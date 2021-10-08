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Formula 1

Canlı anlatım: Türkiye GP 2. antrenman seansı

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Ekleyen: Cem Özel

Özet
Durum: Canlı
08:18
 
08:18
 
08:17 Şu anda pistteki tek isim olan Sainz, yumuşak hamurla 6. sıraya yerleşiyor
08:16 LEC, HAM, BOT, PER ve VER orta; NOR sert hamurla en hızlı turunu kaydetmiş durumda
08:15 İlk 15 dakikanın ardından sıralama:

LEC
HAM
BOT
NOR
PER
VER
GAS
RIC
SAI
RAI
GIO
TSU
ALO
LAT
STR
RUS
VET
OCO
MSC
MAZ
08:14 Sainz ilk virajda blokaj yaşayarak dışarı taşıyor
08:14 Hamilton 0.099sn geride ikinci sırada
08:13 Verstappen ve Hamilton araçlarından memnun olmadıklarını belirtiyorlar
08:11 Ancak Leclerc'ten 1:24.102 geliyor!
08:10 Hamilton ve Bottas aynı dereceyi kaydederek sadece 0.001sn geride 2. ve 3. sıralara yerleşiyorlar!
08:10 Bu seansta 1:24'lere inen ilk isim Perez oluyor - 1:24.985
08:09 Latifi aracının arka tarafının kontrolünü kaybedip spin attıktan sonra yoluna devam ediyor
08:08 Latifi 9. virajda spin atıyor!
08:08 Leclerc 1:25.021 ile ilk sırada
08:07 Aracının ön tarafından şikayetçi olan Hamilton garaja dönüyor
08:05 Perez 1:25.278 ile ilk sırada
08:05 Hamilton ilk virajda dışarı taşıyor
08:05 Son sektörde aşırı yavaşlayan araçlar olduğunu görüyoruz
08:04 İlk dereceler gelmeye başlıyor
08:01 Şimdi Norris de pistte
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