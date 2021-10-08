Canlı anlatım: Türkiye GP 2. antrenman seansı
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Ekleyen: Cem Özel
Özet
Durum: Canlı
08:18
08:18
08:17 Şu anda pistteki tek isim olan Sainz, yumuşak hamurla 6. sıraya yerleşiyor
08:16 LEC, HAM, BOT, PER ve VER orta; NOR sert hamurla en hızlı turunu kaydetmiş durumda
08:15 İlk 15 dakikanın ardından sıralama:
LEC
HAM
BOT
NOR
PER
VER
GAS
RIC
SAI
RAI
GIO
TSU
ALO
LAT
STR
RUS
VET
OCO
MSC
MAZ
LEC
HAM
BOT
NOR
PER
VER
GAS
RIC
SAI
RAI
GIO
TSU
ALO
LAT
STR
RUS
VET
OCO
MSC
MAZ
08:14 Sainz ilk virajda blokaj yaşayarak dışarı taşıyor
08:14 Hamilton 0.099sn geride ikinci sırada
08:13 Verstappen ve Hamilton araçlarından memnun olmadıklarını belirtiyorlar
08:11 Ancak Leclerc'ten 1:24.102 geliyor!
08:10 Hamilton ve Bottas aynı dereceyi kaydederek sadece 0.001sn geride 2. ve 3. sıralara yerleşiyorlar!
08:10 Bu seansta 1:24'lere inen ilk isim Perez oluyor - 1:24.985
08:09 Latifi aracının arka tarafının kontrolünü kaybedip spin attıktan sonra yoluna devam ediyor
08:08 Latifi 9. virajda spin atıyor!
08:08 Leclerc 1:25.021 ile ilk sırada
08:07 Aracının ön tarafından şikayetçi olan Hamilton garaja dönüyor
08:05 Perez 1:25.278 ile ilk sırada
08:05 Hamilton ilk virajda dışarı taşıyor
08:05 Son sektörde aşırı yavaşlayan araçlar olduğunu görüyoruz
08:04 İlk dereceler gelmeye başlıyor
08:01 Şimdi Norris de pistte
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