Canlı Anlatım: Türkiye GP 1. Antrenman Seansı
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Ekleyen: Efe Kahya
Özet
Durum: Canlı
03:29
03:27 Bottas pitlere geliyor, onun yerine pistte turlayan isim ise bir diğer Fin, Kimi Raikkonen.
03:25 Bottas pistte turlayan tek isim olmaya devam ediyor.
03:24
03:23 Andreas Seidl, şu anki durumun 2012'de Austin'deki şartlara benzediğini belirtiyor. McLaren'in ise yol tutuşu biraz daha iyileştiğinde piste çıkacağını söylüyor.
03:21 Bottas, üçüncü turunda 1.44.948 ile en hızlı turu elde ediyor. An itibariyle Gasly'de piste çıktı ancak tur zamanı elde etmiş iki sürücü bulunmakta.
03:21 Sürücülerin pistte tur atması oldukça zor.
03:20 Bottas attığı ikinci turda pist sınırlarının dışına çıktığı için turu siliniyor.
03:18 Bottas takım radyosu: "Düzlükte oldukça fazla lastik ısıtmalısın. Lastiklerin, hedefin 20 derece altında."
03:18 Hemen sonrasında ilk virajda dışarı taşıyor.
03:17 Bottas turuna başlıyor.
03:16 Piste çıkan ilk isim Valtteri Bottas oluyor.
03:15 Sıralamalarda veya antrenman seanslarında olması durumunda sürücülerin turları silinecek, yarış sırasında ise üçten fazla uyarı alırlarsa zaman cezasına çarptırılacaklar.
03:14 FIA, pist limitleri olarak inceleyeceği virajları da açıkladı: Sürücüler, birinci ve 14. virajda pist dışına çıkmaları durumunda ceza ile karşı karşıya kalacaklar.
03:13 Seans yeniden başlıyor.
03:12 Bu arada bu hafta sonu yarışacak yarışta Mercedes AMG Petronas pilotu Lewis Hamilton, matematiksel olarak şampiyonluğunu açıklayabilir ve yedinci dünya şampiyonluğuna erişebilir.
03:11
Türkiye GP kupası
Bu hafta sonu verilecek Türkiye GP kupası.
03:10
Sebastian Vettel, Ferrari cycles the track
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
03:09 Bu arada ise, dün karşımıza çıkan birkaç kareyi inceleyelim.
03:06 Kırmızı bayrağın nedeni son virajda yer alan ve pistin yakınında bulunan bir kuka.
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