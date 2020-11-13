Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
13 Kas
FP1 devam ediyor . . .
Canlı takip et
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
27 Kas
FP1:
14 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
04 Ara
FP1:
21 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
11 Ara
FP1:
28 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Formula 1

Canlı Anlatım: Türkiye GP 1. Antrenman Seansı

paylaşım
yorumlar

Ekleyen: Efe Kahya

Özet
Durum: Canlı
03:29
 
03:27 Bottas pitlere geliyor, onun yerine pistte turlayan isim ise bir diğer Fin, Kimi Raikkonen.
03:25 Bottas pistte turlayan tek isim olmaya devam ediyor.
03:24
 
03:23 Andreas Seidl, şu anki durumun 2012'de Austin'deki şartlara benzediğini belirtiyor. McLaren'in ise yol tutuşu biraz daha iyileştiğinde piste çıkacağını söylüyor.
03:21 Bottas, üçüncü turunda 1.44.948 ile en hızlı turu elde ediyor. An itibariyle Gasly'de piste çıktı ancak tur zamanı elde etmiş iki sürücü bulunmakta.
03:21 Sürücülerin pistte tur atması oldukça zor.
03:20 Bottas attığı ikinci turda pist sınırlarının dışına çıktığı için turu siliniyor.
03:18 Bottas takım radyosu: "Düzlükte oldukça fazla lastik ısıtmalısın. Lastiklerin, hedefin 20 derece altında."
03:18 Hemen sonrasında ilk virajda dışarı taşıyor.
03:17 Bottas turuna başlıyor.
03:16 Piste çıkan ilk isim Valtteri Bottas oluyor.
03:15 Sıralamalarda veya antrenman seanslarında olması durumunda sürücülerin turları silinecek, yarış sırasında ise üçten fazla uyarı alırlarsa zaman cezasına çarptırılacaklar.
03:14 FIA, pist limitleri olarak inceleyeceği virajları da açıkladı: Sürücüler, birinci ve 14. virajda pist dışına çıkmaları durumunda ceza ile karşı karşıya kalacaklar.
03:13 Seans yeniden başlıyor.
03:12 Bu arada bu hafta sonu yarışacak yarışta Mercedes AMG Petronas pilotu Lewis Hamilton, matematiksel olarak şampiyonluğunu açıklayabilir ve yedinci dünya şampiyonluğuna erişebilir.
03:11
Türkiye GP kupası

Türkiye GP kupası

Bu hafta sonu verilecek Türkiye GP kupası.
03:10
Sebastian Vettel, Ferrari cycles the track

Sebastian Vettel, Ferrari cycles the track

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
03:09 Bu arada ise, dün karşımıza çıkan birkaç kareyi inceleyelim.
03:06 Kırmızı bayrağın nedeni son virajda yer alan ve pistin yakınında bulunan bir kuka.
Daha fazla göster
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

2020 Formula 1 Türkiye GP hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

2g
2
Formula 1

2020 Türkiye GP, S Sport'tan ücretsiz izlenebilecek

22g
3
Formula 1

2020 F1 yarışları hangi kanalda yayınlanacak?

8 ay
4
Formula 1

Formula 1'i tanıyalım: Bayraklar

6 Oca 2018
5
Formula 1

Hamilton: "İstanbul Park'ta sürüş yapmak eğlenceli olacak"

2s

Son Haberler

2020 Türkiye GP kupası ortaya çıktı!
F1

2020 Türkiye GP kupası ortaya çıktı!

Canlı Anlatım: Türkiye GP 1. antrenman seansı
F1

Canlı Anlatım: Türkiye GP 1. antrenman seansı

Alonso, Renault ile Yas Marina'da test yapacak
F1

Alonso, Renault ile Yas Marina'da test yapacak

Verstappen, Red Bull'da yarıştığı için mutlu
F1

Verstappen, Red Bull'da yarıştığı için mutlu

Video: Red Bull'un İstanbul'daki reklam çekimi
F1

Video: Red Bull'un İstanbul'daki reklam çekimi

Son Videolar

F1 pilotlarının takvimde görmek istedikleri muhteşem pistler 05:40
Formula 1
11 Kas 2020

F1 pilotlarının takvimde görmek istedikleri muhteşem pistler

Emilia-Romagna GP: Grid pozisyonları 01:01
Formula 1
1 Kas 2020

Emilia-Romagna GP: Grid pozisyonları

F1 takımları 2021'e nasıl hazırlanıyor? 07:22
Formula 1
30 Eki 2020

F1 takımları 2021'e nasıl hazırlanıyor?

Imola F1 pisti hakkında bilmeniz gerekenler 06:56
Formula 1
30 Eki 2020

Imola F1 pisti hakkında bilmeniz gerekenler

Grand Prix Greats – Imola en iyi anlar 05:33
Formula 1
29 Eki 2020

Grand Prix Greats – Imola en iyi anlar

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

  • İlan
  • İletişim
  • Yakuplu Mahallesi Kavaklı Caddesi
    Güney Konakları A Blok Kat:3 Daire:5
    Beylikdüzü İstanbul
© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.