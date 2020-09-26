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Formula 1

Canlı Anlatım: Rusya GP sıralama turları

paylaşım
yorumlar

Ekleyen: Cem Özel, Kemal Şengül

Özet
Durum: Canlı
08:24 Bu arada ilk yağmur damlalarının piste düşmeye başladığını öğreniyoruz!
08:23
 
08:23 Raikkonen'in son turunda spin attığını görüyoruz
08:23
 
08:23
 
08:22 Sıralama şu şekilde oldu:

BOT
HAM
KVY
OCO
VER
RIC
PER
GAS
NOR
STR
ALB
SAI
RUS
LEC
VET

GRO
GIO
MAG
LAT
RAI
08:20 Seansın lideri 1:32.656 ile Bottas olurken, Hamilton ikinci, Kvyat üçüncü oluyor
08:19 Elenen isimler:

Grosjean
Giovinazzi
Magnussen
Latifi
Raikkonen
08:19 Russell, Ferrari'leri geçerek 13. sıraya yükseliyor!
08:19 Kvyat 3. sırada şimdi de!
08:18 Yumuşak lastiklerle Ocon 3, Ricciardo 4. sırada!
08:18 Damalı bayrak sallanıyor!
08:17 Raikkonen çok yavaş ilerliyor!
08:15 Şu anda elenme bölgesi:

Ocon
Raikkonen
Giovinazzi
Grosjean
Latifi
08:15 Sürücüler son denemeler için pistteler
08:15 Son iki sırada yer alan Grosjean ve Latifi'nin yaptıkları hatalarla beraber hızlı turlarını iptal ettiklerini de hatırlatalım
08:13
 
08:12 Renault sürücülerinin orta lastikle turladığını belirtelim
08:11 İlk denemelerin ardından sıralama:

BOT
HAM
PER
SAI
VER
LEC
RIC
GAS
ALB
STR
NOR
KVY
RUS
VET
MAG

OCO
RAI
GIO
GRO
LAT
08:10 Hamilton 0.327sn geride ikinciliğe yerleşiyor
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