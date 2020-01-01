Canlı Anlatım: Toskana GP
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Ekleyen: Cem Özel, Efe Kahya
Özet
Durum: Canlı
09:36
09:32 Mevcut sıralama:
BOT
HAM
LEC
ALB
STR
RIC
PER
NOR
KVY
OCO
RUS
RAI
VET
GRO
LAT
MAG
GIO
SAI
VER
GAS
BOT
HAM
LEC
ALB
STR
RIC
PER
NOR
KVY
OCO
RUS
RAI
VET
GRO
LAT
MAG
GIO
SAI
VER
GAS
09:31 Grosjean da bu durumun çok, çok tehlikeli olduğunu sinirli bir şekilde belirtiyor
09:31
09:30 Ve kırmızı bayrak!
09:30 Sonucunda da arkada büyük bir kaza gerçekleşiyor
09:30 Bottas, yeniden start için start düzlüğünün ortasına kadar arkadakileri bekletiyor ve arkadaki sürücüler görüşün kısıtlı olması nedeniyle yarışın başladığını sanıp hızlanıyorlar
09:29 Yarışın yeniden startında ortalığın karıştığı görülüyor
09:28 Yeniden güvenlik aracı!
09:28 Latifi, Magnussen, Giovinazzi ve Sainz yarış dışı!!!
09:27 Gridin yarısı start düzlüğünde büyük kaza yapıyor!
09:27 BÜYÜK KAZA VAR!!!
09:27 Yarış yeniden başlıyor!
09:26 Güvenlik aracı bu tur içeriye giriyor!
09:25 Pisti temizleme çalışmaları devam ediyor
09:23 Yaşanan kazanın inceleme altında olduğu açıklanıyor
09:23
09:23
09:22
09:21 Sainz'ın da Stroll'e temas edip spin attığı görülüyor
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