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Formula 1

Canlı anlatım: Türkiye GP 1. antrenman seansı

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Ekleyen: Cem Özel

Özet
Durum: Canlı
04:46 Hamilton 1:24.511 ile derecesini geliştiriyor
04:44 Böylelikle Hamilton 10 sıra grid cezası alacak!
04:43 Hamilton'ın yeni bir içten yanmalı motora geçtiğini öğreniyoruz
04:40 Sürücüler yol tutuşun geçen seneye göre çok daha iyi olduğunu belirtiyorlar
04:39 Hamilton 1:26.043 ile lider
04:38 Şimdi ise Verstappen 1:26.991 ile ilk sırada
04:37 Hamilton'dan 1:27.439 geldi
04:37 Sainz, aero sensörleriyle pistte
04:34 Leclerc 1:27.457 ile ilk sırada
04:33
 
04:32 Norris, yol tutuşun geçen seneye göre çok daha iyi olduğunu söylüyor
04:30 Sürücüler hemen piste çıkıyorlar
04:30 Ve 1. antrenman seansı başlıyor!
04:27 Seans öncesi artık son hazırlıklar yapılıyor
04:26
 
04:26 Motorsport Türkiye ekibinin de İstanbul Park'ta olduğunu belirtelim :)

 
04:24 Taraftarlar tribünde yerlerini almış durumda

 
04:23 Red Bull'un Türkiye'de beyaz renk düzeniyle yarışacağını hatırlatalım

 
04:22 Bu hafta sonu Pirelli C2, C3 ve C4 lastiklerini getirdi

 
04:18 Türkiye GP öncesi 1. antrenman seansında beraberiz!
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