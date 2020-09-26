Canlı Anlatım: Rusya GP sıralama turları
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Ekleyen: Cem Özel, Kemal Şengül
Özet
Durum: Canlı
08:24 Bu arada ilk yağmur damlalarının piste düşmeye başladığını öğreniyoruz!
08:23
08:23 Raikkonen'in son turunda spin attığını görüyoruz
08:23
08:23
08:22 Sıralama şu şekilde oldu:
BOT
HAM
KVY
OCO
VER
RIC
PER
GAS
NOR
STR
ALB
SAI
RUS
LEC
VET
GRO
GIO
MAG
LAT
RAI
BOT
HAM
KVY
OCO
VER
RIC
PER
GAS
NOR
STR
ALB
SAI
RUS
LEC
VET
GRO
GIO
MAG
LAT
RAI
08:20 Seansın lideri 1:32.656 ile Bottas olurken, Hamilton ikinci, Kvyat üçüncü oluyor
08:19 Elenen isimler:
Grosjean
Giovinazzi
Magnussen
Latifi
Raikkonen
Grosjean
Giovinazzi
Magnussen
Latifi
Raikkonen
08:19 Russell, Ferrari'leri geçerek 13. sıraya yükseliyor!
08:19 Kvyat 3. sırada şimdi de!
08:18 Yumuşak lastiklerle Ocon 3, Ricciardo 4. sırada!
08:18 Damalı bayrak sallanıyor!
08:17 Raikkonen çok yavaş ilerliyor!
08:15 Şu anda elenme bölgesi:
Ocon
Raikkonen
Giovinazzi
Grosjean
Latifi
Ocon
Raikkonen
Giovinazzi
Grosjean
Latifi
08:15 Sürücüler son denemeler için pistteler
08:15 Son iki sırada yer alan Grosjean ve Latifi'nin yaptıkları hatalarla beraber hızlı turlarını iptal ettiklerini de hatırlatalım
08:13
08:12 Renault sürücülerinin orta lastikle turladığını belirtelim
08:11 İlk denemelerin ardından sıralama:
BOT
HAM
PER
SAI
VER
LEC
RIC
GAS
ALB
STR
NOR
KVY
RUS
VET
MAG
OCO
RAI
GIO
GRO
LAT
BOT
HAM
PER
SAI
VER
LEC
RIC
GAS
ALB
STR
NOR
KVY
RUS
VET
MAG
OCO
RAI
GIO
GRO
LAT
08:10 Hamilton 0.327sn geride ikinciliğe yerleşiyor
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