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Formula 1

Canlı Anlatım: Toskana GP

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Ekleyen: Cem Özel, Efe Kahya

Özet
Durum: Canlı
09:36
 
09:32 Mevcut sıralama:

BOT
HAM
LEC
ALB
STR
RIC
PER
NOR
KVY
OCO
RUS
RAI
VET
GRO

LAT
MAG
GIO
SAI
VER
GAS
09:31 Grosjean da bu durumun çok, çok tehlikeli olduğunu sinirli bir şekilde belirtiyor
09:31
 
09:30 Ve kırmızı bayrak!
09:30 Sonucunda da arkada büyük bir kaza gerçekleşiyor
09:30 Bottas, yeniden start için start düzlüğünün ortasına kadar arkadakileri bekletiyor ve arkadaki sürücüler görüşün kısıtlı olması nedeniyle yarışın başladığını sanıp hızlanıyorlar
09:29 Yarışın yeniden startında ortalığın karıştığı görülüyor
09:28 Yeniden güvenlik aracı!
09:28 Latifi, Magnussen, Giovinazzi ve Sainz yarış dışı!!!
09:27 Gridin yarısı start düzlüğünde büyük kaza yapıyor!
09:27 BÜYÜK KAZA VAR!!!
09:27 Yarış yeniden başlıyor!
09:26 Güvenlik aracı bu tur içeriye giriyor!
09:25 Pisti temizleme çalışmaları devam ediyor
09:23 Yaşanan kazanın inceleme altında olduğu açıklanıyor
09:23
 
09:23
 
09:22
 
09:21 Sainz'ın da Stroll'e temas edip spin attığı görülüyor
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