptığı viraja geldiği sırada büyük bir blokaj yaşıyor.
07:53 An itibariyle pitlerde olan Albon ve Russell dışında herkes pistte ve herkes yumuşak lastikleri kullanıyor.
07:52 İlk üç sıradaki pilotların arasında 0.017 saniyelik bir fark var.
07:52 Leclerc turunun tamamladı ve her ne kadar ikinci sektörde mor sektör zamanını elde etse de 1.29.380 ile üçüncü sırada kaldı.
07:51 Vettel de aynı şekilde dışarı taşıyor, ancak Vettel arkadan kayma ile kontrolü kaybetse de yola devam ediyor.
07:51 Perez ilk virajda dışarı taşıyor.
07:51 Bu sırada Albon 1.29.363'ü yakaladı ve tekrardan liderliği korudu. Verstappen ise 1.29.370 ile takım arkadaşının hemen arkasında.
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