Canlı Anlatım: Toskana GP sıralama turları
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Ekleyen: Cem Özel, Efe Kahya
Özet
Durum: Canlı
09:18 Damalı bayrak!
09:18 Russell 12. sırada!
09:17 Şu anda elenme bölgesi:
Gasly
Raikkonen
Russell
Grosjean
Magnussen
Gasly
Raikkonen
Russell
Grosjean
Magnussen
09:17 Perez 0.847sn geride 4. sıraya yerleşiyor
09:16 Bottas, Verstappen ve Stroll dışında tüm sürücüler pistte
09:15 Sürücüler son denemeler için yeniden pistteler
09:13 Bottas'ın bu turu, yeni pist rekoru da oluyor
09:11 İlk denemelerin ardından sıralama:
BOT
HAM
VER
STR
PER
ALB
LEC
KVY
SAI
RIC
OCO
GIO
LAT
VET
NOR
GAS
RAI
RUS
GRO
MAG
BOT
HAM
VER
STR
PER
ALB
LEC
KVY
SAI
RIC
OCO
GIO
LAT
VET
NOR
GAS
RAI
RUS
GRO
MAG
09:09 Verstappen 0.586sn geride 3, Stroll 0.952sn geride 4. sırada
09:08 Hamilton 0.029sn geride ikinci sırada
09:08 Bottas 1:15.749 ile ilk sırada!
09:07 Şu anda tüm sürücüler yumuşak lastikle turluyor
09:07
09:06
09:04
09:04 Latifi 1:17.924 ile takım arkadaşını geride bırakıyor
09:03 Russell'dan 1:18.024 geliyor
09:02 Williams'lar hemen piste çıkıyorlar
09:02
09:01 Ve sıralama turlarının ilk bölümü başlıyor!
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