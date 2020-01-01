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Formula 1

Canlı Anlatım: Toskana GP sıralama turları

paylaşım
yorumlar

Ekleyen: Cem Özel, Efe Kahya

Özet
Durum: Canlı
09:18 Damalı bayrak!
09:18 Russell 12. sırada!
09:17 Şu anda elenme bölgesi:

Gasly
Raikkonen
Russell
Grosjean
Magnussen
09:17 Perez 0.847sn geride 4. sıraya yerleşiyor
09:16 Bottas, Verstappen ve Stroll dışında tüm sürücüler pistte
09:15 Sürücüler son denemeler için yeniden pistteler
09:13 Bottas'ın bu turu, yeni pist rekoru da oluyor

 
09:11 İlk denemelerin ardından sıralama:

BOT
HAM
VER
STR
PER
ALB
LEC
KVY
SAI
RIC
OCO
GIO
LAT
VET
NOR

GAS
RAI
RUS
GRO
MAG
09:09 Verstappen 0.586sn geride 3, Stroll 0.952sn geride 4. sırada
09:08 Hamilton 0.029sn geride ikinci sırada
09:08 Bottas 1:15.749 ile ilk sırada!
09:07 Şu anda tüm sürücüler yumuşak lastikle turluyor
09:07
 
09:06
 
09:04
 
09:04 Latifi 1:17.924 ile takım arkadaşını geride bırakıyor
09:03 Russell'dan 1:18.024 geliyor
09:02 Williams'lar hemen piste çıkıyorlar
09:02
 
09:01 Ve sıralama turlarının ilk bölümü başlıyor!
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