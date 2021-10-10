Canlı anlatım: Türkiye GP
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Ekleyen: Cem Özel
Özet
Durum: Canlı
08:26 BOT-VER farkı ise 3.5 saniye
08:26 BOT-HAM farkı şu an 18 saniye
08:25 Hamilton, Gasly'i geçerek 5. sıraya yerleşiyor
08:25 Ancak iki sürücü de sorunsuz şekilde devam ediyor
08:25 Sainz geç frenle geçiş yaparken biraz dışarı taşıyor ve küçük bir temas yaşanıyor
08:24 Sainz ile Vettel temas yaşıyor!
08:23 Hamilton'dan bir en hızlı tur daha - 1:33.428
08:22 İlk 12 turun ardından sıralama:
BOT
VER
LEC
PER
GAS
HAM
NOR
STR
TSU
VET
SAI
OCO
GIO
RAI
RUS
RIC
ALO
LAT
MAZ
MSC
BOT
VER
LEC
PER
GAS
HAM
NOR
STR
TSU
VET
SAI
OCO
GIO
RAI
RUS
RIC
ALO
LAT
MAZ
MSC
08:22 Hamilton, Gasly'e yaklaşıyor
08:22 Latifi, Haas'ları geçerek 18. sıraya yükseliyor
08:21 Hamilton'dan şimdi de 1:33.450 geliyor
08:20 Hamilton'dan 1:34.206 ile en hızlı tur geliyor
08:19 Hamilton, Norris'i de geçiyor ve 6. sırada!
08:19 Hamilton şimdi de Norris'i yakalamış durumda
08:18 Bottas henüz pistte kuru bir çizginin oluşmadığını belirtiyor
08:18 Alonso'ya da 5 saniye zaman cezası geliyor!
08:17 Hamilton şimdi de Stroll'ü geçiyor ve 7. sıraya yerleşiyor
08:16 Gasly'e 5 saniye zaman cezası geliyor!
08:16 Sainz da Giovinazzi'yi geçerek 11. sıraya yükseliyor
08:16
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