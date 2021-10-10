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Formula 1

Canlı anlatım: Türkiye GP

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Ekleyen: Cem Özel

Özet
Durum: Canlı
08:26 BOT-VER farkı ise 3.5 saniye
08:26 BOT-HAM farkı şu an 18 saniye
08:25 Hamilton, Gasly'i geçerek 5. sıraya yerleşiyor
08:25 Ancak iki sürücü de sorunsuz şekilde devam ediyor
08:25 Sainz geç frenle geçiş yaparken biraz dışarı taşıyor ve küçük bir temas yaşanıyor
08:24 Sainz ile Vettel temas yaşıyor!
08:23 Hamilton'dan bir en hızlı tur daha - 1:33.428
08:22 İlk 12 turun ardından sıralama:

BOT
VER
LEC
PER
GAS
HAM
NOR
STR
TSU
VET
SAI
OCO
GIO
RAI
RUS
RIC
ALO
LAT
MAZ
MSC
08:22 Hamilton, Gasly'e yaklaşıyor
08:22 Latifi, Haas'ları geçerek 18. sıraya yükseliyor
08:21 Hamilton'dan şimdi de 1:33.450 geliyor
08:20 Hamilton'dan 1:34.206 ile en hızlı tur geliyor
08:19 Hamilton, Norris'i de geçiyor ve 6. sırada!
08:19 Hamilton şimdi de Norris'i yakalamış durumda
08:18 Bottas henüz pistte kuru bir çizginin oluşmadığını belirtiyor
08:18 Alonso'ya da 5 saniye zaman cezası geliyor!
08:17 Hamilton şimdi de Stroll'ü geçiyor ve 7. sıraya yerleşiyor
08:16 Gasly'e 5 saniye zaman cezası geliyor!
08:16 Sainz da Giovinazzi'yi geçerek 11. sıraya yükseliyor
08:16
 
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